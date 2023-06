Windows 11 se prépare pour l’intégration de l’IA : tout ce que vous devez savoir

Alors que l’IA continue de jouer un rôle de plus en plus important dans diverses industries, il semble logique d’intégrer l’IA dans les produits et services. Microsoft a déjà montré son engagement envers l’IA avec la mise en œuvre de fonctionnalités d’IA dans son navigateur Web, Microsoft Edge. En regardant à quel point Microsoft Edge a été formidable, Microsoft est maintenant prêt à intégrer l’IA dans le système d’exploitation Windows 11. Bien que Windows 11 soit génial, il est appelé à devenir encore meilleur.

Lors de l’événement annuel de la communauté des développeurs, Microsoft Build, le titan de la technologie a décidé d’apporter les bienfaits de l’IA à tout, y compris au système d’exploitation Windows. Windows 11 recevra bientôt une tonne de nouveaux éléments basés sur l’IA. Nous en parlerons ci-dessous, alors continuez à lire.

Windows 11 et AI – Quoi de neuf dans le système d’exploitation PC ?

Il y aura une tonne de nouvelles fonctionnalités intéressantes et d’éléments d’IA que vous verrez bientôt dans Windows 11. Il y a de nouvelles choses telles que des outils d’IA pour les développeurs de Windows 11, une nouvelle barre latérale Bing sur votre bureau, ainsi que l’intégration de l’IA. à l’intérieur du Microsoft Store.

Plongeons un peu plus loin pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de Windows 11.

Copilote pour Windows 11

Alors, vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit. Eh bien, nous avons parlé de la façon dont l’IA va être intégrée dans le système d’exploitation. Désormais, les utilisateurs de Windows 11 pourront facilement utiliser Bing Chat et Bing AI directement depuis le bureau lui-même. Cela indique que vous n’avez plus besoin d’utiliser Microsoft Edge ou tout autre navigateur Web pour effectuer certaines tâches à l’aide de l’IA. Outre la barre intelligente AI Bing, vous aurez également accès à des raccourcis rapides pour Snap Assist, Snipping Tool et les options de copier-coller.

La meilleure chose à propos de Windows Copilot est que vous pouvez facilement y installer des plug-ins tiers, tels que Bing et ChatGPT. La fonctionnalité Windows Copilot est prévue pour une sortie prochainement en juin.

Nouveaux outils de développement AI pour Windows 11

Avec tout ce qui prend la voie de l’IA, il n’est pas difficile de voir que les entreprises se préparent à créer des outils pour les développeurs qui disposent de la technologie de l’IA. Cela aide le développeur à créer et à développer facilement des applications pour la plate-forme. Il existe maintenant une toute nouvelle bibliothèque Windows AI qui a été formée pour utiliser les nouveaux modèles d’apprentissage ainsi que les API. Les dates de sortie de ces outils seront bientôt révélées afin que les développeurs puissent tester et prévisualiser ces outils pour voir s’ils fonctionnent bien pour eux ou non.

Afin que l’IA fonctionne au mieux avec Windows 11, Microsoft s’est associé à un certain nombre de marques qui peuvent aider à optimiser divers nouveaux outils d’IA pour Windows 11 comme Stable Diffusion et NEMo de Nvidia. Voici une liste de marques avec lesquelles Windows s’est associé pour optimiser les outils d’IA.

Acer

Asus

DMLA

Dell

CV

Lenovo

Nvidia

Samsung

Dev Home pour Windows 11

En tant que développeur, vous voudriez toujours avoir un flux de travail rationalisé afin qu’il devienne facile de revenir sur ce que vous avez laissé. Il s’agit d’un tout nouveau tableau de bord pour les développeurs qui peut vous aider à suivre facilement tous vos flux de travail, à améliorer les performances du système de fichiers et à faciliter l’installation des packages et la connexion à GitHub. La toute nouvelle application Dev Home est désormais disponible en avant-première via le Microsoft Store. Tu peux rendez-vous ici pour télécharger l’application Dev Home Preview.

IA avec programmes de commande en ligne

Vous pouvez désormais effectuer un certain nombre de tâches avec Windows Copilot, que vous exécutiez vos lignes de commande dans Windows Terminal et WinDBG. Grâce à Windows Copilot, vous pourrez désormais automatiser et terminer vos tâches plus rapidement sans avoir à trop vous soucier des choses. Voici une liste de certaines des améliorations qui ont été apportées à Windows 11 pour les développeurs

Vous pouvez désormais identifier et accéder rapidement à n’importe quelle instance de chaque application hébergée dans la barre des tâches en un seul clic. Toutes les instances de l’application sont dissociées avec des étiquettes sur la barre des tâches.

Vous pouvez maintenant masquer votre heure et votre date avec un paramètre dans la barre des tâches. Avec ce paramètre, les utilisateurs pourront masquer le temps pour rester concentré et capturer des enregistrements d’écran sans avoir à modifier pour masquer l’heure et la date. La fonctionnalité se trouve sur la page des paramètres d’heure et de date dans les paramètres Windows.

Fermez rapidement et facilement les applications d’un simple clic droit sur l’application directement depuis la barre des tâches sans ouvrir le gestionnaire de tâches

Nous avons ajouté la prise en charge native de formats d’archives supplémentaires, notamment tar, 7-zip, rar, gz et bien d’autres à l’aide du projet open source lib archive. Vous pouvez désormais bénéficier des performances améliorées de la fonctionnalité d’archivage lors de la compression sous Windows.

Nous ajoutons des onglets détachables au terminal Windows afin que vous puissiez facilement organiser vos différents shells dans des fenêtres en fonction de vos besoins.

Développement Windows pour les systèmes basés sur ARM

Microsoft apporte rapidement la prise en charge d’ARM pour un certain nombre de programmes, d’applications intermédiaires pour la thyroïde ainsi que d’applications open source à prendre en charge sur la plate-forme ARM. Voici les nouveautés pour les systèmes basés sur ARM.

Visual Studio 17.6 est désormais livré avec la prise en charge de MAUI pour Arm

Visual Studio 17.71 Preview 1 est désormais livré avec la prise en charge du développement Linux avec C++.

LLVM v12.0 et versions ultérieures pour les options de compilation croisée et de compilation native pour Arm.

Le nœud 20.0.0 est disponible à partir d’avril avec le support natif d’Arm.

Le programme d’installation WiX v4.0 est disponible pour créer des programmes d’installation natifs pour Arm.

Nouveaux projets middleware sortis au cours des 12 derniers mois : Qt 6.2, CMake 3.24, Bazel, 5.1, OpenSSL 3.0, OpenBLAS, 0.3.21, Python 3.11.

Unity Player est désormais généralement disponible pour Windows sur Arm en mode natif. Les développeurs utilisant le moteur de jeu pourront facilement cibler Windows sur les appareils Arm pour obtenir des performances natives sur les titres actuels et futurs.

Des solutions supplémentaires seront bientôt disponibles sur Arm64, par exemple GNU GCC, Flutter & Dart, PyTorch et GIMP.

Outre les nouvelles fonctionnalités et la prise en charge des appareils basés sur ARM, il existe également un certain nombre de programmes et d’applications qui prennent désormais en charge les appareils basés sur ARM. Voici la liste.

Sécurité absolue des terminaux sécurisés

Adobe Fresque

Sécurité des terminaux BitDefender

Navigateur courageux

MÂCHOIRES

LibreOffice

Néo Luminaire

McAfee Total Protection

Première vidéo

Esquissable Plus

Sécurité des terminaux Symantec

Concepts TopHatch

Noir de carbone VMware

Zoom

Les autres programmes qui devraient être mis à disposition pour les appareils basés sur ARM sont les suivants.

Cisco WebEx

Boîte de dépôt

Complexe

Réincuber Camo

Unité

Whatsapp

Améliorations et fonctionnalités du Microsoft Store

Le Microsoft Store a été encore plus utilisé grâce à Windows 11. Maintenant, Microsoft est l’intention d’apporter Des fonctionnalités alimentées par l’IA sur l’App Store pour en faire une expérience encore meilleure pour l’utilisateur final. Voici les nouveautés du Microsoft Store.

Microsoft Store AI Hub : Bientôt, nous introduisons une section dédiée dans le Microsoft Store sur Windows qui organisera les meilleures expériences d’IA conçues par la communauté des développeurs et Microsoft.

Mots-clés générés par l’IA du Microsoft Store : pour aider à optimiser la découverte des applications, nous introduisons un nouvel outil dans l’Espace partenaires qui exploite l’IA pour générer et suggérer des balises de recherche pour les applications afin d’améliorer la découverte.

Résumé des avis généré par l’IA : nous permettons aux clients d’analyser plus rapidement et plus facilement les avis sur les applications en utilisant la puissance de l’IA pour compiler des milliers d’avis dans un résumé simple, permettant aux clients de découvrir facilement de nouveaux contenus.

Microsoft Store Ads : À partir de juin, Microsoft Store Ads étendra son empreinte au-delà des États-Unis, à plus de 150 régions du monde. Vous aurez également plus d’options pour atteindre les clients avec un nouveau placement de projecteur premium à fort trafic dans les résultats de recherche Store et Bing.com.

Applications de sauvegarde et de restauration : pour vous aider à fidéliser vos clients lorsqu’ils changent d’appareil, nous améliorons l’expérience de sauvegarde et de restauration des applications. Cette mise à jour est en préversion et est disponible dès aujourd’hui pour les Windows Insiders.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la façon dont Microsoft intègre rapidement l’IA dans le système d’exploitation et garantit que l’utilisateur final et le développeur ont une expérience sans problème avec le système d’exploitation. Un grand nombre de ces fonctionnalités intéressantes seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs dans les prochains jours ou au moins dans les prochains mois.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.