Pour une raison quelconque, quelqu’un a inventé un vélo avec des roues triangulaires. Et le pire c’est que ça marche

Étonnamment, les gens sont capables d’utiliser ces types de vélos.

Voici le vélo triangulaire devenu viral

Certaines inventions des temps modernes sont vraiment hilarantes. Dans le passé, nous avons vu comment des scientifiques ont créé un ordinateur champignon et d’autres types de technologies tout aussi étranges. Celui-ci en est un, puisqu’on parle d’un vélo, mais pas n’importe lequel. Cette fois, c’est un concept de vélo qui n’a pas grand-chose à voir avec ceux qui sont à la mode aujourd’hui comme le Fiido X, mais qui a plutôt des roues triangulaires qui lui permettent de se déplacer de manière excellente pour un triangle. En tout cas, il semble qu’il ne soit pas particulièrement difficile de le mettre en mouvement.

Le vélo aux roues triangulaires

Selon l’India Times, Sergii Gordieiev est l’ingénieur derrière ce vélo technologique. C’est un intellectuel qui aime faire des inventions fonctionnelles très amusantes mais qui sont vraiment étranges dans leur approche. En fait, dans le passé, il a inventé d’autres types de vélos, comme le plus petit du monde et celui qui peut être conduit sur de la glace.

Ainsi, cet ingénieur est un expert dans le développement de technologies impossibles, ce qui est toujours très intéressant. De plus, il l’a créé d’une manière très intéressante en suivant des approches scientifiques solides. Pour que cela fonctionne bien, il fallait faire un « Triangle de Reuleaux », la seule structure triangulaire qui a une courbe constante semblable au cercle. De cette façon, c’est ce triangle incurvé qui le fait fonctionner de manière assez intelligente et constante, sans poser aucun problème.

Dans la vidéo, vous pouvez facilement voir comment cela fonctionne. En gros, il ne semble pas particulièrement difficile pour lui de pédaler, mais un son assez caractéristique est observé à chaque fois que le triangle de la roue tourne. La vérité est que ce concept est assez intéressant, toujours comme un test pour voir jusqu’où l’ingéniosité humaine peut être poussée pour renverser des idées que pendant des siècles nous avons considérées comme immuables.

Il existe de nombreux projets pour fabriquer des roues carrées mais il est plus rare de voir des roues triangulaires alors qu’en réalité elles fonctionnent beaucoup mieux que les roues carrées. Dans tous les cas, aucune des deux options n’est quelque chose de vraiment viable à long terme, puisque la véritable efficacité est d’utiliser les roues circulaires d’une vie, c’est ce qui nous offre des performances et un confort d’utilisation évidents qu’aucune des autres fonctions.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n’est pas la première fois que quelqu’un pense à lancer un vélo à roues triangulaires. En 2012, une vidéo d’une personne utilisant un vélo de ces caractéristiques lors du prestigieux festival de musique « Burning Man » est devenue virale.

Cela indique que de temps en temps, quelqu’un pense à fabriquer un vélo avec des roues triangulaires pour une raison quelconque. La vérité est que cela n’a pas beaucoup de sens, mais le plus surprenant de tous est qu’il fonctionne d’une manière ineffablement appropriée et permet une utilisation très cool et qu’il donne une touche excentrique à quiconque décide de monter sur la selle et de commencer pédaler. La vérité est qu’il attire le regard de tous ceux que vous rencontrez.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :