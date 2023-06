Ce mini smartphone avec Android 13 a un design transparent et des LED de style Nothing Phone (1)

La marque chinoise Unihertz a présenté une nouvelle génération de sa série de « mini » smartphones avec Android.

L’Unihertz Jelly Star s’inspire clairement du design du Nothing Phone (1)

Lors du dernier Mobile World Congress 2023 à Barcelone, nous avons eu l’occasion de tester l’un des smartphones les plus particuliers présentés au salon, l’Unihertz Luna. C’est un appareil qui se distingue par son design transparent et son éclairage LED à l’arrière, dans le plus pur style Nothing Phone (1).

Quelques mois plus tard, à partir de ce moment, la marque chinoise a voulu aller plus loin et lancer une fusion de deux de ses produits les plus populaires ces derniers temps : l’Unihertz Jelly Star. Il s’agit d’une nouvelle génération de la série Jelly, qui se démarque pour avoir certains des plus petits smartphones au monde, qui introduisent maintenant certaines des fonctionnalités que nous avons vues dans l’Unihertz Luna annoncé lors du MWC.

Conception transparente, processeur MediaTek et Android 13 dans l’un des plus petits téléphones Android du marché

Dans les grandes lignes, le Jelly Star conserve les principales caractéristiques des générations précédentes de la « mini » série de smartphones d’Unihertz. Il a un écran de seulement 3 pouces de diagonale, des boutons tactiles et un corps en plastique aux formes arrondies.

La principale différence par rapport aux générations précédentes se situe à l’arrière. A cette occasion, Unihertz a choisi d’utiliser un plastique transparent pour façonner le châssis de l’appareil, en plus d’intégrer une série de LED lumineuses à l’arrière du téléphone. Il n’est pas clair si, comme nous l’avons vu dans l’Unihertz Luna, les LED peuvent changer de couleur ou elles resteront fixes en blanc dans le style du Nothing Phone (1).

Bien que de nombreuses fonctionnalités de ce produit n’aient pas encore été révélées, la marque a confirmé que le téléphone sera livré avec Android 13 (il s’agira en fait du plus petit smartphone Android 13 du marché) et que son processeur sera le MediaTek Helio G99 huit cœurs à 2,2 GHz, le reste des détails sera révélé au fil des jours.

