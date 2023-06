Chute brutale pour ce Xiaomi avec Snapdragon 778G, Android 13 et écran 120 Hz

Design spectaculaire pour l’un des plus beaux téléphones du milieu de gamme actuel.

Le téléphone de Xiaomi est à un autre niveau en termes de design, et c’est l’un des plus fins du catalogue actuel.

Il y a un peu moins d’un an, Xiaomi présentait l’un des plus beaux téléphones de son catalogue. Le Xiaomi 12 Lite est venu avec un corps fini en verre qui a surpris les habitants et les étrangers dans le milieu de gamme. Aujourd’hui son prix tombe à 449,99 319 euros sur Amazon, quand sur le site Xiaomi il est également proposé à 349,99 euros.

C’est la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui connaît aujourd’hui son heure de gloire à prix très avantageux. Ce terminal était un avant et un après dans le milieu de gamme d’Android, où les smartphones ont atteint un niveau supérieur en termes de design, d’écran et de matériaux en général. De plus, il a sorti un processeur Qualcomm, l’un des plus puissants et utilisé même en 2023. Au fait, le Xiaomi 13 Lite, la version légèrement renouvelée, est au prix de 499,90 euros.

Xiaomi 12 Lite (8/128 Go)

Achetez le Xiaomi 12 Lite pour moins cher que vous ne l’imaginez

Avec un corps mince de seulement 7,3 mm d’épaisseur et pesant 173 grammes, le Xiaomi 12 Lite est léger et facile à manipuler. Son design allie plastique et verre pour lui donner une allure plutôt élégante. L’écran du Xiaomi 12 Lite est impressionnant. Il dispose d’un panneau Amoled de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela indique que vous profiterez d’une expérience visuelle fluide et claire, idéale pour regarder des vidéos, jouer à des jeux et naviguer sur le Web. Comme si cela vous paraissait peu, l’écran est compatible avec Dolby Vision et HDR10+ et a une luminosité maximale de 950 nits.

Côté sécurité, ce Xiaomi n’est pas en reste puisqu’il intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, assez rapide d’ailleurs. Le Xiaomi 12 Lite se démarque dans la section son. Il est livré avec des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, vous offrant une expérience audio immersive de haute qualité. Ce modèle est déjà mis à jour vers Android 13 sous la couche de personnalisation MIUI 14.

En termes de performances, ce téléphone est équipé d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 778G de 6 nm fonctionnant à 2,4 GHz avec des graphiques Adreno 642L. Avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de mémoire UFS 2.2, vous aurez suffisamment d’espace et de puissance pour exécuter des applications et des jeux exigeants. Il est capable de dépasser 521 000 points au test Antutu.

La triple caméra arrière du Xiaomi 12 Lite est impressionnante. Il dispose d’un capteur principal Samsung S5KHM2 de 108 MP avec une ouverture f/1,79, d’un capteur grand angle de 8 MP et d’un objectif macro. Vous pourrez capturer des photos détaillées et de haute qualité dans diverses situations. Vous pouvez également enregistrer des vidéos en résolution 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips pour capturer des moments spéciaux avec beaucoup de détails. À l’avant, il y a un appareil photo de 32 MP qui vous permettra de prendre des selfies en super haute résolution.

Xiaomi 12 Lite (8/128 Go)

Côté connectivité, le Xiaomi 12 Lite offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il est compatible avec les réseaux 5G, dispose de NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM et dispose même d’un émetteur infrarouge. La batterie de 4300 mAh du Xiaomi 12 Lite vous fournira suffisamment d’énergie pour une journée et demie d’utilisation normale. Et lorsque vous avez besoin de le recharger, vous pouvez profiter d’une charge rapide jusqu’à 67W.

