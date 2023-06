watchOS 10 inclura des applications remaniées pour tirer parti de l’écran plus grand d’Apple Watch Ultra

watchOS 10 s’annonce comme une mise à jour majeure pour les utilisateurs d’Apple Watch, y compris un nouvel accent sur les widgets comme moyen de donner aux utilisateurs un accès à des informations visibles. Maintenant, Bloomberg rapporte que watchOS 10 réorganisera également « toutes les applications principales » pour mieux tirer parti des plus grandes tailles d’écran Apple Watch.

Nouvelles fonctionnalités de watchOS 10

Cette friandise sur watchOS 10 via le récapitulatif détaillé de Bloomberg sur tout ce à quoi s’attendre à la WWDC 2023 la semaine prochaine. Le rapport indique également qu’Apple a construit une zone pratique spéciale à l’intérieur d’Apple Park pour les démonstrations du casque Reality Pro.

En ce qui concerne watchOS 10, le rapport d’aujourd’hui indique que l’un des objectifs d’Apple est d’améliorer les principales applications watchOS pour Apple Watch Ultra. « Apple réorganise toutes les applications principales de l’Apple Watch avec de nouveaux designs pour tirer parti des écrans plus grands de l’Apple Watch Ultra et des montres standard plus grandes », rapporte Mark Gurman.

Cela a été une plainte courante parmi les utilisateurs d’Apple Watch Ultra depuis l’introduction de l’appareil l’année dernière. L’Apple Watch Ultra possède le plus grand écran jamais installé sur une Apple Watch, mais Apple n’a pas encore mis à jour la plupart des applications intégrées et des cadrans de montre pour tirer pleinement parti de cet écran plus grand.

Comme indiqué précédemment, watchOS 10 inclura également un nouvel accent sur les widgets. Vous pouvez trouver le récapitulatif complet de ce à quoi s’attendre de watchOS 10 dans notre guide détaillé.

Le discours d’ouverture annuel de la conférence mondiale des développeurs d’Apple aura lieu le lundi 5 juin à 10 h 00 PT/13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine.

