Le Xiaomi Smart Band 7 est le gadget sportif le plus vendu du moment

Avec un prix inférieur à 40 euros, il se place juste devant le tout puissant Amazfit T-Rex 2.

C’est le Mi Band le plus complet que Xiaomi ait lancé de toute son histoire.

Le Xiaomi Smart Band 7 est devenu l’un des smartbands les plus populaires du marché grâce à ses fonctionnalités avancées et son prix abordable. En particulier, ce smartband s’est classé comme le meilleur vendeur sur Amazon parmi les gadgets sportifs à vendre, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Xiaomi a dominé le marché des bracelets d’activité et de marche depuis le lancement du premier Mi Band. Il n’est pas surprenant que les nains soient déjà sortis entre des marques comme HUAWEI ou HONOR. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 39,99 euros, de la même manière que sur son site officiel.

L’une des caractéristiques que nous aimons le plus du Xiaomi Smart Band 7 est son écran Amoled allongé de 1,62″ avec une grande luminosité (jusqu’à 100 niveaux de luminosité réglables), qui offre un affichage clair et net des informations. De plus, le smartband est livré avec plus de 100 fonds d’écran animés personnalisables, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur écran en fonction de leurs préférences et de leur style quotidien.

Le Xiaomi Smart Band 7 intègre également une série de capteurs avancés, dont un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur d’oxygène sanguin, un podomètre, un autre pour la qualité du sommeil et la surveillance du cycle menstruel. Cela permet aux utilisateurs de garder une trace détaillée de leur santé et de leur forme physique.

La batterie du Xiaomi Smart Band 7 est également impressionnante, avec une autonomie moyenne de 14 jours sur une seule charge. Il pourrait même durer jusqu’à 21 jours avec une utilisation strictement horlogère. Il est étanche jusqu’à 5 ATM, ce qui le rend idéal pour les activités nautiques. Pouvoir interchanger les bretelles est également très utile, car cela vous permet de personnaliser son look selon vos préférences.

Le Xiaomi Smart Band 7 dispose de plus de 110 modes sportifs intégrés, permettant aux utilisateurs de suivre leur activité physique tout en pratiquant une grande variété de sports et d’activités. Depuis l’application Mi Fit, vous pouvez, en plus de personnaliser les fonds, suivre vos objectifs dans chaque discipline.

Tout cela en fait un choix populaire et fiable pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé et leur forme physique. Depuis l’application Mi Fit, vous pouvez également partager vos résultats avec vos amis et rester motivé pour continuer. Et si vous ne le voulez pas pour vous-même et que l’anniversaire de quelqu’un d’important approche, c’est un cadeau formidable et bon marché.

