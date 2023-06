Cinq fonctionnalités peu connues de WhatsApp que j’utilise chaque fois que j’installe l’application sur un nouveau mobile

Chaque fois que nous changeons de téléphone ou réinitialisons celui que nous utilisons, l’une des premières applications que nous installons est WhatsApp. Malgré ses limites par rapport à d’autres applications telles que Telegram, il s’agit toujours de l’application de messagerie par excellence sur nos appareils mobiles, mais peut-être n’en profitons-nous pas pleinement.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons vous parler de cinq fonctions peu connues que WhatsApp nous offre et qui vont nous permettre de tirer le meilleur parti de tout ce qu’il est capable de nous offrir. Alors installez-vous confortablement et nous allons découvrir quelques détails qui amélioreront votre expérience lorsque nous utiliserons cette magnifique application.

Le dernier arrivé : pour que vous puissiez éditer vos messages sur WhatsApp

Il est vrai que nous allons commencer avec une fonction qui vient d’atterrir dans WhatsApp et qui est en fait toujours en cours de déploiement, mais l’édition de messages est quelque chose que beaucoup d’entre nous attendaient et elle est enfin disponible pour la majorité des utilisateurs qui utiliser ce service.

Grâce à cet outil nous pourrons profiter jusqu’à 15 minutes après l’envoi d’un message pour pouvoir le modifier à volonté. Il est vrai que la personne à qui nous parlons pourra savoir que nous l’avons modifié puisque le chat marquera ce message comme modifié, mais c’est un excellent moyen de corriger les éventuelles erreurs que nous commettons lors de notre écriture.

Désactivez la double vérification bleue pour plus de confidentialité

Comme je suis sûr que la plupart d’entre vous le savent déjà, la double vérification bleue dans WhatsApp est un indicateur qui informe vos contacts si vous avez lu ou non un message qu’ils vous ont envoyé, même si vous ne voulez pas que d’autres personnes connaissent cette information, vous pourrez toujours le désactiver facilement.

Pour ce faire, il vous suffira simplement de procéder comme suit :

Entrez les paramètres de l’application WhatsApp et cliquez sur « Confidentialité »

Une fois à l’intérieur, désactivez l’option « Lire les reçus »

Comment lire des messages sans que vos contacts le sachent

En plus de désactiver la double vérification bleue, nous avons également une autre possibilité pour que nos contacts ne sachent pas que nous avons lu un message. L’un des mécanismes les plus simples consiste à afficher la barre de notifications et à consulter les messages en attente sans cliquer dessus, mais nous ne pourrons pas toujours voir facilement tous ceux que nous avons reçus.

Par conséquent, la chose la plus intéressante est que nous utilisons le widget de l’application et que nous le plaçons sur le bureau de notre terminal. De là, nous pouvons facilement voir tous les messages que nous avons reçus sans être marqués comme lus par l’autre utilisateur, c’est donc une technique qui peut vous faire économiser à plusieurs reprises.

Il est si facile de donner différents formats au texte que vous écrivez

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’application WhatsApp nous permet de donner un format différent au texte que nous écrivons dans un chat. Normalement, cela apparaît toujours écrit sans aucun type de modification visuelle, mais en utilisant des commandes assez simples, nous pourrons utiliser du gras ou de l’italique ainsi que d’autres formats assez intéressants.

Pour ce faire, nous n’aurons qu’à utiliser les codes suivants que nous vous montrons ci-dessous:

Texte en gras : Vous devez écrire le mot ou la phrase entre astérisques * texte *

Texte en italique : vous devez écrire le mot ou la phrase entre des traits de soulignement _exemple_

Texte barré : vous devez écrire le mot ou la phrase entre tildes : ~exemple~

Texte à espacement fixe : vous devez écrire le mot ou la phrase entre trois accents ouverts : « `exemple« `

Définir qui peut (ou ne peut pas) vous ajouter à un groupe

Enfin, pour terminer avec cette petite compilation, nous voulons recommander l’option pour empêcher quiconque de vous ajouter à un groupe WhatsApp. Ceci est particulièrement important si nous voulons protéger au maximum notre vie privée, car nous pourrons établir si seuls nos contacts peuvent nous ajouter et nous pourrons même exclure les contacts que nous voulons éviter les problèmes.

Pour ce faire, la manière de le régler est très simple :

Entrez les paramètres de l’application WhatsApp et cliquez sur « Compte »

Cliquez sur « Confidentialité » et choisissez l’option « Qui peut vous ajouter aux groupes » pour pouvoir sélectionner ce qui vous convient le mieux

