Cette application peut détecter les produits contrefaits simplement en prenant une photo

L’application FeaturePrint, qui promet de détecter l’authenticité d’un objet simplement en le prenant en photo

Les escroqueries aux achats sur Internet sont plus répandues que jamais, et les produits contrefaits vendus comme de vrais produits inondent l’art, l’électronique grand public, la mode et pratiquement toute autre industrie où les contrefacteurs ont la possibilité d’entrer. Alitheon est une entreprise qui veut mettre fin à ce problème et promet de le faire en utilisant uniquement votre appareil photo mobile.

Pour y parvenir, ils ont développé FeaturePrint, une application mobile qui promet de détecter si un produit est faux grâce à une photo prise avec le mobile.

Voici comment fonctionne FeaturePrint, l’application capable de détecter les produits contrefaits

Ses créateurs ont été incités à développer cet outil en raison du problème de la contrefaçon des produits. Ils expliquent que ce phénomène s’étend au monde de l’art et des maisons de vente aux enchères, et pour cette raison ils estiment qu’une solution efficace est nécessaire et à la portée de tous. Le problème affecte également les achats sur Internet, et à plus d’une occasion, nous avons discuté de techniques pour déterminer si un produit est faux.

FeaturePrint utilise des techniques de reconnaissance d’images basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Grâce à ces techniques, les détails de surface des objets physiques sont recherchés et convertis en « identités mathématiques uniques ». Ainsi, ils sont capables d’identifier si un produit est faux ou non.

Ils expliquent que leur application ne se base pas uniquement sur la photographie pour déterminer si un produit est faux. Au cours du processus, ils analysent la photo et attribuent un ensemble de chiffres qui font référence aux caractéristiques uniques d’un produit. De cette manière, les traits communs entre différents produits peuvent être supprimés et seules les informations qui rendent un objet unique sont conservées.

Le système développé par Alitheon ne nécessite pas de codes QR, d’étiquettes RFID ou de codes-barres, car, comme ils l’expliquent, ils peuvent être endommagés, manipulés ou perdus. Il ne serait pas non plus nécessaire de recourir à des codes d’identification tels que l’IMEI, qui vous permet de vérifier si un smartphone d’une certaine marque est un faux.

A ce jour, le système est déjà utilisé par des entreprises telles que FAST Sneaks ou London Bullion, mais elles ne précisent pas si l’outil sera disponible pour les consommateurs finaux, et si oui, quel sera son prix.

