Comparatif Samsung Galaxy A54 vs Google Pixel 7a : principales différences, lequel est le meilleur ?

Nous comparons les deux mobiles les plus remarquables de la gamme milieu de gamme pour découvrir leurs différences et quel est le meilleur achat des deux.

Samsung Galaxy A54 en vert à gauche, Google Pixel 7a en blanc à droite // Images : Urban Tecno et .

La gamme milieu de gamme compte actuellement deux grands noms : le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a. Les deux terminaux sont un excellent choix si vous avez un budget d’environ 500 euros, il peut donc être difficile pour vous de choisir entre l’un des deux. Pour vous aider, dans ce guide, nous comparons de manière exhaustive le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a pour trouver leurs principales différences et décider quel est le meilleur achat.

Design, écran, processeur, caméras, batterie… De nombreux éléments jouent un rôle clé lors du choix de notre nouveau téléphone. Bien sûr, le prix est également important, bien que nous vous ayons déjà dit qu’il est similaire dans les deux smartphones. Samsung Galaxy A54 ou Google Pixel 7a, quel est le meilleur mobile ? Ensuite, nous les comparons section par section pour trouver la réponse.

Conception

C’est évident, l’une des principales différences entre nos protagonistes réside dans le design. D’une part, le Samsung Galaxy A54 a une esthétique beaucoup plus simple, avec les caméras directement intégrées à l’arrière et se passant ainsi d’un module qui les rassemble. En plus d’être jolie, elle est aussi confortable même lorsqu’on la porte plusieurs heures. Cela est dû à son épaisseur de seulement 8,2 millimètres, à un poids d’environ 200 grammes et aux courbes sur ses côtés.

Quant aux couleurs, ce Samsung Galaxy A54 est tout aussi risqué que le Pixel 7a, vous pouvez l’acheter en noir, blanc, violet et vert citron. Il est également important de noter qu’il dispose d’une protection IP67 contre l’eau et la poussière, un point très positif.

De l’autre côté de la comparaison se trouve le Google Pixel 7a, qui a une esthétique arrière plus élaborée. L’élément le plus important est le « Camera Bar », une barre horizontale qui abrite ses deux caméras arrière. Le Pixel 7a est un peu plus épais que le Galaxy A54, à 9 millimètres, bien qu’il soit également un peu plus léger, à 193 grammes. Il faut préciser, oui, qu’il s’agit d’un mobile plus compact que son rival dans ce comparatif, avec un écran de 6,1 pouces que vous allez adorer si vous aimez les mobiles plus petits pouvant être actionnés d’une seule main.

D’après notre expérience avec ce Pixel 7a, c’est un smartphone très confortable à utiliser tant par ses dimensions que par ses courbes latérales. Quant aux couleurs dans lesquelles il est disponible, il se rapproche du mobile Galaxy en misant sur deux tons traditionnels et deux plus percutants. Plus précisément, vous pouvez l’acheter en gris anthracite, blanc, bleu clair et orange corail original. D’ailleurs, il ne manque pas de protection IP67 contre l’eau et la poussière.

Filtrer

Les différences entre les deux terminaux sont également claires en termes d’écran. Tout d’abord, le Samsung Galaxy A54 embarque un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité pouvant aller jusqu’à 1000 nits. Compte tenu de nos tests, c’est un écran d’excellente qualité en tous points, du piqué à la fluidité, en via sa luminosité maximale pour le voir en extérieur sans problème.

De l’autre côté se trouve le Google Pixel 7a, avec un écran gOLED de 6,1 pouces, une résolution Full HD+ (1080×2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Il s’agit selon nous d’un écran de qualité correcte, avec de bons angles de vision, un rendu fidèle des couleurs et un excellent contraste. Il manque cependant un peu plus de luminosité maximale en extérieur. Si on le compare directement avec celui du Galaxy, on constate qu’il a une taille plus petite et un taux de rafraîchissement plus faible.

Bref, il nous semble que l’écran du Samsung Galaxy A54 est meilleur que celui du Google Pixel 7a. Ce n’est pas surprenant, puisque l’écran est généralement l’un des points forts des mobiles Samsung. Cependant, bien que les deux appareils disposent d’un lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran, il nous semble que celui de Google fonctionne légèrement mieux.

matériel et performances

Le processeur est une autre des principales différences entre le Galaxy A54 et le Pixel 7a. D’une part, Samsung a la puissance du Samsung Exynos 1380, une puce qui offre de bonnes performances même pour les tâches lourdes comme les jeux et le montage vidéo. En revanche, celui de Google est équipé du Tensor G2, un processeur développé par le constructeur lui-même qui offre des performances haut de gamme.

L’expérience avec le Pixel 7a est toujours satisfaisante, tout se déplace facilement et en douceur. Par conséquent, si nous devions opter pour l’un des deux en fonction de la puissance, nous le ferions pour le Google Pixel 7a. Les différences sont également perceptibles en termes de configurations de mémoire disponibles. Vous pouvez acheter le Galaxy A54 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, tandis que le Pixel 7a n’est disponible qu’avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

Dans cette section, nous devons également mentionner la question de l’audio, un point en faveur de l’alternative Samsung. Il comprend deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos avec un son UHQ 24 bits qui sonne bien et ne se déforme pas aux volumes les plus élevés. Le Pixel 7a dispose également d’un bon système de haut-parleurs stéréo, mais le problème est que la distorsion apparaît légèrement à des niveaux de volume élevés.

Logiciel

Voyant qu’un mobile Google Pixel participe à ce comparatif, le gagnant de la section logiciels est assez clair. Le Pixel 7a vous assure de profiter d’une expérience 100% Android, en profitant de toutes ses fonctionnalités et en étant le premier à recevoir l’actualité. Le point négatif est qu’il n’a que 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité garanties.

Si vous optez pour le Samsung Galaxy A54, vous devrez gérer la couche de personnalisation One UI. Cependant, c’est un achat légèrement meilleur à l’avenir avec 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité garanties. Ainsi, alors que le Pixel 7a restera sur Android 16, le Galaxy A54 aura Android 17.

Malgré cette différence, il nous semble que le Google Pixel 7a est un meilleur choix en termes de système d’exploitation, puisqu’il s’agit d’Android pur et bien optimisé.

Autonomie et charge

Le Samsung Galaxy A54 est supérieur au Pixel 7a tant en termes d’autonomie que de charge rapide. Il monte une batterie de 5 000 mAh qui peut fournir deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. De plus, il prend en charge une charge rapide de 25 W qui nous permet de le recharger complètement en moins de deux heures.

De l’autre côté de la comparaison se trouve le Google Pixel 7a, avec une batterie d’une capacité de 4385 mAh. Ce n’est pas une mauvaise batterie, en effet elle tient parfaitement jusqu’à la fin de la journée sans avoir à passer par le chargeur. Cependant, il n’est pas préparé pour résister à plusieurs jours d’utilisation. De plus, sa charge rapide reste à 18W de puissance. Bien sûr, le point différentiel par rapport au Galaxy A54 est qu’il prend en charge la recharge sans fil. D’un autre côté, les deux coïncident sur un aspect, c’est-à-dire qu’aucun n’est livré avec un chargeur.

appareils photo

La dernière section de cette comparaison est celle photographique, également très importante lors du choix d’un mobile. D’une part, le Samsung Galaxy A54 dispose de trois caméras arrière : une caméra principale de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur secondaire de 5 mégapixels. De plus, dans le trou de l’écran, il équipe une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le plus remarquable de tous ses appareils photo est le principal, avec lequel vous pouvez capturer de très belles images en termes de résolution, de représentation des couleurs et de plage dynamique. De plus, cette caméra peut enregistrer des vidéos en résolution 4K à 30 ips, avec un stabilisateur d’image optique inclus.

L’autre protagoniste du comparatif, le Google Pixel 7a, s’est engagé à ne monter que deux appareils photo à l’arrière : un appareil photo principal Sony IMX787 de 64 mégapixels et un ultra grand angle Sony IMX712 de 13 mégapixels. De plus, un appareil photo Sony IMX712 de 13 mégapixels est situé dans le trou de l’écran. D’après notre expérience, celui qui offre les meilleurs résultats est celui de 64 mégapixels, avec des photos de haute qualité même lorsque la nuit tombe et à l’intérieur. L’enregistrement vidéo est légèrement meilleur que son rival, car il permet une capture 4K à 60 ips.

Le résumé est qu’avec les deux smartphones, vous pouvez obtenir de très bonnes photos et vidéos, même s’il nous semble que le Pixel 7a a une longueur d’avance dans cette section photographique, il n’a pas de rival dans le segment des 500 euros.

Samsung Galaxy A54 vs Google Pixel 7a, quel est le meilleur ?

Ce comparatif approfondi nous a permis de connaître les principales différences entre le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a. D’une part, nous avons vu que Samsung est supérieur dans les sections écran et autonomie, offrant de bonnes performances et disposant d’un bon système de caméra.

GooglePixel 7a

Nous avons également vu que le Pixel 7a remporte la bataille précisément dans ces deux dernières sections, puisque son processeur est plus puissant et sa section photographique est plus avancée. De plus, il offre l’expérience Android la plus pure et un design un peu plus premium que son rival. Par conséquent, le Pixel 7a nous semble être un meilleur achat pour le moment. Si vous souhaitez vous le procurer, il a un prix de vente conseillé de 509 euros et est en vente sur Amazon et dans la boutique officielle de Google.

SamsungGalaxy A54

Même si le Pixel 7a est légèrement meilleur, cela n’indique pas que le Samsung Galaxy A54 est un mauvais achat, pas du tout. Avec ce mobile, vous profiterez d’une expérience de qualité et équilibrée. Si vous souhaitez vous en procurer, vous pourrez choisir entre la version 8Go+128Go (499 euros) et la version 8Go+256Go (549 euros). Les deux sont en vente sur Amazon, chez PcComponentes, chez MediaMarkt, chez Ebay et dans la boutique Samsung.

