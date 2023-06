Un déluge d’actualités sur WhatsApp : les 3 changements les plus importants arrivés ces derniers jours

WhatsApp continue de se mettre à jour pour introduire des nouvelles. Ce sont les derniers qui sont venus à l’application.

L’icône WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde

Si vous n’avez pas gardé un œil sur ce qui arrive sur WhatsApp au cours des dernières semaines, vous avez manqué certains des plus grands changements que nous ayons vus dans l’application de messagerie instantanée depuis longtemps, y compris la possibilité de partager des écrans pendant les appels vidéo.

Comme chaque semaine, l’application a reçu un bon nombre de mises à jour sur toutes les plateformes où elle est disponible. Maintenant, nous allons passer en revue un par un les changements les plus importants qui sont arrivés ces derniers jours, ou qui sont déjà en route vers l’application.

« Mode Compagnon » sur iPhone, images de profil de groupe et plus de nouvelles

La semaine dernière est venue et est repartie, laissant une bonne poignée de nouveautés dans l’application de messagerie instantanée, comme on dit dans WABetaInfo. Ce sont les plus importants :

Photos de profil en groupe : la rumeur court depuis un moment, et elle s’est enfin réalisée. Désormais, les groupes WhatsApp affichent déjà les images de profil des participants à côté de chaque bulle de message dans le chat. De cette façon, il est plus facile d’identifier chaque participant, même si son numéro de téléphone n’est pas enregistré dans notre agenda. Changements de conception : la version bêta de WhatsApp pour iOS et Android introduit plusieurs changements cosmétiques. Dans le cas d’iOS, l’écran des paramètres a été repensé. Dans Android, en revanche, les premiers éléments basés sur le langage de conception Material Design 3 ont été ajoutés. « Mode Compagnon » pour iPhone : le « Mode Compagnon » de WhatsApp vous permet d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils. Cependant, jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’était pas disponible sur les appareils iPhone. Cela change avec l’arrivée de la version 23.10.76 de WhatsApp pour iOS. Menu de sélection emoji repensé : Un changement intéressant, mais qui est passé inaperçu, est la refonte du menu emoji. Il y a maintenant une barre supérieure qui vous permet de basculer rapidement entre les emojis, les stickers et les GIF, et les catégories d’emoji apparaissent en bas dans une barre d’outils.

En plus de ces nouvelles, WhatsApp a également été mis à jour ces derniers jours pour ajouter d’autres changements mineurs ou visant à ouvrir la voie à de futurs changements.

