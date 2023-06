L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus ces dernières années reçoit une mise à jour de sécurité majeure

La mise à jour de sécurité de mai est déjà déployée sur les Samsung Galaxy A51 sud-américains avec la version de firmware A515FXXS7HWD1.

Le Samsung Galaxy A51 dans ses trois coloris disponibles

En attendant que Google lance la mise à jour Android pour le mois de juin, Samsung continue de mettre à jour plus de terminaux dans son catalogue, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, avec le dernier correctif de sécurité Android disponible , le correspondant au mois de mai 2023.

Ainsi, le dernier mobile de la firme coréenne à recevoir la mise à jour Android en mai est le Samsung Galaxy A51, un appareil arrivé sur le marché il y a trois ans et qui a été le smartphone le plus vendu de la marque en 2020 avec plus de 6 millions d’unités vendues. seulement au premier trimestre de l’année.

Le Samsung Galaxy A51 est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de mai 2023 sur le Samsung Galaxy A51 4G dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, dont la Colombie et le Brésil.

Il est prévu que cette mise à jour commence à atteindre à la fois cette variante et la version avec 5G dans le reste du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour logicielle est publiée sur le Galaxy A51 LTE avec la version de micrologiciel A515FXXS7HWD1 et inclut le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige un total de 72 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Samsung a lancé le Galaxy A51 4G sur le marché au début de 2020 avec Android 10 à bord, a ensuite reçu Android 11 et Android 12 et il y a moins de trois mois, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.1.

Une fois cette mise à jour déployée globalement, vous pouvez l’appliquer en accédant à la section Mise à jour logicielle, que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre Galaxy A51, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :