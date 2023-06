La dernière prédiction de Bill Gates s’est déjà réalisée et les perspectives commencent à faire peur

L’IA devient un allié fondamental des grandes entreprises.

La dernière prédiction de Bill Gates s’est rapidement réalisée

Bill Gates est tout à fait correct dans ses prédictions. Il est vrai que beaucoup d’entre eux ne courent pas beaucoup de risques, comme celui qui parlait des emplois qui vont disparaître à cause de l’IA et qui semblait certainement assez similaire à l’étude réalisée par OpenAI. En fait, ce que Bill Gates n’est vraiment pas des prédictions en tant que telles, il a des rapports assez décents sur les événements actuels et sur cette base, il extrapole ses opinions. Même s’il est vrai que parfois il va plutôt bien, comme lorsqu’il a prédit l’arrivée du COVID-19 et aussi la date à laquelle il pourrait être contrôlé.

Face à cette situation, Bill Gates a récemment lancé une prédiction avec laquelle il a été assez clair : bientôt toutes les entreprises commenceront à « tourner » autour de l’intelligence artificielle. La survie de ceux-ci dépendra en effet de leur capacité à s’adapter à l’IA

À peine dit que c’était fait. Pratiquement avant qu’il n’énonce sa théorie, celle-ci a été pleinement endossée par les actions des entreprises, les premières en dehors du secteur technologique étant les banques.

Les banques s’allient à l’IA et confirment la prédiction de Bill Gates

Comme l’explique Cronista, les banques les plus importantes du monde s’allient à la technologie de l’IA pour la maîtriser et l’amener sur leurs terres. Ainsi, de grandes entreprises se joignent à cette campagne.

JP Morgan travaillerait sur un client GPT connu sous le nom d’IndexGPT qui pourrait commencer à conseiller ses clients très bientôt. En fait, on s’attend à ce qu’il soit pleinement opérationnel dans trois ans. L’objectif est de conseiller les gens lorsqu’il s’agit d’investir en bourse, c’est donc une question vraiment intéressante. Mais ce n’est pas la seule, mais de plus en plus de banques américaines et occidentales misent sur cette technologie, comme c’est le cas de Goldman Sachs, qui travaille sur un autre chatbot du même genre. De leur côté, chez Morgan Stanley, ils ont donné un coup de fouet à la démarche et ce seront les salariés qui vont profiter de ces technologies qui seront conseillés.

Cela présente un panorama qui génère une certaine peur. Surtout si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’une technologie incroyablement coûteuse, ce qui indique que seuls les plus puissants peuvent avoir un accès fiable à l’IA et qu’ils auront un avantage sur ceux qui n’en ont pas. Ainsi, la formation de monopoles ne pouvait être qu’une question de temps.

De toute évidence, les banques ne sont pas les seules à adopter ces types d’alternatives basées sur l’intelligence artificielle. La grande majorité des entreprises technologiques adoptent l’intelligence artificielle pour en tirer parti. Paradoxalement, d’autres sociétés interdisent son utilisation au sein de l’entreprise, alors qu’elles proposent ces solutions.

C’est très intéressant car Apple lui-même a restreint ChatGPT pour s’assurer qu’il n’est pas utilisé à mauvais escient sur le lieu de travail. Les raisons sont évidentes. Au final, nombreux sont les doutes quant à savoir si le fonctionnement de ChatGPT est réellement efficace aujourd’hui ou, au contraire, s’il n’a pas la capacité suffisante pour fournir des informations précises.

