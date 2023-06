Raison de plus pour acheter un mobile Samsung et non un iPhone : la marque coréenne mise sur l’autoréparation

Samsung a lancé le programme d’auto-réparation pour les mobiles Samsung Galaxy dans son pays d’origine, la Corée du Sud.

Dès cette semaine, les possesseurs de smartphones de la série Samsung Galaxy résidant en Corée du Sud auront la possibilité de réparer plus facilement leurs smartphones Galaxy grâce à un nouveau programme d’auto-réparation annoncé par la marque elle-même. Avec lui, il est destiné à donner aux consommateurs la possibilité de réparer certains des modèles de smartphones et de téléviseurs intelligents que l’entreprise propose à la vente, en fournissant des composants et des outils qui pourraient autrement être difficiles à obtenir.

Il s’agit d’une solution similaire à celle imaginée par Apple il y a quelques mois, qui permet aux utilisateurs d’iPhone de réparer leurs appareils en utilisant les techniques et outils officiels fournis par la firme de Cupertino. Le service de Samsung a l’avantage d’inclure d’autres appareils au-delà des smartphones.

Samsung veut que vous répariez vous-même votre mobile

Dans l’annonce, la société a révélé qu’à partir de maintenant, les consommateurs nationaux auront la possibilité d’acheter des pièces officielles sur Internet et d’effectuer eux-mêmes les réparations, sans avoir à recourir à des centres de réparation. Une autre entreprise qui a présenté il y a quelque temps une solution similaire était Google, via une alliance avec iFixit.

Pour commencer, des pièces pour les smartphones tels que les Samsung Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy S22 dans toutes leurs variantes seront fournies, en plus de l’ordinateur Samsung Galaxy Book Pro de 15,6 pouces et des téléviseurs de 32 pouces.

Les pièces et les outils seront disponibles sur le site officiel de Samsung, et plusieurs pièces seront incluses pour chaque type d’appareil. Dans le cas des smartphones, la coque arrière, le port de charge et l’écran sont offerts.

D’autre part, les utilisateurs pourront consulter les manuels de réparation officiels et des vidéos explicatives sur le fonctionnement de chaque pièce via le Web. Une application visant à optimiser le fonctionnement de la nouvelle pièce sera également fournie, et via l’application Samsung Members, il sera possible d’effectuer un diagnostic automatique avec lequel il sera vérifié si tout s’est bien passé.

Samsung recommande d’utiliser ce service uniquement pour ceux qui ont une certaine expérience dans la réparation d’appareils électroniques. Aux autres, ils continuent de recommander la possibilité de se rendre dans l’un des centres de service agréés par l’entreprise. Concernant la disponibilité mondiale de ce service, aucun détail n’a encore été donné.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :