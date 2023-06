L’un des mobiles les plus vendus de Xiaomi en 2023 est désormais bon marché : prenez le POCO X5 Pro 5G pour 18 % de moins

Certains d’entre vous ont sûrement pensé à changer de téléphone ces derniers mois mais vous ne savez pas quel mobile acheter ni quel est le prix idéal pour obtenir les meilleures prestations possibles. La réponse la plus logique est peut-être de penser au magnifique POCO X5 Pro 5G, un smartphone pour lequel de nombreux utilisateurs se sont engagés, et la vérité est que cela ne nous surprend pas.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez acheter cet appareil pour seulement 327,99 euros pour une durée limitée dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, une offre dont vous pourrez profiter grâce à la semaine sans TVA de Xiaomi et qui est sans aucun doute un prix brutal pour un téléphone capable de tout gérer.

POCO X5 Pro 5G – Smartphone 8+256 Go, écran 6,67″ 120 Hz FHD+ POLED, Snapdragon 778G, appareil photo 108 MP de qualité professionnelle, 5000 mAh, NFC, noir (version ES + 3 ans de garantie)

Achetez le POCO X5 Pro 5G au meilleur prix

Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant un terminal dont le prix a beaucoup baissé mais, malgré cela, il ne manque pratiquement aucune section. Parmi ses principales caractéristiques, nous pouvons souligner son processeur fiable Qualcomm Snapdragon 778G, son capteur d’appareil photo principal de 108 MP d’une taille de 1/1,52 pouces qui promet des résultats magnifiques et même une batterie plus que généreuse de 5 000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 67W

D’autre part, il faut également souligner l’écran brutal que Xiaomi a décidé de monter sur cet appareil. Nous parlons d’un panneau Flow AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale jusqu’à 900 nits, un élément essentiel pour avoir une bonne expérience multimédia avec le smartphone et qui est arrondi off avec son double haut-parleur stéréo.

Comme vous pouvez le voir, on ne peut guère demander plus à un terminal que vous pourrez acheter pour seulement 327,99 euros dans sa variante avec plus de stockage et de RAM. Par conséquent, si vous recherchiez un téléphone conforme à toutes les sections sans rien laisser derrière vous, c’est l’une des meilleures options que vous pouvez acheter aujourd’hui à un prix aussi bas.

