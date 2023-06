11 téléphones Android qui sortiront en juin

Xiaomi, Samsung, realme et OPPO sont quelques-uns des fabricants qui présenteront de nouveaux mobiles au cours de ce mois de juin.

Le Xiaomi 13 Ultra arrivera en France en juin

Après un mois de mai riche en lancements de nouveaux smartphones, ce mois de juin s’annonce tout aussi intéressant en termes de présentations, puisqu’au total 11 téléphones mobiles sortiront tout au long du mois qui accueille l’été. Ainsi, des marques telles que Xiaomi, Samsung, realme ou OPPO finalisent déjà les détails de la sortie de leurs nouveaux terminaux, au sein desquels on peut trouver à la fois des modèles haut de gamme et d’entrée de gamme.

Ensuite, nous allons passer en revue les 11 téléphones Android qui seront présentés en juin, ainsi que toutes les informations dont nous disposons à leur sujet aujourd’hui. Jetez un œil à cette liste, car il se peut que votre prochain smartphone s’y trouve.

Xiaomi 13 Ultra

Après avoir été annoncé en Chine à la mi-avril, tout semble indiquer que le Xiaomi 13 Ultra, le smartphone le plus avancé de la firme à ce jour, sera lancé en France tout au long du mois de juin.

Le Xiaomi 13 Ultra est un terminal haut de gamme premium dans lequel la firme chinoise n’a pas lésiné sur son matériel, puisqu’il dispose d’un écran AMOLED C7 LTPO de 6,7 pouces avec résolution Quad HD+, d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz et d’un luminosité maximale de 2 600 nits, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec un système de caméra signé par Leica composé de quatre capteurs de 50 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant et avec une grosse batterie de 5 000 mAh avec Charge filaire rapide de 90 W et charge sans fil rapide de 50 W.

Nous ne connaissons toujours pas sa date de lancement exacte dans notre pays, mais tout indique qu’il atteindra le marché français avec un prix approximatif d’environ 1 300 euros.

Xiaomi Redmi 12

Le deuxième mobile Xiaomi qui débarquera en France en juin est le Redmi 12, un smartphone bas de gamme qui a déjà été officiellement lancé au Portugal et qui arrivera pour devenir l’un des meilleurs vendeurs de l’année.

Ainsi, ce nouveau terminal de la firme chinoise sera une version améliorée du Redmi 12C lancé en début d’année et disposera d’un écran IPS de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec un chipset MediaTek Helio G88 qui arrivera avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec un triple module de caméra arrière qui sera composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture ƒ/1,8, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels capteur et une macro de 2 mégapixels, avec une caméra selfie de 8 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Galaxy F54

Le 6 juin, le constructeur coréen Samsung présentera en Inde son nouveau terminal milieu de gamme au sein de la gamme Galaxy F, un Samsung Galaxy F54 qui pourrait arriver en Europe sous le nom de Galaxy M54.

Ce Galaxy F54 ou Galaxy M54 se distingue par son écran Super AMOLED 120 Hz, avec un processeur Exynos 1380, avec un triple module caméra arrière avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un 2 -mégapixel macro et avec une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Le Samsung Galaxy F54 devrait être mis en vente au prix de 30 000 roupies indiennes, soit environ 339 euros actuellement.

realme 11 Pro 5G et realme 11 Pro+ 5G

Après avoir atterri en Chine début mai, les nouveaux terminaux milieu de gamme premium realme, les realme 11 Pro 5G et realme 11 Pro+ 5G arriveront en France courant juin.

Ces deux nouveaux smartphones realme partagent certaines fonctionnalités telles qu’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 7050 5G et une énorme batterie de 5 000 mAh et les principales différences entre les deux On les retrouve dans la section photographique et dans la vitesse de chargement.

Ainsi, le realme 11 Pro 5G dispose d’un système de caméra composé d’un capteur principal de 100 mégapixels avec une ouverture focale de ƒ/1,75 et d’un capteur macro de 2 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 16 MP avec une ouverture focale ƒ / 2,45 à l’avant et avec une charge rapide de 67W.

Pour sa part, le realme 11 Pro+ 5G s’engage sur un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture focale de ƒ/1,75, qui est bien soutenu par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’un capteur de 32 MP avec une ouverture focale ƒ/2,45 et sa charge rapide passe à 100W.

OPPO Reno 10, OPPO Reno 10 Pro et OPPO Reno 10 Pro+

Après avoir été annoncée en Chine il y a quelques jours, la nouvelle série Reno 10, composée des OPPO Reno 10, OPPO Reno 10 Pro et OPPO Reno 10 Pro+, sera officiellement lancée en Inde en juin et sera ensuite lancée en le reste des régions du monde, y compris l’Europe.

Les trois OPPO Reno 10 sont équipés d’écrans OLED incurvés de 120 hertz, mais sous le capot chacun d’eux a un processeur différent. Ainsi, le OPPO Reno 10 a un Qualcomm Snapdragon 778G 5G, le Reno 10 Pro avec un MediaTek Dimensity 8200 et le Reno 10 Pro+ avec un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

De même, tous les trois disposent d’un système de caméra arrière composé d’un capteur principal, d’un capteur ultra grand angle et d’un capteur téléobjectif, d’une caméra frontale de 32 mégapixels et de grosses batteries à charge ultra-rapide de 80W dans les Reno 10 et 100W. sur Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+.

vivo V29 et vivo V29 Pro

vivo devrait lancer les nouveaux V29 et V29 Pro en Asie du Sud-Est début juin, bien que ces nouveaux terminaux arriveront très probablement en Europe sous le nom de vivo V17 et vivo V17 Pro.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, les deux terminaux seront équipés d’un écran OLED incurvé avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et d’une caméra principale Sony IMX766V de 50 mégapixels.

De même, le vivo V29 standard aura un processeur Qualcomm Snapdragon 782G tandis que le modèle Pro pariera sur un MediaTek Dimensity 8050. De plus, cette version aura, par ailleurs, un téléobjectif de 12 mégapixels et une charge ultra-rapide de 80W.

OnePlus Nord 3

En juin, le nouveau mobile OnePlus bon marché sera également présenté en Inde, un Nord 3 qui aura un écran OLED avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un processeur MediaTek Dimensity 9000 sous le capot.

Au volet photographique, le OnePlus Nord 3 misera sur un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. .

De même, ce nouveau terminal de la firme chinoise disposera également d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et de deux haut-parleurs stéréo.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :