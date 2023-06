Les 17 meilleures astuces WhatsApp pour en tirer le meilleur parti

Dans ce guide, nous vous indiquerons quelles sont les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de WhatsApp et de son application Android.

Certaines astuces WhatsApp sont essentielles pour tirer le meilleur parti de cette application.

Nous allons vous expliquer quelles sont les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de WhatsApp. Il est vrai qu’il s’agit d’une application très populaire et ses fonctions sont largement connues. En fait, vous connaissez peut-être déjà certaines des fonctionnalités que nous proposons ici. Cependant, nous voulions nous concentrer sur des fonctionnalités rarement utilisées ou qui passent inaperçues.

Suivez attentivement chacune des sections incluses dans ce guide. Ce que nous vous disons ici vous permettra de faire passer l’expérience avec WhatsApp au niveau supérieur. Restez jusqu’à la fin et apprenez à tirer le meilleur parti de cette plateforme !

Créez un état avec votre voix

Créer des états avec votre voix est maintenant possible. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais enregistrer et partager des messages vocaux d’une durée maximale de 30 secondes dans le cadre de la mise à jour de votre statut.

Pour créer votre premier statut vocal, il vous suffit d’appuyer sur l’icône du microphone qui apparaît sur l’écran d’état. Ensuite, enregistrez simplement l’audio que vous souhaitez partager et envoyez-le à qui vous voulez. Cette option offre une manière créative et personnalisée de vous exprimer et de communiquer avec vos contacts sur WhatsApp.

Il n’est peut-être pas encore apparu dans votre compte. Dans ce cas, il vous suffit d’attendre que la fonctionnalité soit activée. Cela ne devrait pas prendre longtemps.

Envoyer des messages à des numéros que vous n’avez pas enregistrés

Une autre chose que beaucoup ne savent pas est que les messages peuvent être envoyés à un numéro qui n’a pas été enregistré dans le répertoire. Comment ça se fait? D’emblée, nous vous disons que cette méthode est compatible avec Android, mais aussi avec l’iPhone, WhatsApp Web et le reste des applications de bureau.

Suivez ces étapes simples :

Ouvrez le navigateur sur votre appareil mobile ou sur votre PC. Entrez l’URL https://wa.me/34666555444. Le code 34 doit être saisi chaque fois que le message est adressé à un mobile français. S’il provient d’un autre pays, entrez le préfixe correspondant au début du numéro. Ensuite, après avoir mis le préfixe, entrez le numéro. Lorsque vous ouvrez l’URL, vous verrez un bouton qui vous permet de démarrer la conversation sans avoir à enregistrer le numéro dans votre carnet d’adresses.

Envoyer le lien d’un appel

Vous pouvez désormais créer et partager des liens directs vers vos appels. Suivez ces étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre appareil mobile. Accédez à l’onglet Appels. Sélectionnez l’option Créer un lien d’appel. Choisissez si vous voulez que ce soit un appel audio ou vidéo en appuyant sur Type d’appel. Copiez le lien généré et partagez-le directement via WhatsApp (ou toute autre application) avec les utilisateurs que vous souhaitez inviter à l’appel.

En faisant cela, vos amis et votre famille pourront rejoindre vos appels WhatsApp rapidement et facilement via un lien. Et la meilleure chose est qu’ils peuvent le faire à tout moment.

Envoyez des photos et des vidéos sans perte de qualité

Lorsque vous envoyez une image ou une vidéo sur WhatsApp, elle passe par un processus de compression. Pour des raisons pratiques, cela rend le fichier plus mauvais. Mais saviez-vous que vous pouvez envoyer vos souvenirs sans perte de qualité sur WhatsApp ?

C’est aussi simple que de faire ceci :

Ouvrez l’application et accédez à n’importe quelle conversation Appuyez sur l’icône de pièce jointe. À ce stade, au lieu de sélectionner la galerie, comme vous le feriez normalement, choisissez l’option Document. Dans le navigateur de fichiers, recherchez et sélectionnez l’image ou la vidéo que vous souhaitez envoyer.

Il est possible d’envoyer des fichiers d’un maximum de 2 Go. Gardez cela à l’esprit lorsque vous partagez une longue vidéo en tant que document. Quoi qu’il en soit, c’est le moyen de préserver la qualité d’origine de votre média.

Ajouter un chat à l’écran d’accueil

Vous pouvez envoyer n’importe quel chat à l’écran d’accueil pour avoir un raccourci rapide vers celui-ci. On le fait comme ça:

Ouvrez le chat que vous souhaitez ajouter à l’écran d’accueil. Cliquez sur le bouton des trois points. Dans le menu, cliquez sur Plus. Sélectionnez l’option Créer un raccourci.

Supprimer votre photo de profil

Supprimer votre photo de profil de manière à ce que votre compte soit configuré sans avatar est un moyen d’améliorer votre confidentialité en évitant de partager vos images personnelles avec d’autres comptes.

Faites-le de cette façon :

Ouvrez les paramètres WhatsApp. Cliquez sur votre photo de profil, située en haut. En haut se trouve l’icône du crayon. Appuyez sur lui. Dans le sélecteur inférieur, cliquez sur l’icône de la corbeille. Maintenant, vous n’avez plus de photo de profil.

Lire les messages sans que les autres le sachent

Il existe plusieurs façons de lire des messages sans que les autres le sachent sur WhatsApp. Voici cinq méthodes qui vous aideront à éviter le redoutable double contrôle bleu :

Désactivez la fonction Last Seen dans les paramètres WhatsApp, empêchant l’apparition de la double vérification bleue.

Utilisez le widget WhatsApp sur votre écran d’accueil pour lire les messages sans activer la coche bleue. Dans ce cas, vous ne pourrez pas visionner le contenu multimédia.

Activez les messages contextuels, qui affichent le contenu des messages sans vous avertir qu’ils ont été lus, fermez-les simplement après la lecture.

Étendez les notifications WhatsApp sur Android pour afficher les messages sans ouvrir l’application.

Activez le mode avion ou désactivez Internet avant d’ouvrir WhatsApp pour éviter d’envoyer la confirmation de lecture.

Vous empêche d’être mis dans des groupes sans votre consentement

Ce qui est très ennuyeux avec WhatsApp, c’est que tout le monde peut vous mettre dans un groupe sans demander votre permission. Mais cela appartient au passé grâce au nouveau paramètre de confidentialité de l’application :

Ouvrez les paramètres WhatsApp. Cliquez sur Confidentialité. Appuyez sur Groupes. Sélectionnez qui peut vous ajouter à un groupe. Si vous cliquez sur l’option Mes contacts, sauf… et cochez tous les contacts, personne ne pourra vous ajouter à un groupe sans autorisation.

Mettre en forme le texte

WhatsApp vous permet depuis longtemps de formater le texte que vous envoyez. Cela se fait avec les codes suivants :

Italique : pour mettre le texte en italique, placez un trait de soulignement avant et après le texte : _text_

Gras : pour mettre le texte en gras, placez un astérisque avant et après le texte : *texte*

Barré : pour écrire du texte barré, placez un tilde avant et après le texte : ~texte~

Monospace : pour taper du texte en monospace, placez trois backticks avant et après le texte : texto

De plus, vous disposez de toutes ces options dans le menu contextuel qui apparaît lors de la sélection de texte.

Envoyer des messages avec la touche Entrée

C’est une astuce qui vous aide à améliorer l’expérience lorsque vous connectez un clavier externe à votre appareil, en particulier sur les tablettes maintenant que WhatsApp peut être utilisé sur ces appareils.

Pour envoyer des messages avec la touche Entrée, procédez comme suit :

Entrez les paramètres WhatsApp. Appuyez sur Chats. Sélectionnez l’option Entrée pour envoyer.

Désormais, lorsque vous appuierez sur la touche entrée de votre clavier, le message sera envoyé, au lieu d’ajouter un saut de ligne.

Répondre à un message de groupe en privé

WhatsApp vous permet de répondre en privé aux messages que vous recevez via un groupe. Sélectionnez simplement le contenu (il peut également s’agir d’une photo ou d’une vidéo) et ouvrez le menu. Ensuite, appuyez sur Répondre en privé. Immédiatement, la conversation correspondante s’ouvrira et une citation sera incluse dans le message de la conversation de groupe.

Créer un GIF à partir d’une vidéo

Une autre option très intéressante que l’application WhatsApp inclut est de convertir une vidéo en GIF. Comment faites-vous?

Suivez ces instructions :

Enregistrez une vidéo avec votre caméra mobile comme d’habitude, pas depuis WhatsApp. Ouvrez l’application WhatsApp sur votre appareil. Accédez à une conversation dans laquelle vous souhaitez envoyer le GIF. Appuyez sur l’icône du clip en bas et sélectionnez Galerie. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez convertir en GIF. Ensuite, vous verrez une chronologie pour sélectionner le fragment de la vidéo que vous souhaitez convertir. Une fois l’extrait de code souhaité sélectionné, appuyez sur le bouton GIF. Envoyez-le à la conversation.

Vous devrez peut-être recadrer un peu la vidéo et sélectionner un fragment spécifique pour pouvoir terminer l’opération.

Transférez vos conversations vers Telegram

Il existe un moyen très simple de transférer un chat WhatsApp entier vers Telegram. Cela vous permet de migrer facilement vos conversations entre les deux plateformes et de continuer à discuter avec vos contacts tout en préservant l’historique de vos messages.

Il se fait comme suit :

Ouvrez l’application WhatsApp et sélectionnez la conversation que vous souhaitez exporter. Appuyez sur le bouton des trois points dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans le menu déroulant, choisissez l’option Exporter le chat. Il vous sera demandé si vous souhaitez exporter la conversation avec ou sans fichiers multimédias. Choisissez ce que vous préférez. Lorsque le fichier est préparé, partagez-le avec Telegram. Dans l’application Telegram, sélectionnez la conversation dans laquelle vous souhaitez importer le contenu du chat WhatsApp. Appuyez sur le bouton de confirmation pour démarrer le transfert. La durée dépendra de la taille de la conversation que vous transférez de WhatsApp vers Telegram.

Activer les messages temporaires

L’activation des messages temporaires sur WhatsApp vous aide à réduire la durée de vos conversations et à améliorer votre confidentialité.

Voici comment vous pouvez facilement le faire dans n’importe quelle conversation, qu’elle soit individuelle ou en groupe :

Ouvrez WhatsApp sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Accédez à la conversation dans laquelle vous souhaitez activer les messages temporaires. Cliquez sur le nom du chat en haut de l’écran. Faites défiler vers le bas et trouvez la section Messages temporaires. Lisez l’avis qui fournit des informations sur les messages temporaires. Sélectionnez la durée des messages.

De plus, il est possible de définir la durée par défaut pour toutes les nouvelles conversations à partir des paramètres, dans Confidentialité > Messages temporaires > Durée par défaut.

Faites en sorte que les photos et vidéos que vous envoyez soient à usage unique

Une nouvelle façon de protéger la confidentialité du contenu que vous envoyez consiste à envoyer des photos et des vidéos à usage unique. Ces éléments ne peuvent être ouverts qu’une seule fois, puis WhatsApp les supprime.

C’est comme ça que ça marche :

Ouvrez l’application WhatsApp et entrez dans le chat dans lequel vous souhaitez partager le contenu. Appuyez sur l’icône de l’appareil photo dans le coin inférieur droit de l’écran. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager dans votre galerie. Dans le coin inférieur droit, à côté du bouton Soumettre, vous verrez un bouton circulaire avec le chiffre 1 au milieu. Appuyez sur ce bouton et lorsqu’il devient vert, vous avez activé l’autodestruction de la photo ou de la vidéo. Maintenant, envoyez simplement le fichier et il ne pourra être vu qu’une seule fois par le destinataire avant qu’il ne soit automatiquement supprimé.

Définissez une discussion comme non lue pour ne pas l’oublier

Vous devez savoir que, même si vous avez ouvert une conversation, il est possible de marquer cette conversation comme non lue. De cette façon, une marque est ajoutée à côté de la conversation qui vous rappelle que vous avez quelque chose en attente.

Si vous souhaitez marquer une conversation comme non lue, procédez comme suit :

Sélectionnez le chat avec un appui long. Appuyez sur le menu des trois points verticaux. Cliquez sur Marquer comme non lu.

Demander un rapport de votre compte

Si vous accédez à Paramètres> Compte> Demander les informations de mon compte et appuyez sur Demander un rapport, vous recevrez un dossier compressé contenant toutes sortes d’informations relatives à votre compte.

Veuillez noter que ce fichier peut prendre jusqu’à 3 jours pour être reçu et comprend des données personnelles liées à votre compte, mais pas des messages.

