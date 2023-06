Reality Pro pourrait être l’écran Mac ultime qu’Apple ne fabriquerait jamais

Quand Apple dévoilera son casque de réalité mixte lundi, il y a un cas d’utilisation que les utilisateurs de Mac trouveront particulièrement intéressant. S’ils réussissent, je pense que Reality Pro pourrait devenir l’écran Mac ultime qu’Apple ne fabriquerait jamais.

Le très connecté Mark Gurman de Bloomberg a rapporté plus tôt cette année qu’une chose pour laquelle le casque Reality Pro peut être utilisé est de servir d’écran Mac. La façon dont cela fonctionne semble déjà plutôt cool.

« Les utilisateurs pourront voir l’affichage de leur Mac en réalité virtuelle tout en contrôlant l’ordinateur avec leur trackpad ou leur souris et leur clavier physique », écrit-il.

Considérez-moi comme intrigué. Personnellement, je préférerais jeter de l’argent sur un Apple Studio Display (1349,99 $, reg. 1599 $) si je faisais du shopping, mais le casque supposé à 3000 $ sera évidemment plus qu’un écran pour votre Mac. Je pense que l’affichage du casque en tant que Mac pourrait en fait être convaincant – en supposant que vous l’ayez acheté pour plus qu’un moniteur.

Il y a quelques jours, j’ai passé du temps à travailler dans le bureau d’un ami. Il est moins un puriste Apple que moi, il avait donc des écrans que je n’avais jamais essayés. Il en avait un en particulier qui a honnêtement changé la façon dont je pouvais utiliser mon Mac : le LG 49WQ95C-W (1196,99 $, reg. 1499,99 $).

Cette chose est un écran ultra-large incurvé de 49 pouces qui a tellement de place pour les activités. Je veux dire, cela correspond à pas moins de 18 – comptez-les – 18 colonnes TweetDeck individuelles. Je me sentais comme le personnage de Lucious Fox de Morgan Freeman dans The Dark Knight derrière le système de surveillance massif de Batman.

D’accord, pas tout à fait, mais c’est mon point de vue ! Le casque Reality Pro XR d’Apple pourrait potentiellement traiter macOS comme une toile Freeform à 360 degrés. Enveloppez une fenêtre TweetDeck avec plus de 50 colonnes autour de vous. Alignez une douzaine d’autres applications sous TweetDeck.

Ayez des messages sur votre côté gauche et relâchez sur votre côté droit. Entendez-vous un ding de la gauche ? C’est Messages. Se faire cingler par la droite ? Regardez par-dessus, c’est Slack. Placez votre trackpad et votre clavier sur une surface sur vos genoux, faites un tour dans votre chaise de bureau et ayez chaque fenêtre dans son propre espace sans se chevaucher – aucun contrôle de mission n’est nécessaire pour voir toutes les fenêtres ouvertes. Le tout pourrait être Mission Control !

Maintenant, je m’attends à ce qu’Apple vous laisse aller aussi loin en utilisant Reality Pro comme écran Mac ? Probablement pas. Il est plus probable qu’Apple ait jamais fabriqué un écran ultra-large incurvé de 49 pouces, et certes, le truc LG pourrait utiliser le traitement Retina Display des moniteurs d’Apple.

Ce que Reality Pro est réellement capable de faire sera enfin révélé le lundi 5 juin lors de l’événement principal d’Apple pour la WWDC 2023. Netcost-security.fr sera présent, alors restez à l’écoute pour notre expérience en personne depuis Apple Park !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :