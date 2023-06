WWDC 2023 : voici tout ce qui vous attend lors de l’événement spécial d’Apple cette année

La WWDC 2023 est dans quelques jours, et il pourrait s’agir de l’événement le plus grand et le plus important d’Apple depuis une décennie. Lors de la WWDC de cette année, Apple devrait introduire une mise à jour majeure pour les utilisateurs d’iPhone avec iOS 17 et une interface repensée pour les utilisateurs d’Apple Watch avec watchOS 10. Le plus notable de tous, cependant, est l’annonce attendue du casque Reality Pro avec AR et Fonctionnalités VR, plus une nouvelle plate-forme logicielle xrOS.

Quand est la WWDC 2023 ?

La WWDC 2023 débutera le lundi 5 juin. Apple ouvrira l’événement d’une semaine avec un discours d’ouverture spécial le 5 juin à 10 h PT / 13 h HE. Au cours de cette keynote, Apple annoncera des mises à jour majeures pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Il dévoilera également son casque Reality Pro et sa plateforme logicielle xrOS.

Le discours d’ouverture de la WWDC 2023 devrait être une vidéo préenregistrée avec une valeur de production élevée, une belle vidéographie d’Apple Park et des apparitions de plusieurs dirigeants et ingénieurs d’Apple.

La WWDC 2023 de cette année comprend un volet en personne pour les développeurs et les membres de la presse. Les développeurs auront l’occasion d’assister au discours d’ouverture de lundi, de visiter Apple Park et d’assister à des sessions spéciales axées sur les annonces d’Apple.

Le 5 juin également, Apple annoncera les gagnants des Apple Design Awards et a déjà annoncé un aperçu des finalistes pour les festivités de cette année. Après le discours d’ouverture, Apple organisera également l’état de l’Union des plates-formes, qui offrira des détails plus approfondis sur les annonces d’Apple. Il y aura également une activité spéciale en soirée qu’Apple dit que les participants « ne voudront pas manquer ».

Comment regarder la WWDC 2023 depuis chez soi

Pour ceux qui ne sont pas présents à Apple Park, Apple diffusera en direct l’intégralité de la WWDC via plusieurs canaux. Vous pourrez vous connecter au discours d’ouverture de la WWDC via le site Web d’Apple, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube. Cela indique que vous pouvez regarder via n’importe quel appareil que vous pourriez avoir, y compris iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

L’état de l’Union des plates-formes pourra être visionné via l’application et le site Web Apple Developer à 13h30 PT / 16h30 HE. Apple diffusera également en direct les Apple Design Awards le 5 juin à 18h30 PT / 21h30 HE.

À quoi s’attendre à la WWDC 2023 : iOS 17

Tout d’abord, Apple annoncera iOS 17 à la WWDC cette année. Il s’agira de la mise à jour majeure annuelle pour les utilisateurs d’iPhone, apportant de nouvelles fonctionnalités, des modifications, des corrections de bugs et bien plus encore. Alors, qu’y a-t-il au programme des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 ? Voici ce que disent les rumeurs.

Une toute nouvelle application de journalisation : cette application s’intégrera à l’application Find My d’Apple pour créer une application de journalisation « intelligente » qui intègre un certain nombre de fonctionnalités différentes basées sur la localisation.

Nouveau mode « affichage intelligent »: Pour la série iPhone 14 Pro, Apple prévoit de nouvelles fonctionnalités pour l’affichage permanent. iOS 17 inclurait une nouvelle interface horizontale pour l’écran de verrouillage permanent qui peut afficher des éléments tels que les rendez-vous du calendrier, les prévisions météorologiques et les notifications.

Nouvelles fonctionnalités de l’application Santé : avec iOS 17, Apple ajoutera de nouvelles fonctionnalités de suivi de l’humeur et des émotions. Ceux-ci permettront aux utilisateurs d’enregistrer leur humeur au quotidien, de répondre à des questions spécifiques sur chaque jour et de suivre les résultats au fil du temps. L’application Santé bénéficiera également de nouvelles fonctionnalités pour gérer les conditions de vision, telles que la possibilité de stocker les informations de contact et de prescription de lunettes.

Chargement latéral et stores d’applications tiers : en réponse à la pression réglementaire dans l’Union européenne, Apple se prépare à ouvrir l’iPhone aux stores d’applications tiers et au chargement latéral pour la première fois. Cela permettra aux utilisateurs d’iPhone d’installer des applications à partir de sources autres que l’App Store d’Apple. Selon les rumeurs, ces fonctionnalités seraient incluses dans iOS 17, mais ne seront disponibles que dans l’Union européenne.

Mises à niveau de l’application Wallet : selon Bloomberg, Apple prépare des modifications « significatives » de l’application Wallet dans le cadre d’iOS 17. Aucun détail supplémentaire sur ce que ces modifications incluent n’est disponible pour le moment.

AirPlay et SharePlay : Apple a également travaillé sur des améliorations de SharePlay dans le cadre d’iOS 17. La société s’efforce également d’étendre AirPlay à davantage d’endroits, y compris les hôtels.

Au-delà de ce qui a été dit, Apple a probablement d’autres nouvelles fonctionnalités iOS 17 en préparation. La société est généralement assez douée pour empêcher la fuite de la plupart des détails de son logiciel. Cela indique qu’il y a toujours un élément de surprise lors des keynotes de la WWDC alors qu’Apple annonce de nouvelles fonctionnalités et modifications.

iPadOS 17

Pour les utilisateurs d’iPad, Apple annoncera iPadOS 17 à la WWDC cette année. Dans l’état actuel des choses, les rumeurs sur ce à quoi s’attendre d’iPadOS 17 sont assez légères. La rumeur la plus concrète que nous ayons entendue jusqu’à présent provient de Bloomberg, qui rapporte que l’iPadOS 17 inclura l’application Santé. Ce serait la première fois qu’Apple étendrait l’application Santé au-delà de l’iPhone.

Il existe une poignée d’autres fonctionnalités qui semblent plausibles pour iPadOS 17 cette année. Plus particulièrement, nous nous attendons à ce qu’Apple apporte les options de personnalisation de l’écran de verrouillage, qui sont arrivées pour la première fois sur l’iPhone dans le cadre d’iOS 16, sur l’iPad cette année. Nous pourrions également voir l’application de journalisation d’iOS 17 arriver sur l’iPad avec iPadOS 17.

mac OS 14

Semblable à iPadOS 17, il n’y a pas beaucoup de rumeurs sur ce qui va arriver dans macOS 14 cette année. La mise à jour inclura probablement certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, telles qu’une sorte d’intégration avec la nouvelle application de journalisation et l’accès aux nouvelles fonctionnalités de Find My.

watchOS 10

Lors de la prochaine WWDC 2023, Apple annoncera watchOS 10 pour Apple Watch. Cela devrait être une mise à jour majeure avec une toute nouvelle interface utilisateur pour Apple Watch. Selon Mark Gurman de Bloomberg, watchOS 10 sera une « mise à jour assez complète » axée sur « des modifications notables de l’interface utilisateur ».

La clé de ce nouveau design sera un nouvel accent sur les widgets. watchOS 10 utiliserait les widgets comme « élément central » de l’expérience logicielle de l’Apple Watch. Selon les rumeurs, le nouveau design sera similaire aux « piles de widgets », une fonctionnalité sur iPhone et iPad qui permet aux utilisateurs d’empiler plusieurs widgets les uns sur les autres et de les faire défiler.

Selon Bloomberg, les utilisateurs d’Apple Watch pourront faire défiler les widgets pour des éléments tels que le suivi des activités, la météo, les actions, les rendez-vous du calendrier, etc. La nouvelle interface sera « disponible en superposition pour n’importe quel cadran de montre ».

L’accent mis par Apple sur les widgets pourrait aller jusqu’à inclure de nouvelles fonctionnalités pour le matériel Digital Crown sur l’Apple Watch. Dans la version actuelle de watchOS, appuyer sur la couronne numérique vous amène à l’écran d’accueil de l’Apple Watch. Dans watchOS 10, cependant, Apple teste le fait que Digital Crown ouvre la nouvelle interface de widgets à la place.

watchOS 10 devrait également inclure des versions remaniées des applications de stock d’Apple qui tireront mieux parti de l’écran plus grand de l’Apple Watch Ultra.

En dehors des widgets, watchOS 10 intégrera probablement également de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’iOS 17. Par exemple, des fonctionnalités telles que le suivi de l’humeur et des émotions dans Health et l’application Journaling sont susceptibles d’avoir une sorte d’intégration watchOS 10.

tvOS 17 pour Apple TV et HomePod

Il n’y a aucune rumeur sur ce à quoi s’attendre pour les utilisateurs d’Apple TV et de HomePod à la WWDC cette année. tvOS 17 sera le dernier logiciel pour les utilisateurs d’Apple TV, tandis que la version 17 du logiciel HomePod sera disponible pour HomePod et HomePod mini.

MacBook Air 15 pouces

En termes de nouveau matériel à la WWDC, Apple devrait présenter un nouveau MacBook Air 15 pouces. Actuellement, le MacBook Air n’est disponible que dans une seule option de taille d’écran à 13,6 pouces, et ce serait la première fois qu’Apple propose une version à écran plus grand de son ordinateur portable le plus populaire.

Selon Bloomberg, le MacBook Air 15 pouces a une résolution d’écran identique au MacBook Pro 14 pouces. Cela indique que l’affichage serait légèrement moins net que le MacBook Pro 14 pouces puisque la même résolution est étendue à 15 pouces.

En termes de performances, le MacBook Air 15 pouces devrait utiliser le processeur M2 d’Apple et offrir des performances « à égalité » avec la génération actuelle de Mac alimentés par M2.

Le prix exact du MacBook Air 15 pouces est inconnu. Cependant, compte tenu de la différence de prix de 500 $ entre les modèles de base de MacBook Pro 14 et 16 pouces, nous nous attendons à ce que le MacBook Air 15 pouces porte une augmentation de prix de 500 $ par rapport au modèle M2 13 pouces. Cela fixerait le prix attendu du MacBook Air 15 pouces à environ 1 799 $.

Nouveau Mac Studio

L’une des dernières rumeurs concernant la WWDC est qu’Apple prépare de nouvelles versions de Mac Studio avec des processeurs mis à niveau à l’intérieur. Selon Bloomberg, Apple prépare deux nouveaux ordinateurs de bureau Mac avec les puces M2 Max et M2 Ultra à l’intérieur.

Apple teste deux modèles de Mac nommés « Mac 14,13 » et « Mac 14,14 », qui seraient de nouvelles versions de Mac Studio. M2 Max dispose d’un processeur 12 cœurs et d’un GPU 30 cœurs prenant en charge jusqu’à 96 Go de RAM, M2 Ultra doublera toutes ces spécifications. La nouvelle puce sera disponible avec un processeur 24 cœurs, un processeur graphique 60 cœurs et jusqu’à 192 Go de RAM. Une version haut de gamme du M2 Ultra dispose d’un GPU à 76 cœurs.

Cela marquera le premier bureau Mac avec le M2 Max à l’intérieur, qui n’est actuellement disponible que sur le MacBook Pro. Ce sera également la première fois que nous verrons un Mac avec la puce M2 Ultra.

Apple Reality Pro et xrOS

Enfin et surtout, tous les signes indiquent qu’Apple présentera son casque Reality Pro tant attendu à la WWDC 2023. Ce casque offrira à la fois des capacités de réalité mixte et de réalité augmentée et comportera des spécifications et du matériel ultra-haut de gamme.

Le premier casque Reality Pro d’Apple devrait être un produit ultra-premium au prix d’environ 3 000 $. Il présentera des spécifications haut de gamme, notamment une « configuration innovante à trois écrans » avec deux panneaux Micro-LED 4K. Apple travaille également actuellement sur un produit de casque plus abordable, mais il ne devrait pas être prêt pour la production de masse avant au moins 2025.

Le casque serait alimenté par xrOS, qui indiquerait «réalité étendue» au sein d’Apple. La plate-forme logicielle prendra en charge un large éventail de fonctionnalités, notamment FaceTime, la consommation de contenu, les jeux, la possibilité de créer des mondes et des salles virtuels, et bien plus encore.

Le casque Reality Pro permettra aux utilisateurs de basculer entre les modes AR et VR, une fonctionnalité qui fera partie intégrante du logiciel xrOS. Le mode VR sur xrOS offrira une expérience totalement immersive. En faisant tourner la bascule de type Digital Crown présente sur le casque lui-même, xrOS passera progressivement en mode AR afin que les utilisateurs puissent voir le monde qui les entoure.

À la WWDC cette année, Apple organisera un certain nombre de sessions et d’ateliers pour les développeurs afin d’approfondir leur compréhension de xrOS. Cela inclut des sujets tels que la création d’applications pour le casque, des stratégies pour transférer des applications d’autres plates-formes sur le casque, des directives de conception pour une expérience de réalité virtuelle convaincante, et plus encore.

Mais même si Apple annoncera son nouveau casque et son xrOS lors de la WWDC 2023, il ne devrait pas être disponible à l’achat avant la fin de l’année.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, la WWDC 2023 s’annonce comme un événement massif pour Apple. Non seulement l’événement comprendra les mises à jour logicielles annuelles pour les mises à jour existantes d’Apple, mais il présentera également la première nouvelle plate-forme logicielle d’Apple depuis l’Apple Watch en 2014.

Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine. Qu’êtes-vous le plus impatient de voir à la WWDC 2023 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

