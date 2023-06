Android 13 est présent dans de plus en plus de smartphones, mais la version la plus utilisée reste Android 11

Selon les dernières données fournies par Google, Android 13 est présent sur 15 % des appareils, mais Android 11 reste la version la plus populaire avec 23 % de parts de marché.

Android 13 est la dernière version du système d’exploitation de Google pour smartphones et tablettes

La fragmentation est l’un des plus gros problèmes d’Android et, malgré le fait qu’elle n’ait pas de solution simple, la société de Mountain View travaille depuis un certain temps pour rendre les mises à jour Android OTA beaucoup plus rapides. Cela se remarque dans Android 13, puisque la dernière version disponible à ce jour continue d’atteindre de plus en plus de terminaux.

Ainsi, comme nous le révèle 9to5Google, Android 13 continue d’augmenter sa part de marché mois après mois, mais il est encore loin d’Android 11, qui reste la version la plus utilisée au monde.

Android 13 augmente sa part de marché de 2% depuis avril

Selon les dernières données partagées par Android Studio en date du 30 mai 2023, Android 13 est déjà présent sur 15 % des appareils dans le monde. Cela représente une augmentation de plus de 2% en moins de deux mois, puisqu’elle est passée de 12,1% en avril à 14,7% fin mai.

Malgré cette croissance constante, Android 13 n’a pas encore réussi à se catapulter en tête du classement des versions d’Android les plus utilisées, puisque ce privilège continue de correspondre à Android 11, une variante qui s’essouffle mois après mois au détriment de la dernière version, mais qui détient toujours la tête avec une part de marché de 23,1 %.

De plus, alors qu’Android 12 et Android 10 ont connu une légère baisse, il est intéressant de noter que l’autre version d’Android dont les utilisateurs ont augmenté depuis avril est Android Oreo, qui a augmenté sa part de marché de 6,7 % à 8,3 %, qui a atteint un niveau honorable. 9,5 % en janvier dernier.

Pour collecter ces données, Google analyse le nombre de terminaux Android qui se sont connectés au Google Play Store au cours des 7 derniers jours et partage ces statistiques avec ses développeurs via Android Studio. Il s’agit d’une méthode similaire à celle utilisée par Apple pour calculer le taux d’adoption des différentes versions d’iOS.

