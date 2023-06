Petit à l’extérieur, une bête à l’intérieur : le Pixel 6a est un excellent achat à 110 € de réduction

Nous l’avons analysé et nous pensons qu’il s’agit d’un smartphone exceptionnel, avec des performances et des caméras plus typiques du haut de gamme.

Plus de 100 euros de réduction pour le Google Pixel 6a, c’est un achat avec lequel vous aurez raison // Image : Urban Tecno.

Vouloir un mobile compact n’indique pas renoncer aux meilleures fonctionnalités du marché. Un bon exemple de cela est le Google Pixel 6a, un modèle que nous ne pouvons pas arrêter de recommander si vous voulez un smartphone pas si grand avec un bon écran, d’excellentes performances et des caméras très avancées. L’analyse du Google Pixel 6a nous a fait tomber complètement sous le charme de ce modèle, une valeur sûre si vous recherchez également la meilleure expérience avec le système d’exploitation Android.

Une autre raison pour laquelle nous recommandons généralement ce Pixel 6a est que son prix affiche de grosses baisses qui vous permettent de l’acheter encore moins cher. Il est vendu en une seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec un prix public conseillé de 459 euros. Cependant, sur Amazon et dans la boutique en ligne de Google, vous pouvez généralement le trouver pour seulement 349 euros. Par conséquent, vous obtenez l’un des meilleurs mobiles milieu de gamme du moment et vous économisez 110 euros au passage.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’achat de ce Pixel 6a est excellent, et nous allons vous en parler ci-dessous en nous basant sur notre propre expérience avec le terminal.

GooglePixel 6a

Pixel 6a, un mobile compact et équilibré avec plus de 100 euros de remise

Le Google Pixel 6a fait partie des meilleurs téléphones compacts du marché, le design joue donc un rôle clé dans l’expérience utilisateur. Avec un écran de seulement 6,1 pouces et pesant seulement 178 grammes, le Pixel 6a peut être utilisé confortablement d’une seule main et facilement transporté dans votre poche. Vous pouvez l’acheter en noir anthracite, blanc craie et vert sauge, chacun avec son propre charme particulier. De plus, il a une protection IP67 contre l’eau.

Avec le Pixel 6a, vous profiterez de bonnes images sur son écran OLED avec une résolution Full HD+ (1080×2400 pixels) et une netteté de 429 pixels par pouce. D’après nos tests, c’est un bon écran au niveau de la netteté et du rendu des couleurs, vous pourrez voir le contenu sans aucun problème. De plus, il est accompagné d’un système de haut-parleurs stéréo qui offre un son de qualité, faisant du terminal Google une bonne alternative pour regarder des vidéos et écouter de la musique.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Google Tensor, qui offre des performances plus haut de gamme. Avec le Google Pixel 6a, vous pouvez exécuter n’importe quelle application, y compris des jeux et des éditeurs d’images. Par conséquent, vous profiterez d’une expérience fluide, solvable et cohérente pour les années à venir. De plus, en bon mobile Google Pixel qu’il soit, vous êtes assuré de la meilleure expérience Android, vous serez le premier à recevoir les nouveautés logicielles.

Une autre section du Pixel 6a qui a retenu notre attention est celle de la photographie, puisque sa qualité est digne du haut de gamme. À l’arrière, il dispose de deux caméras, une principale et une ultra grand angle, toutes deux de 12 mégapixels. De l’autre côté, à l’avant, on retrouve un appareil photo Sony de 8 mégapixels. Selon notre analyse, les résultats offerts par ces appareils photo sont excellents, de jour comme de nuit vous pouvez prendre de très bonnes photos.

GooglePixel 6a

Nous n’oublions pas la batterie de 4 410 mAh, qui se comporte également avec de bonnes notes lorsqu’elle atteint la fin de la journée sans problème. Si vous êtes léger sur l’utilisation, vous passerez même toute la journée avec une seule charge. Ce Pixel 6a prend en charge une charge rapide de 18 W, mais il est livré sans le chargeur dans la boîte. De plus, il existe d’autres détails qui ajoutent de la valeur à l’expérience, tels que le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, le double microphone avec suppression du bruit et la compatibilité avec Wi-Fi 6 et 6E et Bluetooth 5.2.

Toutes ces raisons sont pour lesquelles nous aimons le Google Pixel 6a, c’est un excellent achat qui se rapproche du haut de gamme dans certaines de ses sections. Nous vous rappelons qu’il a un prix officiel de 459 euros, mais que sur Amazon et dans la boutique Google, il est normal de l’acheter pour 349 euros. De plus, dans MediaMarkt et dans PcComponentes, il est généralement d’environ 400 euros. Choisissez votre couleur préférée et obtenez-la maintenant, vous ne le regretterez pas.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :