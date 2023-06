Votre chien qui passe des appels vidéo avec d’autres chiens n’est peut-être pas aussi fou qu’il n’y paraît

Une étude menée par plusieurs chercheurs d’universités aux États-Unis et au Royaume-Unis révèle que les oiseaux peuvent améliorer leur humeur en discutant par vidéo avec d’autres oiseaux.

Les animaux de compagnie ont besoin de socialiser et une bonne façon de le faire pourrait être de passer des appels vidéo avec d’autres membres de la même espèce.

Les animaux de compagnie font désormais partie de notre famille car ils nous tiennent compagnie et nous partageons de nombreux moments de notre vie avec eux, c’est pourquoi de grands fabricants comme Xiaomi lancent depuis un certain temps des produits pour eux, comme une mangeoire et une fontaine intelligente pour chiens et chats que nous avons déjà analysés en profondeur.

Mais nous oublions souvent que les animaux, tout comme les humains, sont aussi des êtres sociaux et ont besoin d’interagir avec d’autres membres de leur propre espèce. Dans le cas des chiens ou des chats, ce n’est pas difficile à réaliser, mais dans le cas des oiseaux, les choses se compliquent car ils sont généralement gardés dans des cages dont ils sortent rarement.

A ce propos, une étude récente vient de montrer que les appels vidéo peuvent aider à la socialisation de certains oiseaux comme les perroquets.

Les appels vidéo améliorent la vie des perroquets

Les chercheurs Rebecca Kleinberger, Jennifer Cunha et Megha Vemuri des universités de Boston, de Floride et du Massachusetts et Ilyena Hirskyj-Douglas de l’Université de Glasgow ont publié une étude conjointe détaillant comment les appels vidéo entre perroquets les ont fait se sentir moins seuls et ont amélioré leur vie.

Comme l’expliquent ces quatre chercheurs, de nombreux oiseaux de la famille des perroquets qui vivent avec l’homme, tels que les cacatoès, les aras, les gris d’Afrique, les tourtereaux ou les perruches, n’ont pas leurs besoins sociaux satisfaits, ce qui peut entraîner des comportements néfastes tels que l’arrachage ou détruire les plumes, marcher et se balancer, attaquer d’autres oiseaux ou dormir trop d’heures.

En effet, comme nous le dit Rebecca Kleinberger, professeure adjointe d’informatique et de musique à la Northeastern University, lorsqu’ils sont en liberté, les perroquets vivent souvent dans des environnements sociaux complexes et ont tendance à s’accoupler au sein d’un plus grand troupeau de perroquets et à effectuer le grande majorité des activités, telles que nourrir, toiletter, dormir, voyager et élever leurs petits au sein de ce groupe social.

Pour mener cette étude, ces quatre chercheurs ont d’abord recruté 18 perroquets et leurs soigneurs via Parrot Kindergarten, un programme de formation de perroquets et de soigneurs avec lequel Jennifer Cunha collabore, puis ont formé les perroquets sélectionnés pour sélectionner la photo d’un autre oiseau sur une tablette afin de lancer un appel sur Facebook Messenger, ce qu’ils ont réalisé en quelques semaines seulement.

L’étape suivante consistait à apprendre à ces perroquets à faire sonner une cloche lorsqu’ils souhaitaient passer un appel vidéo et à sélectionner la photo du perroquet avec lequel ils souhaitaient interagir à l’écran. Au départ, les chercheurs utilisaient des friandises pour récompenser les oiseaux après avoir sonné la cloche et sélectionné un « ami », mais peu de temps après, après avoir retiré les friandises, les perroquets ont continué à le faire par eux-mêmes.

Les perroquets pouvaient émettre deux cris par jour, dont chacun ne durait pas plus de cinq minutes, et au cours de ces cris, les chercheurs ont vérifié que les oiseaux répétaient certains comportements de leurs interlocuteurs comme chercher de la nourriture, se toiletter ou voler, comme l’explique Rebecca Kleinberger. :

« Tout au long de l’étude, nous avons observé une diversité de comportements sociaux, allant de la toilette ensemble et du sommeil partagé sur des écrans à la vocalisation. »

De même, Ilyena Hirskyj-Douglas, professeur d’informatique à l’Université de Glasgow, déclare également que plus un perroquet recevait d’appels, plus il voulait appeler d’autres perroquets.

« Ils ont développé des perroquets préférés à appeler, et la plupart des perroquets s’engageraient avec le système aussi longtemps que possible »

Enfin, tous les détenteurs de perroquets impliqués dans cette étude ont déclaré que les appels vidéo avaient un effet positif sur leurs animaux de compagnie, car l’un d’eux a pris confiance en lui et a commencé à voler davantage et les autres étaient plus calmes que d’habitude.

