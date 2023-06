Devriez-vous vous soucier de la santé et de la sécurité avec le casque de réalité mixte d’Apple ?

Le casque Reality Pro d’Apple est presque sur nous, et Mark Gurman de Bloomberg a partagé une nouvelle friandise intéressante. Selon Gurman, Apple fournira des avertissements sur l’utilisation du casque de réalité mixte pour un certain nombre de conditions médicales. Pour mieux comprendre le sujet, nous avons comparé ce qui a été signalé aux avertissements de santé et de sécurité de Meta pour les casques Quest.

Tout d’abord, nous mettrons en évidence certains des avertissements de santé et de sécurité fournis par Apple avant d’utiliser un iPhone. La société avertit que l’iPhone peut provoquer des distractions qui pourraient être mortelles, entraîner une gêne ou des blessures dues à une exposition prolongée à des surfaces chaudes, ou interférer avec les dispositifs médicaux, en particulier pour les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés.

« Si vous souffrez d’un problème de santé ou si vous présentez des symptômes qui, selon vous, pourraient être affectés par l’iPhone ou les lumières clignotantes (par exemple, des convulsions, des évanouissements, une fatigue oculaire ou des maux de tête), consultez votre médecin avant d’utiliser l’iPhone », déclare Apple.

L’iPhone n’est pas exactement un appareil de réalité mixte, alors regardons la politique de Meta Quest 2. Meta inclut un avertissement similaire sur les interférences des appareils médicaux, mais le matériel du casque comprend également d’autres avertissements sur des conditions médicales spécifiques.

« Consultez votre médecin avant d’utiliser le casque si vous êtes enceinte, si vous êtes âgé, si vous avez des anomalies de la vision binoculaire ou des troubles psychiatriques préexistants, ou si vous souffrez d’une maladie cardiaque ou d’une autre condition médicale grave », déclare Meta.

Le Meta Quest 2 est également livré avec un avertissement de saisie.

Certaines personnes (environ 1 personne sur 4 000) peuvent avoir de graves étourdissements, des convulsions, des contractions oculaires ou musculaires ou des évanouissements déclenchés par des éclairs ou des motifs lumineux. Cela peut se produire lorsqu’ils regardent la télévision, jouent à des jeux vidéo ou font l’expérience de la réalité virtuelle, même s’ils n’ont jamais eu de crise ou d’évanouissement auparavant ou n’ont aucun antécédent de crise ou d’épilepsie. Ces symptômes surviennent plus fréquemment chez les enfants et les jeunes. Toute personne présentant l’un de ces symptômes doit cesser d’utiliser le casque et consulter un médecin. Si vous avez déjà eu une crise d’épilepsie, une perte de conscience ou tout autre symptôme lié à un état épileptique, vous devez consulter un médecin avant d’utiliser le casque.

Meta met également en garde contre l’utilisation du Quest 2 dans quelques autres conditions :

Fatigue ou épuisement

J’ai besoin de dormir

Sous l’influence de l’alcool ou de la drogue

Gueule de bois

Avoir des problèmes digestifs

En cas de stress émotionnel ou d’anxiété

En cas de rhume, de grippe, de maux de tête, de migraines ou de maux d’oreilles

Le Meta Quest Pro a un libellé légèrement différent avec un avertissement similaire.

Consultez votre médecin avant d’utiliser votre système VR si vous êtes enceinte, si vous êtes âgé, si vous avez des anomalies préexistantes de la vision binoculaire ou des troubles psychiatriques, si vous avez récemment subi une intervention médicale (y compris des interventions esthétiques) ou si vous souffrez d’une maladie cardiaque ou d’une autre maladie grave. .

Alors qu’en est-il du casque Reality Pro ? Mark Gurman a le scoop.

« Si vous êtes sujet aux infections de l’oreille interne, si vous souffrez de TDAH/TDA, de troubles anxieux, d’un stimulateur cardiaque, d’épilepsie, de pertes de connaissance/convulsions ou si vous êtes enceinte, vous pouvez être averti de ne pas utiliser le casque », Marquer les rapports. « En plus de la maladie de Ménière, des lésions cérébrales traumatiques passées, du syndrome post-commotionnel, des migraines. »

Faites de ces avertissements ce que vous voulez, mais Mark est juste lorsqu’il explique pourquoi Apple peut être plus précis avec sa liste de conditions à prendre en compte avant d’utiliser le produit.

Le casque d’Apple est immersif, mais ces avertissements de santé sont assez standard (ou devraient être standard) parmi tous les casques. Apple, bien sûr, est généralement le plus prudent et le plus proactif en matière de sécurité des utilisateurs. https://t.co/suXU95QJhv —Mark Gurman (@markgurman) 2 juin 2023



