Votre Xiaomi est le gardien de la vie privée grâce à MIUI 14 : cet ajustement vous aidera à ne pas envoyer de données à la marque sans votre consentement

Bien que nous ne nous en rendions pas compte, la plupart des smartphones que nous avons sur le marché, quelle que soit leur marque, envoient des données d’utilisation aux entreprises afin qu’elles soient conscientes des éventuelles erreurs dont souffrent leurs systèmes d’exploitation. En fait, il n’est pas du tout courant que nous puissions limiter cet envoi de données, ce que, heureusement, MIUI 14 nous propose.

Et c’est que cette magnifique couche de personnalisation regorge d’astuces et d’options peu connues qui nous permettent de contrôler tout ce qui se passe sur notre smartphone, et grâce à cet ajustement que nous allons vous montrer, vous pouvez limiter les informations que vous envoyez à Xiaomi lui-même.moyen super facile.

Il est si simple d’empêcher Xiaomi de collecter vos données de diagnostic

Ce type de collecte de données n’est pas seulement effectué dans le but de résoudre différents problèmes du système, mais a également pour but de vous proposer des publicités beaucoup plus conformes à vos goûts personnels et à vos recherches. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui préfèrent sacrifier les deux éléments et faire passer votre vie privée avant tout, alors Xiaomi vous donne la possibilité de la changer.

Afin d’ajuster tout cela en détail, la première chose que nous allons devoir faire est de désactiver l’envoi de données de diagnostic, ce que vous pouvez faire comme suit :

Entrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO et accédez à la section « Mots de passe et sécurité »

Maintenant, cliquez sur « Confidentialité »

Désactivez les options « Rejoindre le programme d’expérience utilisateur » et « Utilisation et diagnostics »

Nous avons déjà la première des étapes importantes prêtes, mais nous devons encore configurer les recommandations publicitaires générées par cette collecte de données. Le meilleur de tous est que cette configuration n’a aucune perte puisqu’elle se trouve au même endroit que nous avons mentionné précédemment.

Une fois que nous sommes dans ces paramètres de confidentialité, il nous suffit d’entrer dans la section « Services publicitaires » et de désactiver les recommandations publicitaires personnalisées. Avec cela, l’envoi de données à Xiaomi sera considérablement réduit.

