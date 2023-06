Xiaomi lance un nouveau ventilateur 3 en 1 qui coûte moins de 80 $ à changer

Il s’appelle MIJIA Smart Evaporative Cooling Fan, il coûte 65 euros et peut souffler, refroidir et humidifier, avec un design minimaliste qui est déjà l’ADN de Xiaomi.

Il s’appelle MIJIA Smart Evaporative Cooling Fan et c’est ce ventilateur vertical qui ne semblera pas déplacé dans n’importe quelle maison.

Ce ne sera pas le premier produit pour rafraîchir votre été que Xiaomi va essayer de vous vendre, car le constructeur chinois possède déjà ses propres climatiseurs et, pour beaucoup moins cher, une gamme de ventilateurs sur pied, de ventilateurs portables et même de ventilateurs muraux. type de tour qu’il entend maintenant compléter avec ce nouveau ventilateur de refroidissement par évaporation intelligent MIJIA, qui sera finalement le produit le plus polyvalent de toute cette famille.

Les confrères de GizmoChina nous l’ont présenté, toujours attentifs à tout ce qui bouge sur les plateformes de crowdfunding du géant de Haidian, qui sera en effet le premier à vendre ce ventilateur de refroidissement par évaporation qui ne coûte que 489 yuans, en échange d’environ 65 euros, déjà disponible en Chine.

Nous parlons d’un produit rond, plus fonctionnel qu’autre chose, avec le design minimaliste incomparable et tout blanc, déjà traditionnel pour Xiaomi, parfait pour ne pas s’affronter dans le coin de n’importe quel salon ou pièce où nous voulons installer ce ventilateur polyvalent qui promet de nous fournir un environnement plus frais et confortable sans les inconvénients des ventilateurs à pales les plus classiques.

Équipé d’un système de refroidissement par circulation d’eau, qui nous permet d’ajouter à la fois de l’eau et des cristaux de glace pour obtenir différents effets de froid, la vérité est que ce ventilateur de refroidissement par évaporation intelligent MIJIA peut souffler, refroidir et humidifier sans avoir besoin de beaucoup de produits électroniques différents trouver de la place dans nos maisons.

Sa polyvalence repose sur sa conception brevetée intelligente, qui possède un réservoir d’eau que nous pouvons retirer pour le nettoyer afin d’assurer l’hygiène de l’ensemble, en plus d’ajouter un module antibactérien d’ions d’argent qui atteint un taux d’élimination allant jusqu’à 99,99 %.

Il est donc idéal pour les personnes allergiques ou pour les familles avec enfants et animaux domestiques, car il préviendra en partie les infections et permettra de climatiser les espaces en toute sécurité.

Quant à sa fonctionnalité de ventilateur, il dispose d’une sortie d’air de 40 centimètres, pas moins, ainsi que d’une distance d’alimentation en air allant jusqu’à 10 mètres, ce qui lui permet de couvrir sans problème de grandes pièces et même des bureaux ou des entreprises.

Il comprend des capteurs et quatre réglages de sortie d’air différents, qui incluent le soufflage direct, le vent naturel, le vent de sommeil ou le vent frais, pouvant choisir l’intensité et le mode qui conviennent à chaque moment et lieu selon nos préférences. En fait, c’est un ventilateur intelligent, car il a une connectivité pour être compatible avec la plate-forme de maison intelligente MIJIA de Xiaomi, pouvant être contrôlé par la voix via XiaoAI et également à distance avec le mobile.

De plus, il est également parfait pour les chambres à coucher, car son son émis est très faible avec seulement 35,1 décibels qui le rendent presque inaudible.

Imbattable. Mais uniquement en vente en Chine pour l’instant et avec des difficultés pour son importation compte tenu de sa taille… Il va falloir l’attendre dans les boutiques officielles Xiaomi !

