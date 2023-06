Le capteur d’empreintes digitales de votre mobile n’est pas aussi précis que vous le souhaiteriez ? Réparez-le avec cette astuce très simple

Ce n’est pas la solution la plus agréable, mais elle est très efficace lorsqu’il s’agit d’améliorer la précision de reconnaissance du lecteur d’empreintes digitales de votre mobile.

Le lecteur d'empreintes digitales de votre mobile peut fonctionner avec plus de précision grâce à cette astuce simple

Avoir un téléphone portable avec lecteur d’empreintes digitales est extrêmement pratique, car cela nous permet de déverrouiller le système en un clin d’œil simplement en plaçant notre doigt sur le capteur. Cependant, cela peut aussi être très ennuyeux si le capteur ne parvient pas à reconnaître avec précision l’empreinte digitale. Selon certains utilisateurs, il ne s’agit que d’un problème courant sur le Google Pixel 7, car ils affirment que son lecteur d’empreintes digitales n’est pas aussi précis qu’ils le souhaiteraient.

Heureusement, un utilisateur de Reddit nommé No-Fondant-8757 a trouvé une solution qui peut fonctionner à la fois avec Google Pixel 7 et d’autres terminaux. Nous vous avons déjà dit que l’astuce n’est pas très agréable, mais l’important est qu’elle soit rapide, simple et donne des résultats positifs. Voyons ce que c’est et pourquoi cela fonctionne.

Améliorez la précision du capteur d’empreintes digitales avec cette astuce

Tant No-Fondant-8757 que d’autres utilisateurs qui utilisent quotidiennement le Google Pixel 7 se sont plaints sur Reddit des problèmes de précision du lecteur d’empreintes digitales situé sur l’écran du terminal. Il y a un fil conducteur à ces plaintes, et c’est que le capteur échoue surtout lorsqu’il est utilisé avec des mains propres et sèches. Dans le cas du No-Fondant-8757, les problèmes sont plus fréquents lorsque vous utilisez le mobile après une douche ou une baignade.

Pour résoudre le problème de reconnaissance, cet utilisateur passe son doigt sur l’extérieur de son nez, et le tour est joué, le scanner est opérationnel. Fondamentalement, ce qu’il fait est de « salir » votre doigt afin qu’il ne soit pas si sec et que le capteur reconnaisse plus facilement l’empreinte digitale. D’autres utilisateurs ont essayé cette astuce et cela a fonctionné pour eux, cela fonctionne même pour passer votre doigt sur votre front ou votre cuir chevelu.

Le Google Pixel 7 est équipé d’un lecteur optique d’empreintes digitales, il est donc possible que les parties les plus rigides et sèches de l’empreinte digitale ne soient pas en plein contact avec le capteur. De cette façon, en rendant ces zones moins sèches en passant votre doigt dans le nez ou le front, le problème disparaît. Cette astuce peut fonctionner avec d’autres téléphones dotés de lecteurs optiques à l’écran, tels que le Xiaomi 13 Pro ou le realme GT 2 Pro.

Sur le propre site Web d’assistance de Google, nous trouvons ce qui suit : « Si vos doigts sont très secs, hydratez-les ou réenregistrez l’empreinte digitale. » Par conséquent, si vous trouvez qu’il n’est pas hygiénique de passer votre doigt sur votre front ou votre nez, vous pouvez les hydrater avec de la crème avant d’utiliser votre mobile.

Une autre solution simple consiste à réenregistrer vos empreintes digitales avec les doigts secs. De cette façon, le capteur reconnaîtra les empreintes digitales à la fois lorsqu’elles sont sèches et lorsqu’elles sont plus hydratées. Si cela fonctionne toujours, consultez ces autres solutions pour réparer le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile. Vous trouverez sûrement la clé et faites fonctionner à nouveau cet élément très utile normalement.

