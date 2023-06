Date de sortie d’iOS 17 : quand iOS 17 sera-t-il disponible au téléchargement

La prochaine version majeure du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 17, sera annoncée lundi dans le cadre de la présentation WWDC d’Apple. Mais quand pouvez-vous espérer mettre la main sur iOS 17 ? La date de sortie d’iOS 17 n’a pas encore été officiellement confirmée, mais la société s’en tient généralement à un schéma familier du calendrier…

Avant le 5 juin, les rumeurs vont bon train sur le casque Apple Reality Pro… ou quel que soit son nom. Mais la WWDC est aussi l’occasion pour Apple de dévoiler les nouvelles fonctionnalités logicielles pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac pour l’année à venir.

Pour iOS 17, en fait, Apple a déjà partagé des détails sur les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir plus tard cette année, y compris une nouvelle disposition simplifiée du lanceur d’applications alternatif et la fonctionnalité Live Speech utilisant votre propre voix personnelle.

Mais le reste des fonctionnalités grand public sera annoncé lundi. Nous nous attendons à voir une vue d’affichage permanente plus sophistiquée lorsque l’iPhone est ancré, similaire à un écran intelligent comme Amazon Echo Show, une nouvelle application de journalisation, une nouvelle application Wallet et des fonctionnalités de partage de localisation, une fonctionnalité Dynamic Island supplémentaire pour iPhone 14 Pro (et bientôt, iPhone 15) propriétaires, et probablement d’autres surprises qui n’ont pas encore fait l’objet de rumeurs. Cependant, Apple se concentrant principalement sur le casque XR cette année, iOS 17 n’aura probablement rien d’aussi énorme que la refonte de l’écran de verrouillage iOS 16 ou la mise à jour des widgets de l’écran d’accueil iOS 14.

Quand iOS 17 sortira-t-il

En termes de date de sortie, nous pouvons nous attendre à ce qu’iOS 17 soit disponible en tant que graine bêta développeur après le discours d’ouverture de lundi. Cela indique que vers 13h00 PST iOS 17 beta 1 sera disponible pour les développeurs à installer sur leurs appareils de test. Les graines de développeur sont disponibles uniquement pour les développeurs Apple enregistrés.

En supposant qu’Apple respecte son calendrier prévisible, une version bêta publique d’iOS 17 suivra quelques semaines plus tard, vers la fin juin ou les premières semaines de juillet. À titre de comparaison, la première version bêta publique d’iOS 16 est sortie le 11 juillet 2022. Tout le monde peut s’inscrire pour faire partie du programme logiciel Apple Beta.

iOS 17 passera ensuite par plusieurs autres séries de semences bêta au cours des mois d’été et sera officiellement publié dans le monde, parallèlement au lancement de la gamme iPhone 15 à l’automne. Ce timing atterrit presque toujours autour de la deuxième ou de la troisième semaine de septembre.

Apple publie généralement la prochaine version de watchOS simultanément avec iOS, mais sachez que les versions iPadOS 17 et macOS 14 peuvent ne pas être livrées avant un peu plus tard, généralement en octobre.

Avant tout cela cependant, iOS 16.6 est actuellement en phase de test bêta – y compris des améliorations mineures comme l’ajout de la vérification de la clé de contact iMessage – et sera probablement expédié d’ici la fin juin.

Restez à l’écoute de Netcost-security.fr car nous vous apportons une couverture complète de toutes les annonces de la WWDC, et pratique avec iOS 17 dès qu’il sera disponible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :