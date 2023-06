WWDC 2023 : Voici le nouveau matériel qu’Apple devrait annoncer

Nous ne sommes qu’à quelques jours de la WWDC 2023, où Apple annoncera des mises à jour logicielles importantes comme iOS 17 et watchOS 10. Mais cette fois, nous nous attendons également à ce qu’Apple annonce du nouveau matériel majeur, y compris non seulement de nouveaux Mac, mais aussi celui de l’entreprise. premier casque de réalité mixte. Poursuivez votre lecture pendant que nous détaillons à quoi vous attendre dans les annonces de matériel pour la WWDC 2023.

Le casque de réalité mixte d’Apple

La WWDC est connue pour être un événement axé sur les logiciels. Même ainsi, Apple présente occasionnellement du nouveau matériel lors de l’événement – ​​et il semble que nous aurons une WWDC axée sur le matériel cette année. C’est à cause du casque de réalité mixte d’Apple, qui s’appellerait Apple Reality Pro.

Le premier casque Reality Pro d’Apple devrait être un produit ultra-premium au prix d’environ 3 000 $. Il présentera des spécifications haut de gamme, notamment une « configuration innovante à trois écrans » avec deux panneaux Micro-LED 4K. Le casque Reality Pro permettra aux utilisateurs de basculer entre les modes AR et VR, une fonctionnalité qui fera partie intégrante du logiciel xrOS.

Selon les rumeurs, Apple Reality Pro devrait être équipé de la puce M2 d’Apple, de 12 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3 pour une connexion sans fil rapide.

Apple aurait construit une zone pratique spéciale à l’intérieur d’Apple Park pour effectuer des démonstrations pratiques du casque Apple Reality Pro AR / VR avec la presse après son dévoilement à la WWDC la semaine prochaine. Les démos prévues incluent la présentation de l’expérience immersive des appels FaceTime, ainsi que du contenu et des jeux Apple TV + dans un environnement de réalité virtuelle.

Mac Studio

Cela fait plus d’un an qu’Apple a présenté Mac Studio, une alternative pour les utilisateurs de Mac Pro qui veulent une machine alimentée par une puce Apple Silicon. Mais alors que la machine est certainement tout à fait capable, les puces M2 Pro et M2 Max montrent qu’il est temps pour Apple de mettre à jour Mac Studio avec un nouveau matériel.

Selon Bloomberg, Apple a testé en interne deux nouveaux modèles de Mac Studio nommés « Mac 14,13 » et « Mac 14,14 ». Le rapport précise que l’un des modèles sera alimenté par la puce M2 Max, la même déjà disponible dans les versions haut de gamme du MacBook Pro introduites plus tôt cette année.

L’autre modèle comportera M2 Ultra, qui n’a pas encore été annoncé par Apple. Alors que M2 Max dispose d’un processeur à 12 cœurs et d’un GPU à 30 cœurs prenant en charge jusqu’à 96 Go de RAM, M2 Ultra doublera toutes ces spécifications. La nouvelle puce sera disponible avec un processeur à 24 cœurs, un GPU à 60 cœurs et jusqu’à 192 Go de RAM. Une version haut de gamme du M2 Ultra dispose d’un GPU à 76 cœurs.

Apple a récemment envoyé une note interne à ses stores de détail indiquant qu’elle commencera à accepter le Mac Studio dans son programme d’échange à partir de la semaine prochaine. Il semble assez probable que nous verrons du nouveau matériel lié à Mac Studio à la WWDC 2023.

MacBook Air 15 pouces

Cela fait des années que nous n’avons pas entendu parler pour la première fois d’un nouveau MacBook Air 15 pouces. Des analystes comme Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg semblent convenir que ce nouvel ordinateur portable sera annoncé à la WWDC 2023. Cependant, ces sources pensent que le nouveau MacBook Air comportera M2 à la place.

À l’exception de l’écran plus grand, ce MacBook aurait exactement le même aspect que le MacBook Air actuel en termes de design.

Netcost-security.fr a appris de sources qu’Apple travaillait sur de nouveaux MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec la puce M3. Un nouveau MacBook Pro 13 pouces alimenté par M3 est également en cours d’élaboration. La dernière fois que ces ordinateurs portables ont été mis à jour, c’était en juin de l’année dernière.

Bloomberg semble convenir qu’Apple a développé deux nouveaux modèles de MacBook Air, un nouveau MacBook Pro 13 pouces et un iMac avec la puce M3. Cependant, les premiers Mac M3 ne devraient pas être prêts avant la fin de l’année.

Mac Pro?

Apple tease un Apple Silicon Mac Pro depuis un certain temps maintenant, mais on ne sait toujours pas quand la société dévoilera enfin son premier Mac Pro basé sur la plate-forme Apple Silicon.

Actuellement, Mac Pro est le seul Mac vendu aujourd’hui qui fonctionne encore sur un processeur Intel. Des rumeurs suggèrent qu’Apple travaillait sur une puce M2 Extreme pour le Mac Pro, mais le projet aurait été abandonné en raison de sa complexité et de ses problèmes de coût. Au lieu de cela, la société aurait choisi de lancer le Mac Pro avec la même puce M2 Max que celle du MacBook Pro actuel.

Bien sûr, Mac Pro aurait une sorte d’évolutivité et d’E/S étendues. Les utilisateurs Pro seront certainement ravis de voir bientôt un nouveau Mac Pro. Mais malheureusement, il semble peu probable qu’un nouvel Apple Silicon Mac Pro soit annoncé à la WWDC 2023 avec Mac Studio.

Conclusion

Ainsi, même si la WWDC 2023 est un événement sur les logiciels, il semble que cette année nous verrons également beaucoup de nouveau matériel.

Lequel êtes-vous le plus excité? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Gardez à l’esprit que le discours d’ouverture de la WWDC 2023 aura lieu le lundi 5 juin à 10 h PT / 13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine. Vous pouvez également suivre plus de détails sur l’événement avec l’application Apple Developer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :