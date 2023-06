LG vient de lancer, littéralement, une mallette avec un écran à l’intérieur

Ce nouveau LG StanbyME Go 27LX5 est le premier produit du genre dont on se souvienne, offrant la possibilité d’emporter partout notre contenu préféré.

Il s’appelle le LG StanbyME Go et il a ce look flashy, parfait pour entreprendre vos aventures cet été.

Sous sa nouvelle bannière et image, la firme sud-coréenne LG n’a pas oublié une industrie électronique où elle est un géant même s’il ne fabrique plus de smartphones, et elle semble même avoir rajeuni maintenant qu’elle peut consacrer des ressources à des activités intéressantes et curieuses. des produits comme sa première machine d’stickers à l’encre vegan ou certains aspirateurs-balais très premium qui accompagneront leurs nouveaux et plébiscités Smart TV OLED dans les foyers les plus aisés, qui disposent désormais d’écrans plus lumineux et d’une garantie de 5 ans.

Ces téléviseurs intelligents ne seront pas les seuls produits audiovisuels que nous verrons dans les mois à venir, car LG vient de surprendre le monde entier avec ce nouveau StanbyME Go que nous vous présentons maintenant, sous la forme d’une mallette avec un écran intégré et des haut-parleurs dédiés qui nous permettront d’emporter partout notre contenu d’aventure préféré.

Nous parlons de ce curieux appareil que les collègues de GSMArena nous ont présenté il y a quelques heures, et qui répond en fait au nom commercial complet de LG StanbyME Go 27LX5, étant sans aucun doute le premier produit du genre que nous ayons vu au moins ces derniers temps. :

C’est tout ce que propose le LG StanbyME Go 27LX5

Comme vous le verrez, cet hybride entre porte-documents et écran intelligent a un design reconnaissable comme n’importe quelle autre petite valise de voyage, mais dans son boîtier intégrant un écran tactile de 27 pouces avec une résolution FHD 1080p, en plus de ses propres haut-parleurs et d’une batterie pour alimenter l’ensemble pendant environ 3 heures environ.

Cet écran est entièrement compatible avec le contenu Dolby Vision et peut être incliné jusqu’à 90 degrés pour une position de visualisation très confortable. De plus, il est également possible de le faire pivoter de 90 degrés pour le placer à la verticale, et on peut même régler sa hauteur dans une plage de 18 centimètres.

Par ailleurs, il fonctionne en mode table tactile pour certaines applications interactives fournies avec sa plate-forme webOS préinstallée en usine.

Pour accompagner un design fonctionnel aux nombreuses possibilités, on retrouvera ces enceintes stéréo de 20 watts capables de s’adapter à l’angle de l’écran pour offrir une expérience satisfaisante, également avec un support et une licence pour Dolby Atmos.

Bien sûr, il intègre un connecteur HDMI pour transférer du contenu, ainsi que des technologies sans fil afin que nous puissions partager depuis un appareil iOS utilisant AirPlay ou depuis n’importe quel terminal Android. Oui, il prend même en charge la commande vocale et dispose d’un espace dans le boîtier pour charger les câbles et la télécommande dans un design très intelligent.

LG affirme que sa durabilité ne fait aucun doute, puisque cette mallette StanbyME Go 27LX5 a passé pas moins de 11 tests de résistance par le Département de la Défense des États-Unis, garantissant ainsi son usage militaire et sa résistance aux basses pressions, aux températures extrêmes, à la poussière, aux vibrations, choc et même le brouillard salin.

Combien cela coûte-t-il d’avoir une SmartTV tactile et portable comme celle-ci ? Eh bien, ce n’est pas aussi cher qu’on pourrait s’y attendre, et son prix est d’environ 1,17 million de wons (885 dollars) en Corée du Sud, ou ce qui est pareil, l’échange ici serait plus ou moins d’environ 835 euros. Il sera vendu à partir du 7 juillet 2023 à la fois dans les stores en ligne et dans les distributeurs les plus populaires, sans savoir s’il atteindra l’Europe.

