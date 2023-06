Les 21 meilleures astuces Spotify

Ces astuces vous aideront à tirer le meilleur parti de l’application Spotify sur Android

Spotify est l’une des meilleures applications pour écouter de la musique en ligne. Dans ce guide, nous vous révélons les astuces pour tirer le meilleur parti de Spotify. Bien que cette plate-forme musicale soit largement connue par des millions d’utilisateurs, il existe plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas si populaires et qui vous aident pourtant à tirer le meilleur parti de votre compte.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les fonctionnalités rarement utilisées ou qui passent souvent inaperçues. Faites attention à chaque section de ce guide, car ce que vous apprendrez ici fera passer votre expérience Spotify au niveau supérieur. Ne le manquez pas!

Découvrez de la musique avec cette fonctionnalité de type TikTok

Spotify a maintenant une section très similaire à TikTok avec laquelle vous pouvez découvrir de nouvelles chansons, des listes basées sur vos goûts et des sorties récentes en glissant vers le haut.

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton Musique que vous verrez sur la page d’accueil. Ensuite, commencez à naviguer entre les différentes cartes en faisant défiler vers le haut. Aussi, chacune des cartes peut comprendre plus d’un élément. Appuyez simplement sur le côté de l’image pour passer de l’une à l’autre, comme vous le feriez sur les stories Instagram.

Normaliser le volume de toutes les chansons

C’est vraiment ennuyeux quand une chanson est plus forte que la précédente. Et ce n’est pas bien non plus que cela se produise dans l’autre sens. La solution à ce problème s’appelle la normalisation du volume.

Ouvrez les paramètres de Spotify et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’option Normaliser le volume. À partir de là, l’application veillera à ce que toutes les pistes soient lues au même niveau. De cette façon, vous n’aurez pas à régler le volume du haut-parleur à chaque fois que vous changez de chanson.

Désactiver la lecture automatique

Comment fonctionne la lecture automatique sur Spotify ? Fondamentalement, cette fonction est chargée de continuer à lire les chansons une fois la file d’attente terminée, par exemple lorsqu’une liste ou un album est terminé. Si vous aimez ce comportement, ne faites rien. Il est activé par défaut.

Mais, si vous êtes ennuyé que Spotify continue à jouer des chansons après avoir terminé un enregistrement ou une liste de lecture, accédez aux paramètres de l’application et désactivez le paramètre de lecture automatique. Dès lors, la lecture s’arrêtera lorsqu’un album ou une liste sera épuisé.

Mettez le mode incognito sur Spotify

Spotify a une composante sociale. Et c’est amusant de voir ce que les autres écoutent et de partager également cette information avec vos amis. Mais parfois, vous voulez empêcher quiconque de connaître la musique que vous jouez.

Pour cette raison, l’application Android intègre une sorte de mode incognito. Vous le trouvez dans les paramètres et il s’appelle officiellement Session privée. Cet état d’anonymat durera 6 heures à partir du moment où vous l’activerez.

Partagez les paroles d’une chanson sur vos réseaux sociaux

C’est l’une de nos fonctionnalités Spotify préférées. En plus de pouvoir visualiser les paroles d’une chanson, il intègre divers outils pour la partager facilement sur les réseaux sociaux. Mieux encore, il le fait avec un design très attrayant.

Le partage de paroles sur Spotify fonctionne comme suit :

Tout d’abord, commencez à jouer une chanson qui a des paroles. Cliquez ensuite sur le bouton . Ensuite, le plaisir commence. Il est temps de sélectionner un maximum de cinq lignes. Cliquez sur le bouton Continuer et regardez l’aperçu. Si vous n’aimez pas la mise en page, appuyez sur le bouton Modifier et modifiez la mise en page.

Désactiver l’affichage du canevas

Que sont les canevas Spotify ? Ce terme fait référence aux courtes vidéos qui s’affichent en arrière-plan pendant la lecture d’une chanson. Généralement, ils sont conçus pour être affichés en boucle et remplacer la pochette de l’album.

Il est possible que vous préfériez voir les pochettes des disques ou que vous préfériez que votre mobile ne télécharge pas ces fichiers. Que vous souhaitiez enregistrer des données ou vivre une expérience plus conventionnelle, accédez aux paramètres de Spotify et désactivez l’option Canvas. À partir de ce moment, vous ne verrez plus de vidéos lorsque vous mettez une chanson.

Empêcher les chansons d’un artiste d’apparaître

C’est sûr que ça vous arrive : il y a des musiciens qu’on ne veut pas voir même en peinture. L’algorithme n’est pas si clair à ce sujet et suggère des chansons de ces artistes. Mais saviez-vous que vous pouvez l’éviter de manière très simple ?

Ouvrez la page d’un artiste et cliquez sur les trois points. Dans le menu, sélectionnez Ne pas répertorier cet artiste. A partir de ce moment, vous aurez bloqué toutes leurs chansons et elles n’apparaîtront plus dans les recommandations. Bien sûr, vous pouvez continuer à jouer leur musique, bien que vous deviez le faire expressément.

Pour annuler le blocage, retournez à la page de profil de l’artiste ou du groupe et appuyez, dans le menu contextuel, sur Autoriser cet artiste.

Partagez des articles Spotify avec votre code unique

Les codes Spotify sont un identifiant unique pour chaque chanson, liste de lecture et album. Même les podcasts ont le leur. Pour voir le code d’un élément Spotify, cliquez sur le bouton des trois points pour ouvrir le menu contextuel et cliquez sur Afficher le code Spotify.

Et comment sont-ils scannés ? La personne avec qui vous souhaitez partager la chanson, la liste de lecture ou l’album doit ouvrir Spotify, accéder à la section Recherche et cliquer sur l’icône de l’appareil photo. La prochaine étape, comment pourrait-il en être autrement, est de scanner le code. Immédiatement, l’élément correspondant au code s’ouvrira.

Exclure une liste de vos préférences musicales

Parfois, ce n’est pas un artiste que vous souhaitez bloquer, mais un ensemble de chansons. Les listes sont généralement basées sur des thèmes et cela vous aidera à affiner les informations que l’algorithme possède sur vous.

D’abord, localisez une liste que vous n’aimez pas. Ensuite, ouvrez le menu contextuel en appuyant sur les trois points et sélectionnez l’option Exclure de vos préférences musicales. Si vous avez fait cela par erreur ou si vous avez simplement changé d’avis, rouvrez le menu et appuyez sur Inclure dans vos préférences musicales.

Que vous choisissiez une option ou l’autre, Spotify prendra note pour ajuster les recommandations que vous recevez.

Combinez deux listes de lecture en une seule

Existe-t-il un moyen de combiner deux ou plusieurs listes en une seule. Suivez ces étapes pour le faire :

Localisez la première liste que vous souhaitez fusionner. Ouvrez le menu et appuyez sur Ajouter à une autre liste. Appuyez sur Nouvelle liste. Donnez un nom à votre nouvelle liste. Maintenant, allez dans une autre liste et appuyez à nouveau sur l’option Ajouter à une autre liste. Dans la liste, sélectionnez la liste que vous venez de créer. Répétez ce processus autant de fois que vous le souhaitez pour fusionner plusieurs listes en une seule.

Utilisez une chanson de Spotify pour l’alarme

Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les appareils, mais nous savons qu’elle fonctionne sur Samsung Galaxy avec One UI et Google Pixel. Dans leurs applications d’horloge respectives, vous trouverez un bouton pour sélectionner une chanson Spotify comme sonnerie d’alarme.

https://cdn.Netcost-security.fr/Netcost-security.fr/2020/08/Alarm-song-Clock-Google.jpg?width=1200

La meilleure chose est que vous jetiez un coup d’œil au guide complet que nous dédions à la modification de la tonalité d’alarme afin que vous connaissiez toutes les options dont vous disposez, selon la marque de votre appareil.

Démarrer le fondu enchaîné

Le fondu enchaîné fusionne deux chansons et évite tout écart entre elles. Pour ce faire, il diminue progressivement le volume de la piste sortante et augmente progressivement le volume de la suivante.

Vous devez aller dans les paramètres Spotify et localiser la section Crossfade. Ensuite, faites défiler le curseur du bas pour déterminer la durée de l’effet. Il est possible de sélectionner jusqu’à un maximum de 12 secondes, pendant lesquelles une transition sera appliquée entre les deux chansons.

Contrôlez les haut-parleurs compatibles depuis votre téléphone

Dans cette section, nous devons parler de deux concepts différents :

Spotify Connect. Il s’agit de la propre technologie de Spotify qui transfère la lecture de votre compte vers le cloud. Ainsi, vous pouvez voir ce que vous jouez sur n’importe quel appareil, y compris un haut-parleur compatible, depuis votre ordinateur, votre tablette et votre mobile. De plus, les commandes de lecture fonctionnent à partir de toutes, pouvant sauter la chanson ou arrêter la musique.

Contrôles d’arrière-plan. Si vous accédez aux paramètres Spotify, vous pouvez activer l’option Spotify Connect en arrière-plan. Pourquoi est-ce? Si vous envoyez de la musique depuis votre mobile vers un PC, une enceinte ou tout autre appareil compatible, vous pouvez contrôler la lecture et le volume même lorsque vous avez verrouillé votre téléphone.

De notre point de vue, avoir Spotify Connect et en avoir le contrôle même lorsque le téléphone est en mode veille est l’un des points forts de cette plateforme.

Augmenter la qualité de lecture

C’est l’une des astuces classiques de Spotify. Nous nous référons à la possibilité d’augmenter ou de diminuer la qualité de la reproduction. Allez simplement dans les paramètres et localisez la section Qualité audio. Sélectionnez le degré de fidélité du son à la fois dans la reproduction avec Wi-Fi et dans celle que vous faites avec les données mobiles.

Parmi les paramètres, vous verrez l’option Automatique. En le sélectionnant, vous laissez à Spotify le soin de déterminer quelle qualité est la plus pratique.

Personnalisez le son avec l’égaliseur

Spotify inclut un accès direct à l’égaliseur de votre téléphone mobile, s’il est disponible. Accédez aux paramètres et recherchez l’entrée Égaliseur. Modifiez les valeurs qui s’affichent à l’écran ou sélectionnez un paramètre par défaut.

Effacer le cache Spotify

Le cache de Spotify comprend des données et des chansons dont l’application a régulièrement besoin. Cependant, bien que le cache soit utile, il peut parfois consommer trop d’espace sur la mémoire interne de votre appareil.

Nous vous recommandons d’accéder aux paramètres de l’application et de rechercher la section Stockage. Dans cet espace, vous êtes informé de la taille du cache et vous avez un bouton pour le vider.

Utilisez Spotify comme lecteur de fichiers local

Spotify est une plateforme de streaming. Cependant, ses créateurs souhaitent que vous fusionniez votre bibliothèque en ligne avec la musique que vous avez sur votre mobile au format MP3. Par conséquent, votre application dispose d’une option de lecture de fichier local.

Vous pouvez l’activer si vous allez dans les paramètres et cliquez sur Afficher les fichiers audio de cet appareil. Ensuite, allez dans Bibliothèque et notez qu’un nouvel espace apparaît où les fichiers musicaux que vous avez enregistrés sur votre appareil sont rassemblés.

Le point le plus remarquable de cette fonctionnalité est que vous pourrez inclure ces chansons dans vos playlists. Sans aucun doute, idéal pour ceux qui ont encore une grande collection de chansons sous forme de fichier local ou qui ne veulent pas tout miser sur le streaming.

Obtenez Spotify Premium moins cher

Il existe quelques astuces pour obtenir Spotify Premium moins cher. Bien sûr, tous sont tout à fait légaux, comme créer un compte Duo à partager avec quelqu’un ou contracter le service en tant qu’étudiant.

Télécharger des chansons à écouter hors ligne

Si vous avez Spotify Premium, n’oubliez pas de télécharger des chansons. C’est le moyen le plus pratique de continuer à profiter de votre musique et de vos podcasts même si vous n’avez pas de connexion Internet. De plus, c’est aussi une bonne idée de télécharger du contenu sur votre téléphone si vous ne voulez pas dépenser autant de données mobiles.

Comment télécharger de la musique sur Spotify ? C’est très facile. Appuyez simplement sur le bouton fléché vers le bas que vous verrez sur vos listes de lecture, albums et épisodes de podcast. Lorsque vous stockez votre musique téléchargée, ouvrez les paramètres et activez le mode hors ligne pour éviter de lire les pistes qui n’ont pas encore été synchronisées.

Jetez un oeil à l’historique de lecture

Spotify intègre un historique de lecture. C’est un moyen intéressant de découvrir ce que vous avez écouté dernièrement ou de récupérer une chanson que vous avez aimée mais dont vous ne vous souvenez pas du nom.

L’historique de lecture Spotify est sur l’écran d’accueil. Si vous placez en haut, sur le bouton de l’horloge. Selon nos tests, cela vous permet de remonter dans le temps pour voir presque tout ce que vous avez joué depuis que vous avez commencé à utiliser le service. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une fonctionnalité utile et très complète.

Vérifier les notifications d’actualités

Enfin, parlons des notifications. Spotify vous avertit lorsqu’il y a de nouvelles sorties des artistes que vous suivez. Le moyen le plus simple de vérifier les nouveautés consiste à appuyer sur le bouton de la cloche en haut de l’écran d’accueil. Participez pour vous assurer que vous êtes à jour.

