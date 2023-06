Le sport le plus étrange est une compétition de souris robotiques qui résolvent des labyrinthes : le regarder est incroyable

La technologie nous amène parfois à des tournois vraiment curieux.

Les souris s’affrontent dans ce scénario complexe

À l’heure actuelle, tout le monde regarde quelque chose de spécifique dans le monde technologique : l’IA, en particulier ChatGPT. Cependant, la robotique existe depuis de nombreuses années et n’a pas nécessairement été négative. Au contraire. À de nombreuses reprises, cela nous a donné de très bonnes histoires ou a amélioré la vie de nombreuses personnes. Dans ce cas, il s’agit d’une compétition, pas forcément sportive, puisque la main humaine n’intervient que lors de la fabrication des robots. C’est une compétition dans laquelle des souris robotiques doivent sortir d’un labyrinthe avant un certain temps pour ne pas être éliminées. C’est vraiment intéressant et a créé pas mal d’adeptes à travers le monde. Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne.

Résoudre des labyrinthes avec des souris robotiques : quelque chose qui crée la fascination

Dans les années 1950, un chercheur a mis au point quelque chose qui ne ressemble à aucune autre : une souris mécanique capable de trouver seule la sortie d’un labyrinthe compliqué. Il l’a appelé Thésée, en l’honneur du héros mythologique qui est entré dans le labyrinthe pour mettre fin à la vie du Minotaure à la suite de l’histoire d’amour entre un taureau blanc et la reine de Crète. Au cours de ces années, la technologie informatique n’avait pas encore atteint un niveau élevé, mais à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l’informatique avait commencé à gagner en pertinence. C’est ce que l’on pourrait appeler « l’âge de pierre » de la technologie moderne.

Eh bien, de ces boues, ces boues. Cette technologie capable de sortir des labyrinthes a pris énormément d’ampleur et est aujourd’hui devenue une véritable compétition scientifique ou sportive. Bien sûr, dans ce cas, les athlètes sont des robots en forme de souris qui ont été programmés par des scientifiques du monde entier pour concourir dans un labyrinthe dans lequel la bataille se déroulera pour voir qui sortira le premier du labyrinthe.

Ils ont jusqu’à cinq tentatives pour terminer le tour du labyrinthe en 7 minutes et en sortir en toute sécurité. S’ils ne réussissent pas, ils seront éliminés. Après, ceux qui réussiront à s’en sortir devront s’affronter pour voir qui a le meilleur temps de tous. Les robots ont été programmés pour rechercher l’itinéraire le plus rapide, pas le plus court. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, le chemin le plus court n’est parfois pas le plus rapide, car ils doivent effectuer de nombreux virages et cela les ralentit. De cette façon, tout est pensé et la vérité est qu’il existe une vraie science dans ce sport.

Maintenant, ils ont créé un documentaire pour recueillir l’une des compétitions les plus méconnues mais les plus dynamiques de ces dernières années. La vérité est que c’est l’un de ces événements qui attirent toujours l’attention dans le monde de la technologie, comme celui dans lequel ils ont créé des ordinateurs avec des champignons.

