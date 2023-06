Les images de drones pré-WWDC Apple Park montrent la zone de démonstration du casque, une nouvelle visualisation ombrée pour le discours d’ouverture

La préparation d’Apple pour la WWDC 2023 bat son plein avant le discours d’ouverture de demain matin. De nouvelles images de drones au-dessus d’Apple Park présentent aujourd’hui une grande chose qu’Apple a en réserve pour les festivités de cette année : une zone de démonstration spéciale qui serait dédiée à son prochain casque Reality Pro.

Vendredi, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple avait construit une « grande structure sur le campus Apple Park » pour proposer des démos du casque Reality Pro cette semaine. Il a aussi partagé une vue aérienne d’Apple Park, montrant l’emplacement de cette structure.

Maintenant, des images de drones d’Apple Park prises dimanche offrent un aperçu encore plus clair de la nouvelle zone de démonstration de casques d’Apple. Les images proviennent de notre amis de Cidre, la société à l’origine d’une application Apple Music multiplateforme populaire.

Dans les images du drone, vous pouvez clairement voir l’ajout récent au campus d’Apple Park, situé près du centre de remise en forme des employés, du côté nord-ouest du campus tentaculaire. Netcost-security.fr est à Cupertino depuis deux jours et nous avons tenté d’avoir un aperçu du nouveau bâtiment, mais sans succès. Ces nouvelles images de drones font cependant le travail.

Vous pouvez également voir la zone principale qu’Apple a installée de l’autre côté du campus, vers le centre d’accueil des visiteurs d’Apple Park. Contrairement à l’année dernière, toute la zone est couverte d’ombre. En plus d’éviter les coups de soleil, cela permettra également aux participants de voir plus facilement l’écran vidéo et de rester à l’aise pour ce qui sera probablement un discours d’ouverture de 2 heures.

défaut défaut

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :