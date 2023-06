8 nouvelles applications pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Renouvelez votre mobile Android avec les 8 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur Google Play.

Applications sur un mobile Android

Si vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store de temps en temps à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes, vous êtes au bon endroit car nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur Google stocker au cours des dernières semaines.

Sans plus tarder, nous allons détailler les 8 nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer, car elles sont toutes totalement gratuites et extrêmement utiles.

téléchargeur vidéo pour TT

La première application de cette liste est Video Downloader for TT, une simple application gratuite avec laquelle vous pourrez télécharger n’importe quelle vidéo du réseau social de la mode, TikTok, sans filigrane et la partager facilement via n’importe quel réseau social.

Une fois que vous avez téléchargé une vidéo TikTok, elle est automatiquement enregistrée dans l’application afin que vous puissiez la revoir à tout moment, ce qui facilite également sa localisation ultérieure.

Téléchargement gratuit du téléchargeur de vidéos pour TT

Liste de tâches – Planificateur d’horaire

Si vous cherchez une application pour améliorer votre productivité, vous devriez essayer To-Do List, une application gratuite de gestion des tâches avec laquelle vous pourrez facilement créer des listes de tâches, les diviser en sous-tâches pour les gérer plus efficacement, définir une période de temps pour effectuer les tâches les plus urgentes, organiser les tâches dans des dossiers en fonction de leur catégorie et synchroniser toutes vos tâches entre plusieurs appareils.

To-Do List est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Télécharger gratuitement To-Do List – Planificateur d’horaire

TimeFilm – Rétro, Horodatage

TimeFilm est une curieuse application d’édition d’images qui vous permet de personnaliser une photo avec l’apparence d’une année spécifique. Ainsi, avec cette application, vous pourrez convertir d’anciennes photos en images actuelles simplement en leur appliquant un filtre.

En plus d’appliquer un filtre associé à une année spécifique, TimeFilm vous donne également la possibilité d’ajouter des effets supplémentaires à votre photo pour la laisser à votre goût.

Téléchargement gratuit TimeFilm – Rétro, Horodatage

Changeur de voix – Effets audio

Comme son nom l’indique, Voice Changer est une application amusante grâce à laquelle vous pourrez enregistrer votre voix, appliquer plus de 40 effets différents tels que l’hélium, la grotte, l’extraterrestre, le robot, le mouton et vice versa et enregistrer l’audio résultant à dépenser une farce vos amis ou votre famille.

Mais ce n’est pas tout, car cette application gratuite vous permet également de convertir n’importe quel texte en audio, d’appliquer toutes sortes d’effets et de le partager avec qui vous voulez.

Téléchargez Voice Changer – Effets Audio gratuitement

Tondo VPN – Serveur sécurisé

Si vous recherchez un client VPN gratuit pour Android, vous devriez essayer Tondo VPN, un client VPN rapide, sécurisé et illimité qui vous permet de vous connecter à des serveurs privés virtuels situés dans les pays suivants : France, Allemagne, Royaume-Unis, États-Unis, Canada et Singapour.

Téléchargement gratuit de Tondo VPN – Serveur sécurisé

Joueur A1

A1 Player est une simple application gratuite avec laquelle vous pourrez lire de l’audio et de la vidéo en qualité HD, Full HD, 4K et Ultra HD dans une grande variété de formats tels que mp3, mp4, mkv, 3gp, MOV…etc .

De plus, avec A1 Player, vous pourrez non seulement lire les fichiers audio et vidéo que vous avez enregistrés sur votre terminal, mais également ceux que vous avez stockés sur un NAS ou sur un disque dur externe.

Téléchargement gratuit du lecteur A1

Note AI : bloc-notes, bloc-notes

Note AI est une application de notes pratique qui vient d’arriver sur Google Play avec laquelle vous pourrez créer des notes avec un titre et un texte que vous pourrez modifier en gras, en italique et en soulignant, à laquelle vous pourrez également ajouter n’importe quelle image afin que être plus visuel.

De même, cette application vous permet également de créer des listes de contrôle avec vos tâches en attente afin que vous n’oubliez pas de faire l’un d’eux.

Mais, sans aucun doute, l’aspect différentiel de cette application est qu’elle dispose d’une fonction d’IA qui se charge de répondre aux questions que vous lui posez et de préparer des résumés concis de vos notes.

Téléchargement gratuit Note AI: Bloc-notes, Notebook

Envoyer au Kindle par KTool

Nous terminons cette collection de nouvelles applications pour Android avec Send to Kindle by KTool, un outil gratuit qui vous permet d’envoyer des articles, des fils Twitter, des newsletters ou des flux RSS à l’application Kindle pour les lire confortablement à la fois dans le livre électronique Amazon et sur votre mobile Android ou iPhone.

Téléchargement gratuit Envoyer vers Kindle par KTool

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :