Le PDG de HP est clair : l’IA va révolutionner l’industrie du PC plus tôt que vous ne le pensez

Son PDG s’est engagé à révolutionner le monde du PC dès maintenant

L’une des entreprises les plus importantes du monde de la technologie s’engage dans l’IA

Le monde des ordinateurs personnels est encore très puissant. Certains l’utilisent principalement pour le monde du jeu, mais la vérité est que ce qui est le plus consommé, ce sont les ordinateurs portables pour le télétravail et les ordinateurs portables pour étudier. Cependant, après la pandémie, c’est comme si l’innovation avait légèrement stagné. Désormais, le PDG d’Enrique Lores veut changer tout cela et promet une véritable révolution avec la mise en place de l’IA.

HP veut mener la révolution du marché des PC

Le PDG de HP, Enrique Lores, a déclaré à la CNBC nord-américaine que l’IA allait changer à jamais l’identité des ordinateurs personnels que nous avons tous chez nous. Son objectif est désormais de mettre en œuvre ces technologies pour gagner du temps et rendre les utilisateurs plus productifs, en intégrant l’IA directement dans les ordinateurs.

« Nous pensons que c’est une opportunité de créer une nouvelle catégorie d’ordinateurs qui nous amène à transformer la catégorie en quelque chose de plus rafraîchissant. [La IA] Cela va nous aider à redéfinir ce qu’est un PC, les expériences que les consommateurs vont pouvoir vivre vont être très différentes, et nous travaillons avec tous les logiciels, fournisseurs et fournisseurs clés pour restructurer les PC. »

De cette façon, Lores garantit que cela incitera les utilisateurs de PC à changer leur façon de les utiliser. Ils deviendront beaucoup plus productifs et pourront atteindre des niveaux qui jusqu’à présent n’étaient pas possibles en termes de performance au travail. En fait, il croit qu’au cours de toutes ses années au sein de l’entreprise, « je n’ai jamais vu une telle opportunité » d’apporter l’innovation dans nos foyers.

« Je suis dans cette industrie depuis de très nombreuses années. Je n’ai jamais vu une telle opportunité auparavant, pour vraiment stimuler l’innovation et répondre à un nouveau type de besoin des consommateurs, nous pensons donc vraiment que cela va être crucial. »

Il y a déjà une date pour l’arrivée de ces ordinateurs et elle est plus tôt que vous ne pouvez l’imaginer : 2024. D’ici là, HP devrait lancer ses premiers ordinateurs portables avec une technologie d’IA intégrée pour faciliter la vie des utilisateurs. Il convient de rappeler que HP a perdu du poids au sein de l’industrie, mais il reste l’un des grands poids lourds de la fabrication et de la vente d’ordinateurs portables.

Résumant brièvement :

Le PDG de HP semble à peu près sûr que l’IA va changer les PC pour toujours.

L’objectif d’Enrique Lores est de commencer dès maintenant à produire ce changement dans leurs PC.Pour ce faire, ils travaillent déjà avec leurs fournisseurs pour avoir un avantage clé dans les années à venir.

Il considère qu’il s’agit d’une opportunité unique qui n’a jamais été appréciée auparavant dans l’industrie, car il s’agit d’une contribution fondamentale pour tous les utilisateurs.

Ils arriveront en 2024 pour conquérir le marché de la productivité.

Il n’a pas expliqué exactement ce qu’ils font, mais on pourrait s’attendre à ce qu’il s’agisse d’une sorte d’intégration avec ChatGPT ou une IA similaire via un logiciel informatique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :