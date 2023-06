iOS 16 est déjà présent sur plus de 80 % des iPhones dans le monde. Pendant ce temps, Android 13...

Apple a partagé les dernières données de distribution iOS, confirmant qu’il y a déjà plus de 81% des iPhones mis à jour vers la dernière version.

Plusieurs des derniers modèles d’iPhone sortis sur le marché

Cela fait presque un an qu’Apple et Google ont publié les dernières versions de leurs systèmes d’exploitation mobiles : iOS 16 et Android 13 sont arrivés vers la fin de 2022, et depuis lors, les deux sociétés ont travaillé pour déployer les dernières éditions de leurs systèmes d’exploitation mobiles.plates-formes entre appareils du monde entier. Cependant, les résultats sont loin d’être similaires.

Aux portes de la WWDC 2023 qui se tiendra lundi prochain, le 5 juin, Apple a dévoilé les données de distribution d’iOS 16 avant l’arrivée d’iOS 17, précisant que la réception de la dernière version par les utilisateurs a été très positive, atteignant 81 % de tous les appareils iOS dans le monde.

Sur Android, cependant, les choses changent. À ce jour, en tenant compte des dernières données de distribution partagées par Google, Android 13 n’est présent que sur 12 % des appareils Android dans le monde.

8 iPhones sur 10 ont déjà iOS 16, alors que la plupart des appareils Android fonctionnent toujours sous Android 11

iOS 16 avait déjà réussi à surpasser Android en adoption quelques semaines après sa sortie. Dans ses premiers mois de vie, la dernière version du système d’exploitation d’Apple était déjà présente sur plus de 75 % des appareils.

Si l’on tient compte des iPhones sortis ces dernières années, on constate qu’iOS 16 est présent sur plus de 90 % des appareils à partir de l’iPhone 11, et moins de 2 % de ces appareils ont une version antérieure à iOS 15.

Dans le cas d’Android 13, en début d’année seuls 5% des appareils disposaient de la dernière version du système, et il a fallu attendre le milieu de l’année pour voir cette part doubler. Des chiffres pas trop encourageants, d’autant plus qu’Android 14 est déjà à nos portes.

