Tensor G3 : tous les détails du processeur du futur Google Pixel 8 sont dévoilés

Une fuite nous a laissé tous les détails des prochains processeurs Google pour son Pixel 8 entre nos mains. Et soyez prudent, car sur le papier, ils ont fière allure.

Le Tensor G3 de Google vient grandement améliorer la génération précédente.

Depuis que Google a introduit son propre SoC, Tensor, avec l’arrivée des Google Pixel 6 et 6 Pro, la société de Mountain View n’a jamais cherché en dehors de ses propres frontières les processeurs qu’elle monte dans ses appareils. Avec le nouveau Pixel 7 est venu le Tensor G2, qui a introduit des améliorations itératives par rapport à ce qui a été vu dans sa première génération.

Maintenant, comme publié dans Android Authority, nous savons que Google se prépare déjà à présenter son Tensor G3, le processeur que montera le Pixel 8. Ses spécifications et tout ce que vous devez savoir ont été divulgués, ce que nous vous dirons ci-dessous.

Tensor G3 : une partie de l’identité du Pixel

Le Tensor G2, comme nous l’avons dit plus haut, était un SoC qui introduisait des améliorations sur une formule déjà connue. Cependant, en termes de performances, il n’allait pas détrôner l’A16 ou le Snapdragon 8 Gen 1 d’Apple à l’époque. Le seul véritable changement a été le passage des cœurs Cortex-A76 aux cœurs Cortex A-78. L’architecture inhabituelle 4 + 2 + 2 de la première génération a été conservée, tandis que le reste des constructeurs a opté pour un 4 + 3 + 1.

Selon la publication, le Tensor G3 intégrera de nouveaux cœurs dans son architecture. Au lieu du Cortex-A78 vu jusqu’à présent, le processeur montera des cœurs ARMv9 et leur disposition, selon ce qui a été divulgué, sera de 4+4+1. Neuf cœurs au total (quatre Cortex-A510, quatre Cortex-A715 et un Cortex-X3) pour le nouveau processeur Google, qui pour l’instant continuera d’avoir une architecture non conventionnelle.

Compte tenu de ces données, il serait logique d’observer une augmentation significative de la puissance par rapport aux générations précédentes. Cela devrait mettre le Tensor G3 sur un pied d’égalité avec les autres processeurs que nous avons déjà vus sur le marché, mais il sera toujours un peu en retard par rapport aux derniers.

L’inclusion de l’architecture ARMv9 permettra de passer définitivement au code 64 bits pour les téléphones Google. Le Pixel 7 ne prend plus en charge les anciennes applications 32 bits, mais conserve les bibliothèques 32 bits dans son code. Cela va radicalement changer avec le Pixel 8 qui, d’après ce qui a fuité, offrira une pure expérience 64 bits.

Les graphismes s’améliorent aussi

Google Tensors s’est toujours engagé à offrir une bonne expérience graphique, même si le Tensor G2 ne possède pas l’un des GPU les mieux notés dans les benchmarks. Et malgré le passage du Tensor G2 du Mali-G78 au Mali-G710 en tant que GPU, il n’y avait pas beaucoup de changement en vue.

Google a l’intention qu’avec le Tensor G3, les graphismes atteindront leur apogée sur ces appareils, offrant une excellente expérience aux joueurs grâce au GPU Mali-G715. La fuite suggère qu’il aura un total de 10 cœurs et ajoutera des capacités de ray tracing aux graphiques du Tensor G3.

Autres améliorations que nous verrons dans le Tensor G3

Le premier concerne les TPU. Avec le TPU amélioré du Tensor G3, Google cherche à booster l’efficacité de l’IA dans ses téléphones, que ce soit pour les tâches liées à l’appareil photo, ou avec les fonctions linguistiques. On dit que le nouveau SoC aura une vitesse de 1,1 GHz, bien qu’aucune donnée ne soit disponible pour le moment.

Il disposera également d’un nouveau système GXP pour le traitement d’image, connu pour l’instant sous le nom d’Amalthea, qui déchargera le travail d’exécution de ces tâches sur la puce principale.

Il a également été divulgué que le Tensor G3 offrira un support pour la mémoire UFS 4.0, ce qui augmente l’efficacité de la lecture et de l’écriture de fichiers sur le téléphone de 50 % par rapport à la génération précédente.

Pour le reste, il est certain que le Pixel 8 intégrera le Tensor G3. Pour l’instant et sur le papier, ils semblent être une mise à jour beaucoup plus importante que celle entre le Tensor G original et sa deuxième génération. Nous verrons ce qui se passera lorsqu’ils seront officiels.

