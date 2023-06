Voici à quoi ressembleraient certaines des pochettes d’albums les plus célèbres au monde selon AI

Cela a suscité des critiques et des applaudissements à parts égales à travers les réseaux sociaux.

L’album le plus célèbre de Nirvana a été complété par une IA

L’IA génératrice d’images est devenue une véritable machine à controverse, mais elle est également devenue un outil très utile pour de nombreuses personnes. Le plus célèbre est MidJourney, mais d’autres tout aussi précieux ont fait leur apparition, comme Adobe Firefly, l’un des plus récents mais avec la plus haute qualité démontrée jour après jour. Maintenant, un utilisateur a décidé d’utiliser cette technologie pour compléter les images de disques emblématiques de la culture pop.

Ce sont les couvertures les plus emblématiques réinventées par une IA

Lorenzo Green, @MrGreen sur Twitter, a créé l’un des fils de discussion les plus controversés de la semaine dernière sur Twitter. Son fonctionnement était très réactif, en utilisant l’IA « remplissage génératif » qu’Adobe Firefly a pu faire en utilisant l’IA. De cette façon, nous pouvons voir Michael Jackson au piano dans l’un de ses albums les plus mythiques ou « The Weeknd » buvant du vin. C’est un jeu intéressant et il peut être fait facilement dans notre maison sans trop de difficulté. En fait, cette approche peut être très utile pour les créateurs.

Développer des couvertures d’albums célèbres à l’aide de l’IA. ???? (Remplissage génératif Photoshop) h/t à @dobrokotov pour cette idée géniale ! 1. Michael Jackson – Thriller : pic.twitter.com/cgZC1cu5Ed — Lorenzo Green 〰️ (@mrgreen) 29 mai 2023

Cela dit, il est clair qu’il génère des opinions remarquablement diverses. En premier lieu, beaucoup soulignent qu’il s’agit bien d’un test pour déterminer quelles sont les limites actuelles de ces intelligences artificielles. Il sert de test visuel afin de déterminer quelles sont les utilités que ces technologies peuvent nous apporter et de constater qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Les couvertures comportent de nombreuses erreurs. Par exemple, dans le cas de Nirvana, l’IA n’est pas capable de comprendre que l’enfant est vraiment dans une piscine, au lieu de cela, elle prend l’image à la mer et met un requin. Cela démontre également « l’ingéniosité » artificielle de ces types de systèmes qui ont réussi à en arriver là. D’autre part, les limites sont également visibles sur la couverture d’Adele, dans laquelle ils l’ont mise comme si de la fumée sortait de sa tête. L’IA a compris que l’arrière-plan flou était de la fumée et a décidé de continuer comme ça, quelque chose qui ne va pas et qui n’a pas beaucoup de sens.

D’autres, comme celle de Travis Scott, sont vraiment réussies, la même que celle des Beatles.

3. Travis Scott – Astromonde : pic.twitter.com/v9EVe3nY2T — Lorenzo Green 〰️ (@mrgreen) 29 mai 2023

Cependant, il a également des problèmes notables dans d’autres aspects. Les critiques sont les mêmes que celles qui ont été adressées au tableau de la Joconde. De nombreuses personnes pensent que les IA détournent le contenu des utilisateurs pour apprendre puis reproduire ces connaissances. En fait, certaines créations ont déjà été vues qui étaient similaires ou directement plagiées.



