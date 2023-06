Qu’arrive-t-il à la fonctionnalité de traduction de Twitter ?

Elon Musk a adopté un certain nombre de politiques après avoir repris Twitter. Pour réduire les coûts, Twitter a pris un certain nombre de mesures, telles que des licenciements massifs, une forte poussée pour le service payant Twitter Blue et une multiplication par 200 du coût des interfaces API externes. Des rumeurs récentes affirment que Musk semble avoir désactivé la fonction de traduction automatique de Twitter. Selon Piunika Web, la récente mise à jour de la version de Twitter est soupçonnée de supprimer la fonction de traduction automatique en niveaux de gris. De nombreux utilisateurs signalent que le bouton « Traduire » n’est plus là lors de la visualisation des tweets d’autres personnes. Mais certains utilisateurs ont déclaré que leur bouton de traduction fonctionnait toujours.

Twitter n’a donné aucun détail sur le problème. Son responsable a seulement déclaré que Twitter était au courant du problème. La société a également déclaré que l’équipe Twitter serait en contact si elle trouve des problèmes. Cependant, un autre rapport de Piunika Web affirme que « Twitter a coupé le bouton de traduction ». Cela indique que les utilisateurs peuvent uniquement copier manuellement le texte du tweet et utiliser un outil tiers pour le traduire.

Twitter traduit les liens avec Google

Selon ITHome, une recherche approfondie de Twitter Translate révèle qu’il utilise l’API Translate de Google. Cela indique que chaque fois qu’un utilisateur de Twitter utilise la fonction de traduction, Twitter doit payer des frais à Google. Après qu’Elon Musk a repris Twitter, il a fait tout ce qui garantirait que Twiter ne dépense pas d’argent. Rappelons qu’Elon Musk devait même certains fournisseurs et propriétaires de bureaux que l’entreprise utilise. En fait, la société a balancé un gros bâton aux universitaires qui ont utilisé les données de Twitter pour la recherche.

Twitter a rencontré des problèmes depuis que Musk a pris le relais. Son besoin de ne pas dépenser d’argent fait probablement partie des problèmes auxquels il est confronté. Aujourd’hui, Ella Irwin, directrice de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a annoncé sa démission après seulement six mois de mandat. Le 31 du mois dernier, les données de Fidelity Investments ont montré que la valeur actuelle de Twitter n’est que ce qu’elle était lorsque Musk l’a acquis à l’origine.

Réaction mixte

Le rapport selon lequel il semble que Twitter supprime la fonction de traduction automatique a suscité des réactions mitigées. Alors que certains ne sont pas satisfaits de la décision, d’autres applaudissent le déménagement. Voyons maintenant les raisons possibles de la décision de Twitter de supprimer la fonction de traduction automatique et ce que cela indique pour les utilisateurs.

La fonction de traduction automatique de Twitter a été introduite en 2020 à titre expérimental pour traduire automatiquement les tweets dans la langue de choix de l’utilisateur. Cette fonctionnalité a été conçue pour permettre aux utilisateurs de lire plus facilement les tweets dans des langues qu’ils ne comprennent peut-être pas, sans avoir à recourir à des outils de traduction tiers. La fonctionnalité était disponible pour les utilisateurs sur les appareils iOS et Android et a été déployée auprès d’un petit groupe d’utilisateurs au Brésil.

Pourquoi Twitter a-t-il supprimé la fonctionnalité de traduction automatique ?

Twitter n’a pas donné de raison spécifique pour supprimer la fonction de traduction automatique, mais on pense que cette décision a été socket pour résoudre les problèmes liés à l’exactitude de la traduction et aux biais potentiels. La technologie de traduction automatique, qui alimente les fonctions de traduction automatique, est connue pour souffrir de biais qui peuvent nuire aux utilisateurs et à la société dans son ensemble. Des études ont montré que les préjugés sexistes sont un problème courant dans la traduction automatique. Twitter a peut-être décidé de supprimer la fonction de traduction automatique pour éviter de perpétuer de tels préjugés.

Une autre raison de la décision de Twitter de supprimer la fonction de traduction automatique pourrait être liée au fait que les traductions n’étaient pas toujours exactes. Dans certains cas, les traductions étaient si pauvres qu’elles étaient incompréhensibles. Cela aurait pu créer de la confusion et des malentendus parmi les utilisateurs.

Qu’est-ce que cela indique pour les utilisateurs de Twitter ?

La suppression de la fonction de traduction automatique indique que les utilisateurs ne pourront plus afficher les traductions des tweets dans la langue de leur choix sans avoir à appuyer sur un bouton de traduction. Au lieu de cela, les utilisateurs devront s’appuyer sur des outils de traduction tiers ou traduire eux-mêmes manuellement les tweets. Cela pourrait être un inconvénient important pour les utilisateurs qui comptent sur Twitter pour rester informés des nouvelles et des événements dans d’autres parties du monde.

Cependant, il est important de noter que la fonction de traduction manuelle de Twitter est toujours disponible pour les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent afficher la traduction d’un tweet en appuyant sur l’icône représentant un globe. Cela indique que les utilisateurs qui ont besoin de traductions peuvent toujours y accéder, mais avec une étape supplémentaire.

Derniers mots

La décision de Twitter de supprimer la fonction de traduction automatique a suscité des réactions mitigées de la part des utilisateurs. Alors que certains utilisateurs peuvent être déçus par cette décision, d’autres y voient un pas dans la bonne direction. Ceux qui aiment le mouvement affirment qu’il résout les problèmes liés à l’exactitude de la traduction et aux biais potentiels. Dans de nombreux cas, il y a toujours des réactions mitigées avec de tels retraits. Lorsque Twitter a supprimé la traduction de Bing en 2014, certains utilisateurs étaient mécontents, tandis que d’autres y voyaient une bonne décision pour résoudre les problèmes liés à l’exactitude et à la fiabilité de la traduction.

Le problème majeur avec Twitter auto translate est qu’il n’offre pas toujours une traduction précise. Cela rend les utilisateurs souvent confus quant aux informations qu’ils obtiennent. Certains utilisateurs pensent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une fonction de traduction si elle ne peut pas être assez décente. Indépendamment de ce que les utilisateurs pensent du déménagement, il est clair que Twitter s’engage à améliorer l’expérience utilisateur. L’entreprise veut s’assurer que les utilisateurs ont accès à des informations précises et impartiales.

