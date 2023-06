Vous possédez un de ces 5 mobiles pas chers ? Préparez-vous à recevoir la mise à jour vers Android 14

Découvrez quels seront les cinq smartphones Android à bas prix qui seront mis à jour, oui ou non, vers Android 14.

Le Redmi Note 12 sera l’un des terminaux Xiaomi bon marché qui recevra Android 14

Il reste encore au moins quelques mois avant que Google ne commence à déployer la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, Android 14, mais certains des principaux fabricants de smartphones tels que Xiaomi, Samsung ou vivo ont déjà révélé ce que les premiers terminaux sera de recevoir la nouvelle version d’Android.

Évidemment, la chose habituelle est que les mobiles haut de gamme sont les premiers à recevoir la mise à jour vers Android 14, mais plusieurs marques ont déjà promis de mettre à jour certains terminaux plus modestes.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous dire quels sont les cinq terminaux Android bon marché qui ont garanti la mise à jour vers Android 14.

Ce sont les cinq smartphones Android milieu de gamme et entrée de gamme qui recevront Android 14

Dans le quintet de terminaux Android dont nous savons qu’ils recevront Android 14 avant la fin de l’année se trouvent des terminaux de Xiaomi, Samsung et OPPO, le premier étant celui qui contribue le plus à cette liste, car il y a un Xiaomi, un Redmi et un PEU.

La liste complète des smartphones Android bon marché qui seront mis à jour vers Android 14 est la suivante :

De tous, les deux avec le meilleur rapport qualité-prix sont le Xiaomi Redmi Note 12 et le Samsung Galaxy A14, puisque les deux sont au prix d’environ 150 euros et ont un tableau de spécifications assez équilibré.

Comme il est logique, nous ne pouvons toujours pas confirmer quand ces cinq terminaux recevront Android 14, principalement parce que nous ne savons toujours pas quand la nouvelle version d’Android arrivera officiellement sur ses premiers appareils, même si cela coïncidera avec le lancement du nouveau produit phare de Google. , un Pixel.8 dont la sortie est prévue entre août et septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :