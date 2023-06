En 1996, Steve Jobs était clair sur le gadget qui l’inspirait le plus : une machine à laver.

Ni ordinateurs, ni téléphones, l’appareil préféré de Jobs en 1996 était celui qui lui permettait de faire parfaitement sa lessive.

Steve Jobs a déclaré son amour pour les machines à laver, c’était le meilleur achat qu’il ait fait en 1996.

C’était en 1996 lorsque Steve Jobs accordait une interview à Wired pour parler, bien sûr, de technologie. Il y parlait de la démocratisation que le Web allait apporter, du fait que la technologie ne pouvait pas résoudre les grands problèmes du monde, et de la créativité présente dans la conception de ses produits.

L’interview s’est terminée par une simple question : « Y a-t-il quelque chose de bien conçu aujourd’hui qui vous inspire ? » La chose la plus normale est d’imaginer que la réponse serait liée à un appareil moderne à l’époque, comme un ordinateur ou un téléphone portable. Cependant, le gadget qui a le plus inspiré le fondateur d’Apple était vraiment une laveuse et une sécheuse fabriquées en Europe. Comme l’explique Jobs lui-même, aucun appareil high-tech ne l’avait enthousiasmé depuis de nombreuses années, mais pourquoi ?

La machine à laver dont Steve Jobs est tombé amoureux en 1996

Dans cette interview avec Wired, Steve Jobs a révélé que sa famille venait d’acheter une nouvelle laveuse et sécheuse. Comme ceux qu’ils avaient n’étaient pas très bons, ils avaient passé beaucoup de temps à chercher les modèles parfaits. C’est au cours de cette recherche qu’ils ont découvert que les laveuses et sécheuses fabriquées aux États-Unis n’étaient pas aussi bonnes que les européennes.

Selon Jobs, les machines à laver conçues en Europe prennent plus de temps pour laver les vêtements, mais elles le font avec un quart d’eau en moins pour parvenir à ce que le détergent qui reste au final soit beaucoup moins. En utilisant moins d’eau et moins de savon, les vêtements sont plus propres et plus doux, et ont également une durée de vie plus longue. Ces détails sont tombés amoureux de Steve Jobs, qui a déclaré que la machine à laver qu’il avait achetée était l’appareil qui lui avait causé le plus d’émotion depuis de nombreuses années.

Cette élection signifiait des nuits de pourparlers dans la famille du fondateur d’Apple, des pourparlers au cours desquels les priorités du groupe étaient discutées. Préféreraient-ils attendre encore une demi-heure et obtenir des vêtements plus propres et plus doux ? Préféreraient-ils passer moins de temps à faire la lessive ? En discutant de l’ancienne laveuse-sécheuse qu’ils avaient à la maison, ils ont également fini par parler de l’importance du design.

Puisque Steve Jobs a été si surpris, vous vous demandez peut-être quelle machine à laver il a choisie pour sa maison. Il le clarifie lui-même dans l’interview, la laveuse et la sécheuse ont été créées par la firme allemande Miele. L’investissement n’était pas bon marché, car les produits Miele étaient chers aux États-Unis à l’époque. Cependant, il semble que son magnifique fonctionnement ait valu la mise, puisque tous les membres de la famille étaient très satisfaits du choix.

Dans ses remarques, Jobs a également salué le bon travail accompli par l’équipe Miele dans la conception de leurs laveuses et sécheuses, affirmant qu’ils avaient vraiment pensé au processus parfait pour laver et sécher les vêtements. Il n’a pas été facile de surprendre le fondateur d’Apple lui-même, mais ces appareils électroménagers l’ont fait de manière remarquable.

Les entretiens qu’il a donnés au cours de sa vie, ainsi que les données qui ont été publiées par la suite, nous ont permis d’en savoir plus sur la vie personnelle de Steve Jobs. Par exemple, nous avons récemment découvert que Little Green de Joni Mitchell était la chanson qui l’a toujours fait pleurer à cause de l’histoire tragique qu’elle raconte.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :