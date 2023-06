L’appareil photo de Google qui fait revivre les vieux téléphones : cette GCam rétrocompatible peut améliorer toutes vos photos

Le traitement que Google applique aux photos prises avec son application appareil photo est l’un des aspects les plus puissants du Google Pixel. Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir un téléphone « Made by Google » pour profiter de ses avantages.

En fait, la dernière version de Gcam a été récemment publiée sur tous les téléphones mobiles, mais elle n’est évidemment pas compatible avec les anciens appareils. Si vous avez un mobile qui date de quelques années, le mieux est d’opter pour celui-ci que nous vous présentons aujourd’hui.

Une Gcam compatible avec n’importe quel téléphone depuis 2015

Comme vous l’avez lu, cette version de Google Camera est compatible avec Android 6 et supérieur. On parle d’Android Marshmallow, une version sortie en 2015, et déjà presque oubliée. Il est vrai qu’il restera peu d’appareils avec cette version, mais cela servira à faire revivre une relique que nous avons dans le tiroir.

Concrètement, cette Gcam correspond à la version 3.2, assez dépassée, mais cela n’a pas empêché le développeur bien connu BSG de la peaufiner au maximum avec des fonctions intéressantes. Il a le mode portrait, l’enregistrement 4K (si notre mobile le prend en charge) et même le ralenti. Mais le plus important est le traitement susmentionné qui améliorera les photos.

L’interface, évidemment, sera moins attrayante par rapport à la nouvelle application, mais nous avons juste de quoi presser l’appareil photo d’un ancien mobile. En nous déplaçant latéralement avec notre doigt, nous passerons rapidement en mode vidéo.

D’autre part, nous avons un accès rapide à la minuterie, pouvant sélectionner différentes périodes : 3 ou 10 secondes. En los ajustes, el desarrollador ha incluido opciones avanzadas como seleccionar el modelo de nuestro móvil (para adaptar el algoritmo de procesado), el tipo de formato para las imágenes HDR+, e incluso la función SmartBurst, que lanza ráfagas seleccionando la mejor toma entre todas elles.

Pour le télécharger, comme d’habitude avec toutes les couvertures Gcam, il faut se rendre sur le site de Celso Azevedo en suivant ce lien. Une fois que nous avons téléchargé le fichier au format APK, nous pouvons l’installer sans problème, mais n’oubliez pas d’activer l’installation à partir de sources inconnues. Donnez une nouvelle vie à votre ancien mobile, et boostez votre appareil photo avec cette solution de Google.

