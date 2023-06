Rumeurs de dernière minute sur la WWDC 2023 : iOS 17, watchOS 10, événement en personne, etc.

La WWDC 2023 est dans moins d’un jour et l’anticipation des annonces d’Apple est plus élevée que jamais. Avant le discours d’ouverture de lundi matin, des rumeurs et des informations de dernière minute ont émergé. Rendez-vous ci-dessous pour les dernières nouveautés sur iOS 17, watchOS 10, le casque Apple Reality Pro, et plus encore.

Démonstrations du casque Reality Pro

Une question majeure dans la perspective de la WWDC a été de savoir si Apple proposera ou non des démos de son nouveau casque Reality Pro AR/VR. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la société prévoit de faire exactement cela – et a construit une structure entière à l’intérieur d’Apple Park dédiée à l’hébergement de ces démos.

Vendredi, Gurman a rendu compte des plans d’Apple pour proposer des démos de casque AR / VR à Apple Park cette semaine. Selon le rapport, des démonstrations de casques seront disponibles pour « certains participants et médias » présents à la WWDC 2023. Apple prévoit également d’organiser davantage d’opportunités de démonstration tout au long de l’année.

La zone de démonstration du casque à Apple Park est située « sur les terrains de basket près de son centre de remise en forme pour les employés ». Sur Twitter, Gurman partagé un rétroprojecteur photo d’Apple Park, dans laquelle vous pouvez voir la structure de démonstration elle-même :

Détails de l’événement en personne WWDC 2023

En ce qui concerne l’événement en personne WWDC 2023 pour les développeurs et la presse, Gurman dit qu’Apple organisera l’événement dans la même zone d’Apple Park que l’année dernière. Cela indique que les développeurs, les gagnants du Swift Student Challenge et les membres de la presse regarderont depuis l’anneau Apple Park.

Apple aurait légèrement modifié la configuration pour offrir plus de zones ombragées cette année afin d’empêcher les participants de prendre un coup de soleil. Pourtant, la société recommande à tout le monde de porter un écran solaire pendant l’événement. Les prévisions de Cupertino prévoient des températures entre le milieu et le haut des années 70 avec un ciel partiellement nuageux.

Pour le contexte, voici un aperçu de la configuration de l’année dernière :

Gurman dit également qu’il y aura une zone pratique à l’intérieur du Steve Jobs Theatre après le discours d’ouverture, qui sera également ouverte aux développeurs.

watchOS 10 et iOS 17 friandises

En plus des rapports précédents sur watchOS 10, Mark Gurman de Bloomberg dit que l’Apple Watch devrait gagner un Application météo repensée cette année similaire à l’application iPhone. L’application Wallet sur iPhone ajouterait également la possibilité de suivre les soldes des cartes de crédit.

Enfin, Gurman dit qu’iOS 17 peut changer la phrase de déclenchement « Hey Siri » en simplement « Siri ». Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été annoncée pour la première fois comme étant en développement en novembre dernier.

Et comme s’il y avait le moindre doute, @ aaronp613 sur Twitter a dit que il voit déjà certains changements liés à iOS 17 sur le backend des serveurs d’Apple. Il a également repéré Safari 17 dans ces changements.

Suivez avec Netcost-security.fr

Le discours d'ouverture aura lieu le lundi 5 juin à 10 h PT / 13 h HE depuis Apple Park.

Consultez-nous sur Twitter et Instagram, où nous partagerons des photos, des vidéos et plus encore d’Apple Park tout au long de la semaine.



