Nothing Phone (2) : les images révèlent un nouveau design avec des bords arrondis et deux caméras arrière

La deuxième génération du smartphone Nothing sera présentée en juillet, comme l’entreprise elle-même l’a déjà confirmé.

L’arrière et l’avant du nouveau Nothing Phone (2), selon une récréation divulguée.

Nothing lui-même a déjà confirmé que son nouveau smartphone sera présenté dans un peu plus d’un mois, et depuis, le Nothing Phone (2) est sous le feu des projecteurs et des rumeurs depuis un certain temps. Maintenant, l’une des sources les plus fiables du monde Android a révélé quel serait le design final du deuxième terminal de la marque londonienne.

OnLeaks s’est chargé de mettre en lumière les images qui confirment le design du nouveau terminal de la marque. Grâce à eux, nous avons pu apprendre certains détails de l’appareil qui jusqu’à présent étaient un mystère.

Les courbes seront les protagonistes du deuxième smartphone de Nothing

Les images montrent un appareil qui, grosso modo, ne diffère pas trop de ce que nous avons déjà vu l’année dernière avec le Nothing Phone (1). Le motif lumineux « Glyph » est à nouveau le protagoniste d’un dos transparent qui révèle une partie des éléments à l’intérieur du téléphone, bien que cette fois quelques modifications aient été apportées à la forme des bandes LED.

Le changement le plus important, selon la personne chargée de mettre l’information au jour, serait dans l’arrivée des courbes sur les vitres avant et arrière de l’appareil. Apparemment, le Nothing Phone (2) aurait un verre avec une courbure 2.5D à la fois à l’arrière et à l’avant, protégeant son écran.

De même, la bordure métallique qui entoure tout le châssis du téléphone présenterait également une légère courbure.

D’une manière générale, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup plus de différences entre le Nothing Phone (2) et le Nothing Phone (1) sur le plan esthétique. On voit même comment Nothing a décidé de revenir à parier sur un système de caméra principal composé de deux capteurs.

On sait déjà sur le Nothing Phone (2) qu’il équipera un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et qu’il disposera d’une batterie de plus grande capacité que son prédécesseur. De plus, un écran légèrement plus grand sera ajouté.

