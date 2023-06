C’est officiel : Xiaomi vient de confirmer la date de lancement du nouveau Xiaomi 13 Ultra sur le marché mondial

Il semblait que ce jour ne viendrait jamais mais, enfin, nous pouvons maintenant vous dire quelle est la date de lancement officielle sur le marché mondial du nouveau Xiaomi 13 Ultra. Rappelons que cet appareil a été présenté en Chine il y a un peu plus d’un mois maintenant et que c’est Lei Jun lui-même qui a confirmé sa commercialisation mondiale cette année, une promesse qui sera tenue très prochainement.

Dans ce cas, c’est Xiaomi lui-même via son site officiel qui a confirmé le lancement de ce smartphone d’une manière assez curieuse. Pour cela, il a décidé de partager un compte à rebours qui se terminera le 8 juin, date à laquelle nous pourrons connaître tous les détails sur ce que sera le meilleur appareil jamais lancé par la marque dans le monde.

Compte à rebours pour connaître le prix final du Xiaomi 13 Ultra en Europe

Grâce à ce que nous avons pu apprendre à travers ce site Web, nous savons déjà que le Xiaomi 13 Ultra quittera très bientôt les frontières de la Chine, en conservant chacune des fonctionnalités que nous avons vues lors de son lancement officiel, y compris son Qualcomm Snapdragon 8 Gen chip.2, des caméras co-développées en collaboration avec Leica et même un panneau avec une luminosité maximale allant jusqu’à 2 600 nits – presque rien.

De plus, curieusement, ce site Web nous a également révélé qu’avec l’achat de cet appareil Xiaomi, un abonnement à YouTube Premium sera inclus entièrement gratuit pour une durée de trois mois. En dehors de cela, nous pouvons également profiter de six mois gratuits de Google One dans son mode de capacité de 100 Go.

Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas dire que cet appareil ne sera pas chargé de nouveautés et de cadeaux au moment de l’achat, donc la seule chose qui reste à savoir est le prix qui arrivera enfin. Pour sortir du doute il faudra attendre le 8 juin donc, heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps.

source | Xiaomi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :