Apple a construit une zone pratique spéciale à l’intérieur d’Apple Park pour les démonstrations de casques AR/VR

Via Mark Gurman à Bloomberg, Apple a construit une zone pratique spéciale à l’intérieur d’Apple Park dans laquelle effectuer des démonstrations pratiques du casque Apple Reality Pro AR/VR à la presse, après son dévoilement à la WWDC la semaine prochaine.

Gurman dit qu’Apple prévoit de montrer le casque à « certains participants et médias » le 5 juin, ainsi que d’héberger de futures démos au cours de l’été. Le casque sera probablement expédié soit à la fin de l’année, soit au début de 2024.

Bien que le casque ait été familièrement appelé « »Apple Reality Pro » jusqu’à présent, le nom marketing final reste flou. Apple a également déposé d’autres noms tels que « Reality One » et « XR Pro ». On pense que le système d’exploitation s’appelle « xrOS ».

L’une des fonctionnalités phares attendues du produit est une expérience FaceTime avancée, où les porteurs de casques pourront organiser des réunions virtuelles en tête-à-tête en utilisant des avatars proches de la photo-réalisme, et pas seulement des personnages de dessin animé Memoji-esque. L’objectif est de donner l’impression que les utilisateurs interagissent ensemble au même endroit.

Bloomberg indique que les démos prévues s’articuleront autour de la présentation de l’expérience immersive des appels FaceTime, ainsi que du contenu et des jeux Apple TV+ dans un environnement de réalité virtuelle :

Apple a construit une grande structure sur le campus Apple Park pour fournir des démonstrations pratiques contrôlées de l’appareil à certains participants et médias lors de la conférence. L’entreprise a aménagé une zone sur les terrains de basket à proximité de son centre de conditionnement physique pour les employés. Apple prévoit également de futures démos tout au long de l’été. Lorsqu’il montre l’appareil, il prévoit de se concentrer sur FaceTime immersif en VR, le contenu Apple TV+ et les jeux.

Le casque sera dévoilé pour la première fois le lundi 5 juin, dans le cadre de la keynote de la WWDC. D’autres annonces incluront de nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 17, une interface utilisateur révisée pour Apple Watch avec watchOS 10, les débuts du MacBook Air 15 pouces et plus encore.

