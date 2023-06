Le jour où Steve Jobs a payé 100 000 $ pour un logo pour l’une de ses entreprises

Paul Rand, l’un des concepteurs de logos d’entreprise les plus populaires des années 1980, a déclaré à Steve Jobs lorsqu’il lui a demandé de créer un logo pour NeXT : « Je résous votre problème et vous me payez. »

Dans sa première étape en tant que PDG de NeXT, Steve Jobs a rencontré certains obstacles pour trouver le logo parfait pour l’entreprise

Steve Jobs était, sans aucun doute, l’un des entrepreneurs les plus controversés du secteur technologique des années 80 et 90, car il avait une personnalité assez particulière qui ne laissait personne indifférent. A tel point que certains le considéraient comme un génie, un gourou ou un visionnaire alors que pour d’autres il était simplement un leader charismatique et controversé.

La vie du co-fondateur d’Apple a été étudiée au millimètre près, analysant même sa façon de marcher, mais l’une des anecdotes les moins connues de celle-ci est celle qui raconte comment Steve Jobs a payé 100 000 $ pour un logo pour sa société NeXT .

L’histoire de la façon dont Paul Rand a mis les points sur les i de Steve Jobs

Au milieu de 1985, Steve Jobs quitte Apple, l’entreprise qu’il avait créée à partir de rien avec Steve Wozniak et Ron Wayne, et fonde NeXT, une entreprise spécialisée dans la vente de stations de travail conçues pour le domaine de l’éducation et qui avait besoin d’un produit aussi exclusif et unique que celui-là. de la firme de Cupertino elle-même.

Pour cette raison, comme l’explique Walter Isaacson dans la biographie du magnat américain, Jobs a contacté Paul Rand, l’un des créateurs de logos d’entreprise les plus populaires à l’époque, puisqu’il était le créateur des logos du magazine Squire, de la chaîne de télévision ABC, le service de messagerie UPS et la marque d’ordinateurs personnels IBM, pour concevoir le logo NeXT.

Pero el hecho de que Rand hubiera creado el logo de IBM supuso un problema, ya que al ser Apple y IBM dos empresas del mismo sector, el diseñador le dijo a Jobs que, para elaborar el logo de NeXT, primero IBM debía dar el visto bon.

À partir de ce moment, Steve Jobs a lancé sa machinerie pour tenter de convaincre le géant de l’informatique d’autoriser Rand à concevoir le logo NeXT. Après avoir tenté en vain de contacter John Akers, le patron de la marque, il parvient à s’entretenir avec Paul Rizzo, vice-président d’IBM, qui, voyant l’insistance de Jobs, décide d’autoriser Rand à travailler pour NeXT.

Ensuite, Steve Jobs a rencontré Rand pour lui demander de lui proposer plusieurs options, mais la réponse du designer a été aussi directe que brutale :

« Je vais résoudre votre problème et vous me paierez. Vous pouvez utiliser ce que je produis ou non, mais je ne présenterai pas diverses options, et dans les deux cas, vous me paierez. »

Fait intéressant, Jobs a accepté le raisonnement de Rand et a accepté de lui payer 100 000 $ pour le logo NeXT. Paul Rand a présenté sa proposition de logo à Steve Jobs deux semaines plus tard, détaillant l’ensemble du processus que le designer avait suivi pour créer le logo. C’était un cube incliné avec le mot NeXT divisé en deux lignes et la lettre « e » en minuscule.

Après avoir examiné la proposition de Rand, Steve Jobs s’est levé, a serré le designer dans ses bras et lui a dit qu’il était d’accord avec presque tous les détails, sauf qu’il préférait que le « e » du logo ait une couleur plus vive, ce à quoi Rand a répondu comme suit :

« Je fais ça depuis cinquante ans et je sais ce que je fais »

Encore une fois, Jobs accepta volontiers l’avis du designer et n’insista pas davantage. Ainsi, le logo Rand est devenu l’image de NeXT, une entreprise qui n’a pas eu le succès escompté et a été absorbée par Apple en 1997, ce qui signifiait le retour de l’homme d’affaires à la direction de la marque Cupertino.

