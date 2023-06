Ainsi, vous pouvez accélérer votre mobile Xiaomi avec seulement 5 touches

On découvre deux réglages que vous pouvez faire sur votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO pour que ça se passe beaucoup plus fluidement.

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus populaires pour Android aujourd’hui et une bonne preuve en est qu’il accumule autant d’adeptes que de détracteurs. L’une des grandes forces du logiciel Xiaomi est qu’il possède une grande variété de fonctions vraiment utiles, mais au fur et à mesure que nous remplissons notre mobile d’applications, nous remarquons à quel point MIUI ralentit et ses performances diminuent.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous dire comment vous pouvez accélérer votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO de manière très simple, à tel point que vous n’aurez qu’à faire 5 touches pour améliorer la fluidité de votre terminal.

Améliorez les performances de votre smartphone Xiaomi en effectuant ces deux réglages simples

Pour rendre votre mobile Xiaomi plus fluide, vous devrez utiliser deux paramètres cachés dans le mode développeur MIUI et, par conséquent, la première chose à faire est d’activer ledit mode sur votre terminal.

Pour activer le mode développeur sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez dans les paramètres de votre smartphone

Cliquez sur la section À propos du téléphone

Touchez à plusieurs reprises dans la section MIUI Version dans laquelle la version exacte de MIUI que vous avez installée apparaît

Une fois cela fait, un message apparaîtra en bas indiquant que les options du développeur sont activées et vous pouvez y accéder depuis la section Paramètres supplémentaires.

Eh bien, une fois que vous avez déjà activé les options pour les développeurs, la première chose que vous devez faire pour améliorer les performances de votre smartphone Xiaomi est de modifier la taille du tampon, qui est un espace dans lequel les données système sont stockées afin que le leur les transferts fonctionnent plus facilement.

Pour modifier la taille du buffer sur votre mobile Xiaomi, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Entrez dans la section Paramètres supplémentaires

Accéder à la section Options pour les développeurs

Appuyez sur l’option Taille du tampon du journal

Sélectionnez l’une des options disponibles

Par défaut, l’option 256 Ko est cochée, mais nous vous recommandons de choisir la valeur de 4 Mo si vous avez un mobile haut de gamme ou milieu de gamme ou la valeur de 16 Mo si vous utilisez un appareil bas de gamme, car ils sont les réglages qui vous donneront les meilleurs résultats.

La deuxième étape pour améliorer la fluidité de votre terminal Xiaomi consiste à configurer quel pilote graphique chaque application utilisera, un paramètre qui augmentera les performances dans certaines applications et qu’il est fortement recommandé de modifier dans les jeux.

Par conséquent, ce que vous devez faire est de dire à MIUI d’utiliser le pilote graphique système au lieu de l’option activée par défaut et pour effectuer cette tâche, vous devez procéder comme suit :

Accéder à la section Paramètres supplémentaires

Entrez dans la section Options pour les développeurs

Appuyez sur l’option Préférences du pilote graphique

Sélectionnez l’application que vous souhaitez modifier et cliquez dessus

Cliquez enfin sur l’option Driver graphique système

En faisant cela, vous tirerez le meilleur parti du matériel de votre appareil et améliorerez les performances des applications choisies, mais, oui, vous devez tenir compte du fait que vous perdrez également de l’autonomie, car le terminal consommera plus d’énergie.

