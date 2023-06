Ainsi, vous pouvez allumer la lampe de poche de votre mobile Xiaomi sans toucher l’écran

MIUI 14 cache une astuce qui vous permet d’allumer la lampe de poche sans déverrouiller le téléphone lui-même, nous vous expliquons en quoi cela consiste.

Grâce à cette astuce pour votre mobile Xiaomi, vous pouvez allumer la lampe de poche en moins d’une seconde et sans toucher l’écran // Image : .

La lampe torche mobile est un outil très utile aux moments clés, même si le processus pour l’allumer est parfois trop lourd quand on est pressé. Déverrouiller le téléphone, afficher la barre de notification, trouver le raccourci vers la lampe torche… Pour simplifier la démarche, dans cet article nous vous expliquons comment allumer la lampe torche de votre mobile Xiaomi sans toucher l’écran grâce à l’une des meilleures astuces de MIUI 14.

Il s’agit de la couche de personnalisation déjà présente dans une grande partie des mobiles Xiaomi. MIUI 14 hérite des fonctionnalités des versions précédentes de MIUI, telles que les raccourcis gestuels. Grâce à cet outil, vous pouvez prendre une capture d’écran, allumer la lampe de poche ou ouvrir l’application appareil photo avec seulement deux pressions sur le capteur d’empreintes digitales. Voyons comment vous pouvez activer cette astuce maintenant sur votre mobile Xiaomi.

Comment allumer la lampe de poche de votre Xiaomi sans toucher l’écran

Votre mobile Xiaomi a la possibilité de configurer une série de raccourcis via différentes actions. Cela peut être en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation, en appuyant deux fois sur le capteur d’empreintes digitales ou en appuyant sur le dos. De cette façon, vous pouvez allumer la lampe de poche, ouvrir l’application appareil photo ou démarrer l’assistant Google sans avoir à déverrouiller le terminal.

Si vous souhaitez allumer la lampe torche sans toucher l’écran, deux méthodes sont disponibles sur votre Xiaomi. Tout d’abord, en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation. Voici comment vous pouvez l’activer :

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et entrez « Paramètres supplémentaires ». Appuyez sur « Raccourcis gestuels ». Entrez « Allumer la lampe de poche ». Cochez la case « Appuyez deux fois sur le bouton d’alimentation ».

Si vous préférez que l’action pour allumer la lampe de poche se fasse avec seulement deux touches sur le capteur d’empreintes digitales, sans avoir à appuyer sur le bouton, voici les étapes que vous devez suivre sur votre smartphone Xiaomi :

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et entrez « Paramètres supplémentaires ». Appuyez sur « Raccourcis gestuels ». Entrez « Appuyez deux fois sur le capteur d’empreintes digitales ». Choisissez « Allumer la lampe de poche » dans le menu des options.

Selon le modèle de mobile et la version de MIUI dont vous disposez, il est possible que ces raccourcis soient également disponibles via le tactile à l’arrière du terminal. Cependant, les étapes pour le configurer sont les mêmes que celles que nous avons expliquées ci-dessus, il vous suffit d’entrer dans la section « Raccourcis par gestes » pour activer l’outil en question.

À partir de maintenant, vous éviterez d’avoir à déverrouiller le téléphone et à rechercher l’option d’allumer la lampe de poche, appuyez simplement deux fois sur le capteur ou appuyez deux fois sur le bouton d’alimentation pour voir comment la lumière du flash à l’arrière s’allume pour vous donner un peu plus éclairage. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctions les plus utiles de votre Xiaomi, n’hésitez pas à en profiter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :