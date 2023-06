Cet appareil photo magique n’a pas d’objectif mais avec l’IA et votre emplacement, il prend des photos de grande qualité

Le résultat obtenu par cette « caméra » sans avoir besoin d’objectif est pratiquement futuriste.

La caméra elle-même a un design assez étonnant.

L’imagerie par IA est vraiment intéressante. Il existe de nombreuses options pour nous de créer des images dans notre maison. Le plus connu est Midjourney et au fil du temps, son plus grand concurrent a été Adobe Firefly, mais maintenant un ingénieur nommé Bjorn Karmann a créé une façon très nouvelle de créer des images par IA. C’est un appareil photo qui invente les photographies que nous prenons en fonction de notre emplacement et de certains paramètres que nous lui dictons. C’est vraiment original, intéressant et nous permet de voir la façon dont on prend des photos d’une manière différente.

Paragraphica, l’appareil photo qui prend des photos sans… vraiment être un appareil photo

Paragraphica est une caméra contextuelle créée par Bjorn Karmann qui utilise nos données de localisation et de proximité pour permettre à l’intelligence artificielle de nous montrer une photographie d’un site spécifique à un moment clé. La caméra a deux aspects :

Il y a une caméra physique qui est un prototype. Il a une forme plutôt étrange comme s’il y avait un animal aquatique attaché et comporte trois cadrans qui vous permettent de contrôler divers paramètres pour rendre les loisirs de l’IA plus satisfaisants.

Il dispose également d’une caméra en ligne, après tout, il n’est pas nécessaire d’utiliser une vraie caméra. Il peut être utilisé via la caméra en ligne qui nous permet de l’utiliser via le mobile où que nous soyons. Malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de trafic, il est donc difficile de le tester. Mais c’est une très bonne option puisque nous aurons l’occasion de l’essayer depuis notre propre mobile et dans le navigateur.

L’opération est vraiment curieuse. Fondamentalement, il prend notre emplacement et insère une série d’invites en tenant compte de l’heure, du jour et de la zone dans laquelle nous nous trouvons. Ensuite, l’IA dessine notre emplacement et nous donne une photo de la manière la plus réaliste possible. Dans la caméra physique, nous voyons comment il existe un écran connecté à un Raspberry Pi dans lequel vous pouvez contrôler les paramètres qui influencent considérablement l’apparence de la photo. En effet, il existe un exemple dans lequel il s’agit de mettre en scène une fête nationale néerlandaise.

Le créateur lui-même considère cette invention comme quelque chose de dérangeant. Il y a quelque chose qu’on appelle la « vallée de l’étrange », lorsque notre cerveau nous alerte qu’il y a quelque chose qui n’est pas réel mais qui apparaît comme tel. Ainsi, ce corps nous avertit que les choses sont fausses, malgré le fait qu’en principe c’est une image qui n’a rien à être fausse.

C’est un appareil photo physique ou en ligne qui nous permet de prendre des photos par IA.

La caméra prend notre emplacement et écrit une invite dessinant ainsi une image.

L’auteur a voulu souligner qu’il crée des images dérangeantes, ce qui le rend encore plus intéressant selon lui pour qu’on en garde un souvenir inoubliable.

Ainsi, il s’agit toujours d’une IA texte-image, mais la vérité est que c’est un moyen de rendre une image encore plus compliquée que de prendre une simple photo avec notre téléphone portable. Même ainsi, c’est aussi vrai que c’est assez original.



