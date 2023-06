Blackview MP200 selon la rumeur pour arriver sur le marché avec des caractéristiques chargées

De nos jours, les espaces de vie sont de plus en plus exigus. Et la pandémie de COVID-19 a également apporté de nouveaux défis. Il y a donc eu une augmentation constante de la demande d’hôtes d’ordinateurs portables, qui répondent aux besoins de bureau mobile, d’apprentissage et de divertissement de la plupart des utilisateurs. Pour répondre à ces exigences, la célèbre marque technologique Blackview prévoit de lancer son dernier mini PC dans le monde entier, Blackview MP200. Des informations divulguées disponibles sur Internet indiquent que le MP200 est fourni avec des caractéristiques impressionnantes. Qui comprend conception portable, processeur Intel® Core ™ i5-11400H de 11e génération plus puissant, 16 Go de RAM avec prise en charge d’une extension de RAM jusqu’à 128 Go, SSD de 512 Go avec prise en charge d’un disque dur évolutif de 2 To maximum. Qui offrent tous aux utilisateurs un plus pratique, fluide, efficace et polyvalent solution pour leur travail, l’apprentissage. Et bien sûr les besoins de divertissement.

Boîtier ultra-compact, support hardware antidérapant

Pour aider les utilisateurs à le transporter facilement pour le travail, le divertissement et l’apprentissage en déplacement, Blackview MP200 a des dimensions compactes de seulement 183,2 mm × 150 mm × 75,5 mm. Et pèse à peine 690g aussi. De plus, le MP200 est fourni avec un pied antidérapant. Ce qui réduit non seulement le risque de renversement du mini PC, mais améliore également la dissipation de la chaleur, améliorant ainsi la stabilité du système.

Processeur Intel® Core™ i5-11400H de 11e génération, jusqu’à 4,5 GHz, 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 128 Go d’extension de RAM, SSD de 512 Go et extension de disque dur évolutive de 2 To maximum

Pour assurer un fonctionnement fluide pendant les longues heures de travail intensif, le MP200 dispose d’un grand ventilateur de refroidissement d’un volume de 63 960 mm³ et graisse thermique. Qui opère à une vitesse élevée de 4300 RPM. Même dans des situations de surcharge à haute performance, qui peuvent générer des températures élevées, le MP200 maintient d’excellentes températures de refroidissement en dessous de 102 °F. De plus, MP200 a mis à jour son réduction active du bruit capacités. Même en cas d’utilisation intensive, le niveau de bruit reste en dessous de 39dB. Cela équivaut à conditions propices au sommeil de bébé. Permettre aux utilisateurs de profiter de conditions tranquilles tout en maintenant une productivité élevée.

Pour permettre aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications et tâches en douceur, Blackview MP200 est équipé d’un Processeur Intel® Core™ i5-11400H de 11e génération. Qui bénéficie d’un fréquence de rafale jusqu’à 4,5 GHz, permettant au MP200 de gérer le multitâche plus rapidement. Le MP200 est également équipé de 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz et prend en charge jusqu’à 128 Go d’extension de RAM. Fournir suffisamment d’espace pour gérer les applications gourmandes en ressources. De plus, le MP200 dispose d’un Disque SSD de 512 Go. Et prend en charge une capacité de disque dur évolutive maximale de 2 To. Fournir aux utilisateurs une solution de stockage plus efficace pour répondre à divers besoins de stockage.

Ports bien organisés : quatre ports USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, HDMI 2.0, ports Type-C

Pour répondre aux besoins des utilisateurs qui ont besoin d’un transfert de données plus rapide, Blackview MP200 est équipé de quatre ports USB 3.2 Gen 2. Et est capable d’atteindre un débit jusqu’à 10 Gbps pour un transfert de données rapide. De plus, le MP200 est équipé d’un DisplayPortainsi que HDMI 2.0 et Ports de type C, qui soutiennent Sortie d’images 4K. Qui permettent une connexion simultanée à trois écrans, permettant un affichage multi-écran.

Le dernier WiFi 6, Bluetooth 5.2, Réseau local RJ45 1000 Mbps

Pour répondre à la demande de connexions sans fil plus rapides, le MP200 prend en charge les dernières technologies sans fil du marché : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2MP200 dispose également LAN RJ45 support des vitesses ultra-rapides jusqu’à 1000 Mbpspermettant aux utilisateurs de profiter de téléchargements à grande vitesse, d’un streaming fluide et de jeux en ligne sans décalage.

Selon des sources fiables, la première mondiale très attendue de Blackview MP200 sera dévoilé à partir de 12 juin au 18 juin 2023, HNP. Vous pouvez le consulter directement sur Aliexpress pour plus d’informations ou un achat direct.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine