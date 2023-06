Ils transforment un ordinateur de jeu en baskets et le prix est exorbitant

Avec ces « sneakers », nous nous montrerons en grand pour avoir un PC de jeu à la hauteur.

Le résultat a été une vraie barbarie

Créer un ordinateur de jeu est vraiment compliqué. Changer une petite pièce peut nous faire économiser des centaines d’euros alors que d’autres sont directement très chers en raison de la situation économique actuelle. Ainsi, il y a toujours eu un phénomène qui attire beaucoup l’attention : PC Modding. Cela consiste à modifier votre ordinateur pour qu’il soit visuellement une véritable merveille. Il en existe de tous les types et ces ordinateurs sont toujours très intéressants et recherchés. En même temps, vous avez des scientifiques qui fabriquent des ordinateurs champignons, on pourrait donc dire que PC Modding n’a pas de limites.

En tout cas, à partir de Cooler Master, ils ont créé des chaussures d’ordinateur, dans ce qui est l’une des unions les plus emblématiques de la culture urbaine avec des ordinateurs haut de gamme. Ils ont été nommés Sneaker X et la vérité est qu’ils ont un style vraiment sympa à un prix inabordable.

C’est la Sneaker X

La Sneaker X n’est que cela, une chaussure qui sert vraiment de boîtier d’ordinateur Mini-ITX qui a de très petites tailles (650x306x651mm) donc elle est vraiment compacte, ressemblant pratiquement à une très grande chaussure.

En fait, cet ordinateur est livré avec le matériel le plus récent : une Nvidia RTX 4080 qui est l’une des cartes graphiques les plus haut de gamme du moment. De plus, pensant que cette chaussure peut devenir un véritable foyer de chaleur, ils ont inclus l’un des systèmes de refroidissement les plus intéressants de ces dernières années, le « Cooler Master Flux 360 Special Edition », un très gros radiateur qui se dissipe très bien La chaleur a Malheureusement, il ne restait que de la place pour un emplacement SSD de 2,5 pouces, de sorte que les vitesses de lecture de ce sneaker-pc ne devraient pas être trop élevées.

L’idée est venue d’un concours PC Modding organisé par Cooler Master elle-même. Le gagnant était cette chaussure, alors CM a envisagé de la concrétiser. Le modèle original a pris 10 semaines à concevoir et à terminer. La vérité est que depuis Cooler Master, ils ont été assez fidèles à la version originale et ont réussi à faire quelque chose de très similaire à ce qui existait déjà.

Comme il ne pouvait en être autrement, les principales préoccupations des utilisateurs ont été celles liées à la ventilation, car on craint fortement que l’ordinateur ne brûle. Cependant, il utilise en principe un système de ventilation suffisamment avancé pour pouvoir fonctionner sans problème. Offrant au passage un design unique.

Un design unique qui se paie, puisque c’est vraiment un produit de luxe qui n’a absolument rien à envier aux autres ordinateurs aux prix fous que l’on voit de manière récurrente sur le réseau des réseaux pour les personnes à fort pouvoir d’achat. Son prix est de 5 999 dollars, soit environ 5 625 euros la monnaie et on peut l’acheter à partir du mois de juillet.

Si vous voulez un ordinateur avec exactement les mêmes spécifications mais une boîte normale, vous pourriez économiser environ 2 600 ou 2 700 euros. Dans tous les cas, ces produits sont vraiment limités et le but est vraiment celui d’une pièce esthétique plutôt que consommateur.

Ils sont également disponibles en trois couleurs : rouge et blanc, bleu et blanc, et violet et blanc.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :